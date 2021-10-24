https://uz.sputniknews.ru/20211024/besstrashno-umirat-v-rossii-uje-umeyut-pora-otvajitsya-jit-21065593.html

Бесстрашно умирать в России уже умеют. Пора отважиться жить

Бесстрашно умирать в России уже умеют. Пора отважиться жить

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты исследования, посвященного мнению граждан о принимаемых мерах борьбы с... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T19:12+0500

2021-10-24T19:12+0500

2021-10-24T19:13+0500

колумнисты

коронавирус covid-19

пандемия

министерство здравоохранения россии

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На фоне ежедневных печальных антирекордов коронавирусной статистики, на фоне мрачных рапортов властей о заканчивающихся койках для больных COVID-19 и срочном развертывании дополнительных стационаров, на фоне нового витка административных ограничений с целью обуздать эпидемию ВЦИОМ опубликовал удивительные — иного слова не подберешь — результаты исследования, посвященного мнению граждан о принимаемых мерах борьбы с заболеванием.Итак:При этом "в случае серьезного ухудшения эпидемической ситуации" обязательную вакцинацию сотрудников госструктур поддержали 68 процентов респондентов, а поездки в другие регионы и страны по QR-кодам — 64 процента.Ну и самое прекрасное: 73 процента опрошенных считают правильным — при все том же "серьезном ухудшении эпидемической ситуации" — предоставление двух выходных вакцинирующимся. В общем, в России чума, холера и черная оспа являются отличным поводом для пары дополнительных дней отдыха.Однако даже эти цифры, свидетельствующие о неблестящем положении дел с сознательностью и ответственностью у российских граждан, лакируют куда более мрачную реальность: там, где на словах осознают серьезность ситуации и поддерживают меры по ее преодолению более половины граждан, вакцинировано менее трети общества.Вот уже больше года наблюдатели и аналитики пытаются объяснить причины столь вопиющего общественного нигилизма. В первую очередь достается, конечно, государству — которое, по их мнению, мало сделало, провалило информационную кампанию и вообще не вызывает достаточного уровня доверия у своих граждан.Наверное, с этими аргументами до определенной степени даже можно было бы согласиться — если бы на дворе стояла осень 2020-го или хотя бы январь 2021-го. В это самое время год назад в силу еще достаточно низкой заболеваемости и очень низкой смертности по стране люди, не столкнувшиеся с COVID-19 лично или в ближнем кругу, могли верить, что исходящая от коронавируса угроза преувеличивается властями. А в начале этого года, когда кривая заболеваемости и смертности уже рванула вверх, многие действительно боялись прививаться стремительно созданной вакциной, сомневались в ее безопасности.С тех пор прошло десять месяцев. В стране, наверное, не осталось ни одного человека, который бы так или иначе — сам, через родственников, друзей или коллег — не столкнулся бы с ужасом COVID-19. Ежедневная страшная статистика подтверждается личным опытом, когда вокруг один за другим попадают на больничную койку, на ИВЛ — а все чаще и на кладбище — люди.За это же время вакцинами против коронавируса охвачены миллиарды людей. В случае "Спутника V" речь идет о многих десятках миллионов по всему миру. Уже накоплены огромные массивы информации, в том числе на примере целых стран, о безопасности препарата и уровне его эффективности. И эта информация неустанно доносится до общества. Результат — как об стенку горох.Если оставить за кадром убежденных антипрививочников и носителей идей о заговоре мирового правительства рептилоидов по чипизации и стерилизации человечества (таких все-таки явное меньшинство), то аргументы людей, по сей день не дошедших до пунктов вакцинации, по сути, сводятся к одному доводу: вакцины против COVID-19 не являются стопроцентными — ни по эффективности, ни по безопасности.И это чистая правда. Правда, ровно то же самое можно сказать про абсолютно любой медицинский препарат, начиная с отвара ромашки.Таким образом, упорное уклонение людей от прививки (при формальной рациональности озвучиваемых ими причин) на самом деле — глубоко иррационально. Как раз тут и стоит искать объяснения странным и даже несколько пугающим настроениям российского общества.Скорее всего, разгадка таится в фатализме нашего народа, в его отношении к жизни и смерти. Почему сложилось именно так, вполне понятно — суровая тысячелетняя история России культивировала личную жертвенность ради спасения других, ради будущего. Это то, что неизменно поражает в нашем народе иностранцев: как легко и как будто не задумываясь люди отдают свои жизни ради Отчизны, ради други своя, ради светлого завтра.Но у подобного фатализма и подвига как обыденной части жизни есть "побочные эффекты". Это, в том числе, и пренебрежительное — если не сказать наплевательское — отношение к собственному здоровью. Что по-своему даже логично: какой смысл сегодня идти к врачу из-за головной боли, если завтра может потребоваться войти в горящую избу или лечь на амбразуру — и предынсультное состояние, в котором находится человек, тогда потеряет всякое значение?Вот только с избами и амбразурами у большинства наших современников все-таки не складывается. Зато в результате их позиции в России постыдно низкая продолжительность жизни у мужчин и просто позорный уровень вакцинации — особенно для страны, создавшей лучший препарат против COVID-19.В то же время можно понять Владимира Путина, который вчера в очередной раз подтвердил, что он является противником принудительной вакцинации. Ведь любая государственная директивность в данном вопросе вновь обращается к той самой жертвенности нашего народа, которая мобилизуется на призыв любой ценой победить врага. В прошлом столетии именно так в России была побеждена оспа, полиомиелит и многие другие тяжелые заболевания.Это было грандиозное свершение, но в основе его лежало стремление государства защитить здоровье общества. Судя же по текущим событиям, вряд ли нам было бы чем гордиться сегодня, если бы тогда гражданам был предоставлен выбор.Нашим людям пора научиться ценить себя, заботиться о себе и своих близких. Им пора научиться не только умирать ради высоких целей, но и жить ради них — ради собственного благополучия и счастливого будущего своих детей. Ну а светлое будущее России к этому само собой приложится.Начать можно с вакцинации от COVID-19.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20211019/vitse-premer-rf-predlojila-vvesti-v-strane-nerabochie-dni-s-30-oktyabrya-po-7-noyabrya--20971688.html

https://uz.sputniknews.ru/20210115/Budet-slozhnyy-god-Kudrin-predrek-tretyu-volnu-koronavirusa-v-Rossii-15798829.html

https://uz.sputniknews.ru/20201016/Kreml-obespokoen-situatsiey-s-koronavirusom-v-Rossii-15199019.html

https://uz.sputniknews.ru/20210707/v-rossii-kollektivnyy-immunitet-k-koronavirusu-dovedut-do-80-90--mishustin-19582223.html

https://uz.sputniknews.ru/20210811/kollektivnyy-immunitet-nevozmojen-c-delta-shtammom-covid---razrabotchik-astrazeneca-20036111.html

https://uz.sputniknews.ru/20210722/nujno-li-vaktsinirovatsya-perebolevshim-covid-19--otvet-spetsialista-19790445.html

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коронавирус covid-19, пандемия, министерство здравоохранения россии