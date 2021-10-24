https://uz.sputniknews.ru/20211024/peregovory-uzbekistana-i-talibana-4-punkta-o-kotoryx-dogovorilis-storony-21046974.html

Переговоры Узбекистана и "Талибана"*: четыре пункта, о которых договорились стороны

Переговоры Узбекистана и "Талибана"*: четыре пункта, о которых договорились стороны

Продолжатся ли поставки узбекской электроэнергии в соседнюю страну, какова судьба железной дороги до Мазари-Шарифа и что станет со взаимной торговлей, читайте... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T09:57+0500

2021-10-24T09:57+0500

2021-10-24T10:37+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. На прошлой неделе, 16 октября, состоялись переговоры Узбекистана с правительством талибов. Делегацию РУз возглавлял зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков. Он рассказал, о чем договорились стороны.Поставки электроэнергииУзбекистан согласился продолжить поставку электроэнергии в Афганистан несмотря на наличие долга.По его словам, вопрос долга Афганистана за поставки электроэнергии также обсуждался на переговорах.Умурзаков заверил, что несмотря на этот долг, Узбекистан продолжает поставки электроэнергии.Строительство ЛЭПУзбекская и афганская стороны также достигли договоренности о продолжении строительства линии электропередачи (ЛЭП) "Сурхан – Пули-Хумри".По его словам, южные страны, особенно Пакистан, заинтересованы в импорте электроэнергии из Центральной Азии, в том числе из Узбекистана.В то же время, по его словам, очевидно, что вопрос привлечения финансирования для этих проектов связан с вопросами признания временного правительства Афганистана мировым сообществом. Умурзаков добавил: этот сигнал был дан афганской стороне "открыто и четко", и взаимопонимание по этому направлению есть.Железная дорога до Мазари-ШарифаУзбекистан договорился с временным правительством Афганистана о возобновлении работы железной дороги "Термез — Мазари-Шариф".Взаимная торговляУзбекистан и Афганистан продолжат взаимную торговлю.Умурзаков напомнил, что в 2020-м товарооборот между странами составил порядка 800 миллионов долларов, при этом 99% этого товарооборота приходилось на поставки из Узбекистана в Афганистан.На вопрос, будут ли соседи рассчитываться за эти поставки, вице-премьер ответил: "Безусловно".Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211004/postavki-elektroenergii-v-afganistan-prodoljayutsya-nesmotrya-na-krizis--minenergo-20763528.html

https://uz.sputniknews.ru/20211007/afganistan-prodast-imuschestvo-beglyx-chinovnikov-i-pogasit-dolgi-za-elektroenergiyu-20807542.html

https://uz.sputniknews.ru/20211019/mirziyoev-afganistan-provedet-zimu-bez-goloda-20966827.html

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афганистан, радикальное движение "талибан"