https://uz.sputniknews.ru/20211014/tashkent-ne-poluchal-ofitsialnogo-zaprosa-na-vizit-delegatsii-pentagona--minoborony-20905342.html

В Минобороны Узбекистана ничего не знают о визите делегации Пентагона

В Минобороны Узбекистана ничего не знают о визите делегации Пентагона

Ранее издание Politico написало, что Пентагон хочет разместить в Узбекистане "контртеррористические" базы. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана не получало официального запроса от Пентагона на визит в республику.Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь ведомства Бахром Зульфикаров.Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США.Между тем ранее в военном ведомстве республики заявляли, что не ведут переговоров о предоставлении американцам военных баз.Свою позицию также высказала Россия. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.Тот же тезис озвучил во время встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.

https://uz.sputniknews.ru/20211014/smi-pentagon-xochet-razmestit-v-uzbekistane-kontrterroristicheskie-bazy-20900323.html

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