https://uz.sputniknews.ru/20211024/narusheniy-net-nastroenie-prazdnichnoe--nablyudatel-ot-tsik-rf-o-vyborax-v-uzbekistane-21057882.html

Нарушений нет, настроение праздничное — наблюдатель от ЦИК РФ о выборах в Узбекистане

Нарушений нет, настроение праздничное — наблюдатель от ЦИК РФ о выборах в Узбекистане

Международные наблюдатели присутствуют практически на каждом участке: и от БДИПЧ ОБСЕ, и от ШОС, и от СНГ. 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T15:44+0500

2021-10-24T15:44+0500

2021-10-24T15:54+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

цик рф

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана проходят без нарушений с высокой явкой.Настроение у граждан праздничное, заявил РИА Новости присутствующий на выборах в качестве наблюдателя член ЦИК РФ Антон Лопатин.Кроме того, член ЦИК РФ также отметил "традиционно высокую явку" на выборах в Узбекистане.Международные наблюдатели, по словам Лопатина, присутствуют практически на каждом участке: и от БДИПЧ ОБСЕ, и от ШОС, и от СНГ. При этом большое число наблюдателей отмечается от самих кандидатов и общественных организаций. Такими же впечатлениями поделился наблюдатель от миссии МПА СНГ, зампредседателя комитета по международным делам Совфеда РФ Фарит Мухаметшин.Напомним, что президентские выборы в Узбекистане уже признаны состоявшимися — явка избирателей на 11.00 по местному времени составила 33,6% при необходимых 33%.На 13.00 явка достигла 52,7%.Все пять кандидатов в президенты уже проголосовали. Следить за ходом выборов можно в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/glava-ispolkoma-sng-otsenil-kak-proxodyat-vybory-v-uzbekistane-21052361.html

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президентские выборы в узбекистане, цик рф, выборы президента