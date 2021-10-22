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Умное высокоточное оружие РФ: ракетный комплекс "Бал" поражает цели на дистанции 500 км
Умное высокоточное оружие РФ: ракетный комплекс "Бал" поражает цели на дистанции 500 км
По открытым данным 2021 года, ВМФ России имеет на вооружении 40 самоходных пусковых установок "Балов" (с восемью ракетами каждая) и 52 установки "Бастионов" (с... 22.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-22T19:32+0500
2021-10-22T19:32+0500
россия
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Дивизионы мобильных противокорабельных ракетных комплексов "Бал" в составе эшелонированной береговой обороны ВМФ надежно обеспечивают безопасность акваторий по всему периметру морских границ России. При этом комплекс постоянно совершенствуется, тактика боевого применения усложняется.Дивизионы мобильных противокорабельных ракетных комплексов "Бал" в составе эшелонированной береговой обороны ВМФ надежно обеспечивают безопасность акваторий по всему периметру морских границ России. При этом комплекс постоянно совершенствуется, тактика боевого применения усложняется.Испытания новой ракеты БРК "Бал" подтвердили способность поражения кораблей противника на дальности свыше 500 км, а новая система наведения позволяет уничтожать цели и на суше. Таким образом, характеристики ракет Х-35У комплекса "Бал" приближены к более могущественным сверхзвуковым ракетам П-800 "Оникс" дальностью 800 км комплекса "Бастион" (БРК двух типов ВМФ России использует в тандеме).Ранее "Бал" имел на вооружении ракеты Х-35 и Х-35У с дальностью полета 120 км и 260 км соответственно. Модернизированная Х-35Э дальностью до 300 км способна наводиться через беспилотник. Дивизион может одним залпом выпустить 32 ракеты, и еще 32 – могут быть оперативно перезаряжены. Возимый боезапас – 64 ракеты позволяет оперативно уничтожить в сотнях километров от берега крупную корабельную ударную группу или десант противника на побережье.По открытым данным 2021 года, ВМФ России имеет на вооружении 40 самоходных пусковых установок "Балов" (с восемью ракетами каждая) и 52 установки "Бастионов" (с двумя ракетами каждая). Итого в гипотетическом залпе – 424 ракеты дальностью более 500 км, совсем неплохо для охлаждения горячих голов в НАТО. "Многослойная" оборона российского побережья становится прочнее, и здесь важно иметь в виду тенденции.После одностороннего выхода США из ДРСМД в 2019-м и размещения пусковых ракетных комплексов "двойного назначения" в Румынии и Польше, российские специалисты вынуждены были увеличивать дальность поражения существующих крылатых ракет до 1000 км и более.Дополнительно мотивирует развитие дальнобойности враждебная антироссийская стратегия и тактика европейских стран НАТО. Поэтому сегодня в условной очереди на увеличение дальности поражения целей находятся ракетные комплексы "Бал", "Бастион", "Искандер-М". Без учета морских ракет "Калибр" и "Циркон", которые вскоре получат сухопутные платформы для старта.Боевая эффективностьМобильный береговой ракетный комплекс "Бал" действует в составе сил береговой обороны ВМФ России (морские границы которой имеют протяженность более 38 тыс. км). Предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, стратегических объектов инфраструктуры и для противодесантной борьбы."Бал" значительно усилил береговую оборону Крымского полуострова и Калининградской области, Арктической зоны, Дальнего Востока. В ходе недавних учений ВМФ корабли засекали цели, передавали координаты береговым ракетным комплексам, которые наносили удар по противнику.БРК "Бал" – умное высокоточное оружие, созданное для уплотнения зоны поражения "Бастиона". Комплекс способен решать задачи автономно и в составе других оборонительных систем. Относительно небольшие (около 4 м в длину) ракеты стабильно демонстрируют боевую эффективность в ходе стрельб в Баренцевом, Черном, Охотском, Японском морях.Противокорабельная высокоточная ракета X-35 с комбинированной системой наведения и стартовой массой около 620 кг летит к цели со скоростью 270–280 м/с на высотах 4–15 м над водой, работает по принципу "выстрелил – забыл". То есть после залпа можно незамедлительно менять позицию (уходить от ответного удара).Связка твердотопливного ускорителя и турбореактивного двигателя позволяет ракете "Уран" на финальном участке траектории снижаться до двух метров над поверхностью, и поражать цель в зоне невидимости для ПВО противника. Боевая часть массой 145 кг способна отправить ко дну эсминец, фрегат или корвет. Рой подобных ракет способен уничтожить надводный боевой корабль практически любого водоизмещения.Если береговой комплекс "Рубеж" за минуту выпустит одну ракету, "Бастион" – две, "Бал" – 32 ракеты. По сочетанию скорости, мощности, скрытности и точности наведения на цель дозвуковая ракета Х-35 превосходит американскую противолодочную ракету "Гарпун".Комплекс "Бал" имеет многоступенчатую систему поиска и сопровождения целей – РЛС самого комплекса и стационарные загоризонтные станции типа "Подсолнух" (для обнаружения противника на удалении 500 км и одновременного сопровождения до 300 целей). Способен поражать морские цели, находясь на удалении до 10 км от береговой черты.Основные элементы комплекса: два самоходных командных пункта управления и связи, четыре самоходные пусковые установки с восемью транспортно-пусковыми контейнерами, четыре транспортно-перегрузочные машины, несущие по восемь контейнеров.Все это размещается на четырехосных шасси семейства МАЗ (на таких же "колесах" работают "Искандеры" и "Триумфы"). Мобильная пусковая установка массой в 24 тонны развивает скорость до 75 км/час (запас хода без дозаправки – до 1000 км), адаптирована к любым климатическим условиям (от минус 40 до плюс 50 градусов), способна преодолеть 55-градусный уклон, ров шириной 2,5 м или водоем глубиной 1,4 м, и развернуться в боевое положение за рекордные 10 минут."Бал" в короткое время может быть оперативно переброшен авиационным, железнодорожным или водным транспортом на любой театр военных действий.Экспортный потенциалСовокупность боевых возможностей экспортного БРК "Бал-Э" (дальностью до 120 км) делает его "чемпионом" среди зарубежных аналогов типа Harpoon Block 2 (США), Exocet MM 40 Block 3 (Франция), RBS 15 Mk3 (Швеция) и Penguin NSM (Норвегия).В ходе стрельб установлено: одним залпом из 32 ракет может быть уничтожено не менее трех фрегатов. По соотношению "стоимость – эффективность" противокорабельная ракета Х-35УЭ не имеет равных в мире.Кстати, ракета унифицирована, и может применяться также в авиационном варианте базирования – в России и других странах. Закономерно "Бал-Э" привлекает повышенное внимание специалистов, в особенности Азербайджана, Венесуэлы, Индии. Поставлялся во Вьетнам.Экспорт высокотехнологичных российских вооружений обеспечивает стабильный объем – 15 млрд долларов в год и второе место в мире после США.Логика инопланетянМинистры обороны стран НАТО 21 октября обсудили, как еще больше усилить "сдерживание" России, и приняли новый всеобъемлющий план реагировании на "растущую угрозу со стороны ракетных систем России".Генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника по НАТО являются прибрежными государствами: Турция, Румыния и Болгария. У нас есть два очень близких партнера – Грузия и Украина. Мы видели незаконную аннексию Крыма, и мы видели агрессивное поведение России в Черном море… Мы увеличили наше присутствие в регионе, в воздухе, на суше и на море, и мы постоянно оцениваем, что еще мы можем сделать, за счет увеличения присутствия и за счет увеличения нашей способности быстро развертывать силы при необходимости".Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр зашла дальше, и призвала коллег по НАТО продемонстрировать готовность применить оружие, чтобы Россия даже подумать не могла о нападении на партнеров альянса в Черном море.Глава Пентагона в ходе визита в Бухарест 21 октября намекнул на будущее развертывание сил в Черном море. Авиабаза Михаила Когэлничану получила миллионы долларов США в виде инвестиций, и принимает несколько сотен американских военнослужащих в формате постоянной (девятимесячной) ротации.На территории Румынии и Польши продолжается совершенствование позиционных районов американской ПРО, и размещение универсальных пусковых установок Мk-41, способных использовать как противоракеты, так и крылатые ракеты Tomahawk с ядерной боеголовкой.Ранее Москва предложила ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, однако страны НАТО проигнорировали. России есть чем ответить на продолжение навязанной коллективным Западом гонки вооружений – американцам и их союзникам вряд ли понравится российский "Бал" и другие аргументы.
https://uz.sputniknews.ru/20210313/ssha-ispugalis-vmf-rossii-v-atlantike-i-dumayut-ustroit-blokadu-chem-ona-chrevata-dlya-nato-17739304.html
https://uz.sputniknews.ru/20210721/morskim-tsirkonom--po-nazemnoy-tseli-chto-eto-znachit-dlya-partnerov-19772694.html
https://uz.sputniknews.ru/20210406/raketonosets-3-v-1-kogda-vzletit-rossiyskiy-strateg-novogo-pokoleniya--18170841.html
https://uz.sputniknews.ru/20210129/15889197.html
https://uz.sputniknews.ru/20210119/Matreshka-ot-Putina-chto-izvestno-o-novoy-rossiyskoy-submarine-15814904.html
https://uz.sputniknews.ru/20210414/boss-kotoromu-nichto-ne-strashno-chto-predstavlyaet-soboy-rossiyskaya-gibridnaya-submarina-18325820.html
https://uz.sputniknews.ru/20201201/Russkoe-oruzhie-predvaritelnye-itogi-2020-goda-15513035.html
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Александр Хроленко
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вмф россии

Умное высокоточное оружие РФ: ракетный комплекс "Бал" поражает цели на дистанции 500 км

19:32 22.10.2021
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День первый
IV Международный военно-технический форум Армия-2018. День первый - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.10.2021
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Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
Все материалы
По открытым данным 2021 года, ВМФ России имеет на вооружении 40 самоходных пусковых установок "Балов" (с восемью ракетами каждая) и 52 установки "Бастионов" (с двумя ракетами каждая). Итого в гипотетическом залпе – 424 ракеты дальностью более 500 км.
Дивизионы мобильных противокорабельных ракетных комплексов "Бал" в составе эшелонированной береговой обороны ВМФ надежно обеспечивают безопасность акваторий по всему периметру морских границ России. При этом комплекс постоянно совершенствуется, тактика боевого применения усложняется.
Дивизионы мобильных противокорабельных ракетных комплексов "Бал" в составе эшелонированной береговой обороны ВМФ надежно обеспечивают безопасность акваторий по всему периметру морских границ России. При этом комплекс постоянно совершенствуется, тактика боевого применения усложняется.
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13 марта, 19:09
Испытания новой ракеты БРК "Бал" подтвердили способность поражения кораблей противника на дальности свыше 500 км, а новая система наведения позволяет уничтожать цели и на суше. Таким образом, характеристики ракет Х-35У комплекса "Бал" приближены к более могущественным сверхзвуковым ракетам П-800 "Оникс" дальностью 800 км комплекса "Бастион" (БРК двух типов ВМФ России использует в тандеме).
Ранее "Бал" имел на вооружении ракеты Х-35 и Х-35У с дальностью полета 120 км и 260 км соответственно. Модернизированная Х-35Э дальностью до 300 км способна наводиться через беспилотник. Дивизион может одним залпом выпустить 32 ракеты, и еще 32 – могут быть оперативно перезаряжены. Возимый боезапас – 64 ракеты позволяет оперативно уничтожить в сотнях километров от берега крупную корабельную ударную группу или десант противника на побережье.
По открытым данным 2021 года, ВМФ России имеет на вооружении 40 самоходных пусковых установок "Балов" (с восемью ракетами каждая) и 52 установки "Бастионов" (с двумя ракетами каждая). Итого в гипотетическом залпе – 424 ракеты дальностью более 500 км, совсем неплохо для охлаждения горячих голов в НАТО. "Многослойная" оборона российского побережья становится прочнее, и здесь важно иметь в виду тенденции.
Испытание гиперзвуковой ракеты Циркон - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2021
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21 июля, 22:27
После одностороннего выхода США из ДРСМД в 2019-м и размещения пусковых ракетных комплексов "двойного назначения" в Румынии и Польше, российские специалисты вынуждены были увеличивать дальность поражения существующих крылатых ракет до 1000 км и более.
Дополнительно мотивирует развитие дальнобойности враждебная антироссийская стратегия и тактика европейских стран НАТО. Поэтому сегодня в условной очереди на увеличение дальности поражения целей находятся ракетные комплексы "Бал", "Бастион", "Искандер-М". Без учета морских ракет "Калибр" и "Циркон", которые вскоре получат сухопутные платформы для старта.

Боевая эффективность

Мобильный береговой ракетный комплекс "Бал" действует в составе сил береговой обороны ВМФ России (морские границы которой имеют протяженность более 38 тыс. км). Предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, стратегических объектов инфраструктуры и для противодесантной борьбы.
"Бал" значительно усилил береговую оборону Крымского полуострова и Калининградской области, Арктической зоны, Дальнего Востока. В ходе недавних учений ВМФ корабли засекали цели, передавали координаты береговым ракетным комплексам, которые наносили удар по противнику.
Форум Армия-2020. Демонстрационные полеты - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
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БРК "Бал" – умное высокоточное оружие, созданное для уплотнения зоны поражения "Бастиона". Комплекс способен решать задачи автономно и в составе других оборонительных систем. Относительно небольшие (около 4 м в длину) ракеты стабильно демонстрируют боевую эффективность в ходе стрельб в Баренцевом, Черном, Охотском, Японском морях.
Противокорабельная высокоточная ракета X-35 с комбинированной системой наведения и стартовой массой около 620 кг летит к цели со скоростью 270–280 м/с на высотах 4–15 м над водой, работает по принципу "выстрелил – забыл". То есть после залпа можно незамедлительно менять позицию (уходить от ответного удара).
Связка твердотопливного ускорителя и турбореактивного двигателя позволяет ракете "Уран" на финальном участке траектории снижаться до двух метров над поверхностью, и поражать цель в зоне невидимости для ПВО противника. Боевая часть массой 145 кг способна отправить ко дну эсминец, фрегат или корвет. Рой подобных ракет способен уничтожить надводный боевой корабль практически любого водоизмещения.
Если береговой комплекс "Рубеж" за минуту выпустит одну ракету, "Бастион" – две, "Бал" – 32 ракеты. По сочетанию скорости, мощности, скрытности и точности наведения на цель дозвуковая ракета Х-35 превосходит американскую противолодочную ракету "Гарпун".
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29 января, 09:26
Комплекс "Бал" имеет многоступенчатую систему поиска и сопровождения целей – РЛС самого комплекса и стационарные загоризонтные станции типа "Подсолнух" (для обнаружения противника на удалении 500 км и одновременного сопровождения до 300 целей). Способен поражать морские цели, находясь на удалении до 10 км от береговой черты.
Основные элементы комплекса: два самоходных командных пункта управления и связи, четыре самоходные пусковые установки с восемью транспортно-пусковыми контейнерами, четыре транспортно-перегрузочные машины, несущие по восемь контейнеров.
Все это размещается на четырехосных шасси семейства МАЗ (на таких же "колесах" работают "Искандеры" и "Триумфы"). Мобильная пусковая установка массой в 24 тонны развивает скорость до 75 км/час (запас хода без дозаправки – до 1000 км), адаптирована к любым климатическим условиям (от минус 40 до плюс 50 градусов), способна преодолеть 55-градусный уклон, ров шириной 2,5 м или водоем глубиной 1,4 м, и развернуться в боевое положение за рекордные 10 минут.
"Бал" в короткое время может быть оперативно переброшен авиационным, железнодорожным или водным транспортом на любой театр военных действий.

Экспортный потенциал

Совокупность боевых возможностей экспортного БРК "Бал-Э" (дальностью до 120 км) делает его "чемпионом" среди зарубежных аналогов типа Harpoon Block 2 (США), Exocet MM 40 Block 3 (Франция), RBS 15 Mk3 (Швеция) и Penguin NSM (Норвегия).
В ходе стрельб установлено: одним залпом из 32 ракет может быть уничтожено не менее трех фрегатов. По соотношению "стоимость – эффективность" противокорабельная ракета Х-35УЭ не имеет равных в мире.
Спуск подводной лодки на воду - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2021
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19 января, 09:19
Кстати, ракета унифицирована, и может применяться также в авиационном варианте базирования – в России и других странах. Закономерно "Бал-Э" привлекает повышенное внимание специалистов, в особенности Азербайджана, Венесуэлы, Индии. Поставлялся во Вьетнам.
Экспорт высокотехнологичных российских вооружений обеспечивает стабильный объем – 15 млрд долларов в год и второе место в мире после США.

Логика инопланетян

Министры обороны стран НАТО 21 октября обсудили, как еще больше усилить "сдерживание" России, и приняли новый всеобъемлющий план реагировании на "растущую угрозу со стороны ракетных систем России".
Генсек альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил: "Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника по НАТО являются прибрежными государствами: Турция, Румыния и Болгария. У нас есть два очень близких партнера – Грузия и Украина. Мы видели незаконную аннексию Крыма, и мы видели агрессивное поведение России в Черном море… Мы увеличили наше присутствие в регионе, в воздухе, на суше и на море, и мы постоянно оцениваем, что еще мы можем сделать, за счет увеличения присутствия и за счет увеличения нашей способности быстро развертывать силы при необходимости".
Ныряющий патрульный корабль Страж - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
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14 апреля, 15:10
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр зашла дальше, и призвала коллег по НАТО продемонстрировать готовность применить оружие, чтобы Россия даже подумать не могла о нападении на партнеров альянса в Черном море.
Глава Пентагона в ходе визита в Бухарест 21 октября намекнул на будущее развертывание сил в Черном море. Авиабаза Михаила Когэлничану получила миллионы долларов США в виде инвестиций, и принимает несколько сотен американских военнослужащих в формате постоянной (девятимесячной) ротации.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2020
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Русское оружие: предварительные итоги 2020 года
1 декабря 2020, 14:50
На территории Румынии и Польши продолжается совершенствование позиционных районов американской ПРО, и размещение универсальных пусковых установок Мk-41, способных использовать как противоракеты, так и крылатые ракеты Tomahawk с ядерной боеголовкой.
Ранее Москва предложила ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, однако страны НАТО проигнорировали. России есть чем ответить на продолжение навязанной коллективным Западом гонки вооружений – американцам и их союзникам вряд ли понравится российский "Бал" и другие аргументы.
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