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Киберподразделения террористов грозят миру войной — Патрушев
Киберподразделения террористов грозят миру войной — Патрушев
На совещании спецслужб в Москве обсуждается взаимодействие спецслужб стран СНГ в области обеспечения безопасности и стабильности. По оценкам РФ, появление у... 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T14:36+0500
2021-10-13T14:38+0500
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спецслужбы
киберпреступность
кибертерроризм
кибербезопасность
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Террористы уже создают собственные киберподразделения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, сделанного на совещании спецслужб в Москве.По его словам, это может привести, например, к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений. Он пояснил, что введенные в ряде государств эпидемиологические ограничения стимулировали переход террористов и преступников к более широкому применению различных программных средств и интернет-технологий.При этом, риски совершения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры увеличивает распространение хакерских группировокКроме того, страны НАТО также интенсивно развивают наступательный информационный потенциал, включающий разработку технологий искусственного интеллекта, реализацию концепции упреждающей киберобороны и создание профильных коалиционных формирований, предназначенных для проведения наступательных киберопераций.В среду в российской столице началось совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам взаимодействия спецслужб Содружества в области обеспечения безопасности и стабильности. В мероприятии принимает участие делегация Узбекистана, а также представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.С руководителями соответствующих служб проведет видеоконференцию президент России Владимир Путин.
https://uz.sputniknews.ru/20210707/terrorizmu-v-seti--net-uzbekistan-vozmet-pod-kontrol-internet-19580348.html
https://uz.sputniknews.ru/20210629/kak-sdelat-strany-sng-kiberbezopasnymi-v-tashkente-uje-ischut-otvet-19454171.html
https://uz.sputniknews.ru/20210629/stranam-sng-nujno-skoordinirovat-borbu-s-kiberterrorizmom--eldor-aripov-19464535.html
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москва, спецслужбы, киберпреступность, кибертерроризм, кибербезопасность

Киберподразделения террористов грозят миру войной — Патрушев

14:36 13.10.2021 (обновлено: 14:38 13.10.2021)
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, архивное фото
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© Sputnik / Сергей Гунеев
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На совещании спецслужб в Москве обсуждается взаимодействие спецслужб стран СНГ в области обеспечения безопасности и стабильности. По оценкам РФ, появление у террористов киберподразделений грозит межгосударственными конфликтами.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Террористы уже создают собственные киберподразделения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, сделанного на совещании спецслужб в Москве.
По его словам, это может привести, например, к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений.
"При этом особую опасность видим в сложности своевременного установления подлинного источника атаки, что может, например, привести к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений", — сказал Патрушев.
Он пояснил, что введенные в ряде государств эпидемиологические ограничения стимулировали переход террористов и преступников к более широкому применению различных программных средств и интернет-технологий.
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При этом, риски совершения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры увеличивает распространение хакерских группировок
Кроме того, страны НАТО также интенсивно развивают наступательный информационный потенциал, включающий разработку технологий искусственного интеллекта, реализацию концепции упреждающей киберобороны и создание профильных коалиционных формирований, предназначенных для проведения наступательных киберопераций.

"Такая деятельность требует от нас постоянного внимания и своевременной пропорциональной реакции", — заявил секретарь Совбеза РФ.

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В среду в российской столице началось совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам взаимодействия спецслужб Содружества в области обеспечения безопасности и стабильности.
В мероприятии принимает участие делегация Узбекистана, а также представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
С руководителями соответствующих служб проведет видеоконференцию президент России Владимир Путин.
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