https://uz.sputniknews.ru/20211014/tashkent-ne-poluchal-ofitsialnogo-zaprosa-na-vizit-delegatsii-pentagona--minoborony-20905342.html
В Минобороны Узбекистана ничего не знают о визите делегации Пентагона
В Минобороны Узбекистана ничего не знают о визите делегации Пентагона
Ранее издание Politico написало, что Пентагон хочет разместить в Узбекистане "контртеррористические" базы. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T13:01+0500
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ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана не получало официального запроса от Пентагона на визит в республику.Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь ведомства Бахром Зульфикаров.Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США.Между тем ранее в военном ведомстве республики заявляли, что не ведут переговоров о предоставлении американцам военных баз.Свою позицию также высказала Россия. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.Тот же тезис озвучил во время встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.
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сша, минобороны рф, пентагон
В Минобороны Узбекистана ничего не знают о визите делегации Пентагона
13:01 14.10.2021 (обновлено: 13:10 14.10.2021)
Ранее издание Politico написало, что Пентагон хочет разместить в Узбекистане "контртеррористические" базы.
ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Министерство обороны Узбекистана не получало официального запроса от Пентагона на визит в республику.
Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь ведомства Бахром Зульфикаров.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Конгрессе сообщило, что представители Пентагона обсудят в Узбекистане в октябре возможность размещения контртеррористических сил США.
"Подтвердить эту информацию не могу, потому что ничего официально мы не получали (о планирующемся визите. — Sputnik). Официально нам бы уже сообщили, но на данный момент ничего нет".
Бахром Зульфикаров
Пресс-секретарь Минобороны Узбекистана
Между тем ранее в военном ведомстве республики заявляли
, что не ведут переговоров о предоставлении американцам военных баз.
Свою позицию также высказала Россия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил
, что Москва категорически против переноса военной инфраструктуры США и Запада из Афганистана в страны Центральной Азии.
Тот же тезис озвучил
во время встречи с американским лидером Джо Байденом президент РФ Владимир Путин.