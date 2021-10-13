https://uz.sputniknews.ru/20211013/kiberpodrazdeleniya-terroristov-grozyat-miru-voynoy--patrushev-20889621.html

Киберподразделения террористов грозят миру войной — Патрушев

Киберподразделения террористов грозят миру войной — Патрушев

На совещании спецслужб в Москве обсуждается взаимодействие спецслужб стран СНГ в области обеспечения безопасности и стабильности. По оценкам РФ, появление у... 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T14:36+0500

2021-10-13T14:36+0500

2021-10-13T14:38+0500

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Террористы уже создают собственные киберподразделения, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, сделанного на совещании спецслужб в Москве.По его словам, это может привести, например, к острым межгосударственным конфликтам вплоть до вооруженных столкновений. Он пояснил, что введенные в ряде государств эпидемиологические ограничения стимулировали переход террористов и преступников к более широкому применению различных программных средств и интернет-технологий.При этом, риски совершения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры увеличивает распространение хакерских группировокКроме того, страны НАТО также интенсивно развивают наступательный информационный потенциал, включающий разработку технологий искусственного интеллекта, реализацию концепции упреждающей киберобороны и создание профильных коалиционных формирований, предназначенных для проведения наступательных киберопераций.В среду в российской столице началось совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ по вопросам взаимодействия спецслужб Содружества в области обеспечения безопасности и стабильности. В мероприятии принимает участие делегация Узбекистана, а также представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.С руководителями соответствующих служб проведет видеоконференцию президент России Владимир Путин.

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https://uz.sputniknews.ru/20210629/kak-sdelat-strany-sng-kiberbezopasnymi-v-tashkente-uje-ischut-otvet-19454171.html

https://uz.sputniknews.ru/20210629/stranam-sng-nujno-skoordinirovat-borbu-s-kiberterrorizmom--eldor-aripov-19464535.html

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москва, спецслужбы, киберпреступность, кибертерроризм, кибербезопасность