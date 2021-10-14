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В Минобороны Узбекистана ничего не знают о визите делегации Пентагона
В Минобороны Узбекистана ничего не знают о визите делегации Пентагона
Ранее издание Politico написало, что Пентагон хочет разместить в Узбекистане "контртеррористические" базы. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T13:01+0500
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана не получало официального запроса от Пентагона на визит в республику.Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь ведомства Бахром Зульфикаров.Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США.Между тем ранее в военном ведомстве республики заявляли, что не ведут переговоров о предоставлении американцам военных баз.Свою позицию также высказала Россия. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.Тот же тезис озвучил во время встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.
https://uz.sputniknews.ru/20211014/smi-pentagon-xochet-razmestit-v-uzbekistane-kontrterroristicheskie-bazy-20900323.html
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В Минобороны Узбекистана ничего не знают о визите делегации Пентагона

13:01 14.10.2021 (обновлено: 13:10 14.10.2021)
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© AP Photo / Hasan JamaliАмериканский военный
Американский военный - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Hasan Jamali
Ранее издание Politico написало, что Пентагон хочет разместить в Узбекистане "контртеррористические" базы.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана не получало официального запроса от Пентагона на визит в республику.
Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь ведомства Бахром Зульфикаров.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США.
"Подтвердить эту информацию не могу, потому что ничего официально мы не получали (о планирующемся визите. — Sputnik). Официально нам бы уже сообщили, но на данный момент ничего нет".
Бахром Зульфикаров
Пресс-секретарь Минобороны Узбекистана
Между тем ранее в военном ведомстве республики заявляли, что не ведут переговоров о предоставлении американцам военных баз.
Свою позицию также высказала Россия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.
Тот же тезис озвучил во время встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.
Эмблема Пентагона - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.10.2021
Политика
СМИ: Пентагон хочет разместить в Узбекистане "контртеррористические" базы
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