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Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211024/narusheniy-net-nastroenie-prazdnichnoe--nablyudatel-ot-tsik-rf-o-vyborax-v-uzbekistane-21057882.html
Нарушений нет, настроение праздничное — наблюдатель от ЦИК РФ о выборах в Узбекистане
Нарушений нет, настроение праздничное — наблюдатель от ЦИК РФ о выборах в Узбекистане
Международные наблюдатели присутствуют практически на каждом участке: и от БДИПЧ ОБСЕ, и от ШОС, и от СНГ. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
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выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана проходят без нарушений с высокой явкой.Настроение у граждан праздничное, заявил РИА Новости присутствующий на выборах в качестве наблюдателя член ЦИК РФ Антон Лопатин.Кроме того, член ЦИК РФ также отметил "традиционно высокую явку" на выборах в Узбекистане.Международные наблюдатели, по словам Лопатина, присутствуют практически на каждом участке: и от БДИПЧ ОБСЕ, и от ШОС, и от СНГ. При этом большое число наблюдателей отмечается от самих кандидатов и общественных организаций. Такими же впечатлениями поделился наблюдатель от миссии МПА СНГ, зампредседателя комитета по международным делам Совфеда РФ Фарит Мухаметшин.Напомним, что президентские выборы в Узбекистане уже признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по местному времени составила 33,6% при необходимых 33%.На 13.00 явка достигла 52,7%.Все пять кандидатов в президенты уже проголосовали. Следить за ходом выборов можно в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/glava-ispolkoma-sng-otsenil-kak-proxodyat-vybory-v-uzbekistane-21052361.html
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президентские выборы в узбекистане, цик рф, выборы президента

Нарушений нет, настроение праздничное — наблюдатель от ЦИК РФ о выборах в Узбекистане

15:44 24.10.2021 (обновлено: 15:54 24.10.2021)
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKOВыборы в Узбекистане-2021
Выборы в Узбекистане-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© AFP / VYACHESLAV OSELEDKO
Международные наблюдатели присутствуют практически на каждом участке: и от БДИПЧ ОБСЕ, и от ШОС, и от СНГ.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана проходят без нарушений с высокой явкой.
Настроение у граждан праздничное, заявил РИА Новости присутствующий на выборах в качестве наблюдателя член ЦИК РФ Антон Лопатин.

"Нет, нарушений мы не заметили. Миссия у нас большая — у нас, помимо двух членов ЦИК РФ, еще от девяти субъектов РФ в разных городах Узбекистана присутствуют профессиональные наблюдатели за выборами. Мы периодически созваниваемся, никто каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, пока не выявил", — сказал Лопатин.

Кроме того, член ЦИК РФ также отметил "традиционно высокую явку" на выборах в Узбекистане.
Международные наблюдатели, по словам Лопатина, присутствуют практически на каждом участке: и от БДИПЧ ОБСЕ, и от ШОС, и от СНГ. При этом большое число наблюдателей отмечается от самих кандидатов и общественных организаций.

"Выборы организованны, все участки оборудованы средствами индивидуальной защиты. Настроение праздничное, и думаю, что все пройдет хорошо", — заключил Лопатин.

Такими же впечатлениями поделился наблюдатель от миссии МПА СНГ, зампредседателя комитета по международным делам Совфеда РФ Фарит Мухаметшин.
"Самое главное от моих ощущений при встрече с избирателями и посещении избирательных участков — это хорошее настроение (на выборах. — Sputnik)", — отметил Мухаметшин.
Напомним, что президентские выборы в Узбекистане уже признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по местному времени составила 33,6% при необходимых 33%.
На 13.00 явка достигла 52,7%.
Все пять кандидатов в президенты уже проголосовали.
Следить за ходом выборов можно в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.
Выборы в Узбекистане-2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
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