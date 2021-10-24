https://uz.sputniknews.ru/20211024/peregovory-uzbekistana-i-talibana-4-punkta-o-kotoryx-dogovorilis-storony-21046974.html
Переговоры Узбекистана и "Талибана"*: четыре пункта, о которых договорились стороны
Переговоры Узбекистана и "Талибана"*: четыре пункта, о которых договорились стороны
Продолжатся ли поставки узбекской электроэнергии в соседнюю страну, какова судьба железной дороги до Мазари-Шарифа и что станет со взаимной торговлей, читайте... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T09:57+0500
2021-10-24T09:57+0500
2021-10-24T10:37+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. На прошлой неделе, 16 октября, состоялись переговоры Узбекистана с правительством талибов. Делегацию РУз возглавлял зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков. Он рассказал, о чем договорились стороны.Поставки электроэнергииУзбекистан согласился продолжить поставку электроэнергии в Афганистан несмотря на наличие долга.По его словам, вопрос долга Афганистана за поставки электроэнергии также обсуждался на переговорах.Умурзаков заверил, что несмотря на этот долг, Узбекистан продолжает поставки электроэнергии.Строительство ЛЭПУзбекская и афганская стороны также достигли договоренности о продолжении строительства линии электропередачи (ЛЭП) "Сурхан – Пули-Хумри".По его словам, южные страны, особенно Пакистан, заинтересованы в импорте электроэнергии из Центральной Азии, в том числе из Узбекистана.В то же время, по его словам, очевидно, что вопрос привлечения финансирования для этих проектов связан с вопросами признания временного правительства Афганистана мировым сообществом. Умурзаков добавил: этот сигнал был дан афганской стороне "открыто и четко", и взаимопонимание по этому направлению есть.Железная дорога до Мазари-ШарифаУзбекистан договорился с временным правительством Афганистана о возобновлении работы железной дороги "Термез — Мазари-Шариф".Взаимная торговляУзбекистан и Афганистан продолжат взаимную торговлю.Умурзаков напомнил, что в 2020-м товарооборот между странами составил порядка 800 миллионов долларов, при этом 99% этого товарооборота приходилось на поставки из Узбекистана в Афганистан.На вопрос, будут ли соседи рассчитываться за эти поставки, вице-премьер ответил: "Безусловно".Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211004/postavki-elektroenergii-v-afganistan-prodoljayutsya-nesmotrya-na-krizis--minenergo-20763528.html
https://uz.sputniknews.ru/20211007/afganistan-prodast-imuschestvo-beglyx-chinovnikov-i-pogasit-dolgi-za-elektroenergiyu-20807542.html
https://uz.sputniknews.ru/20211019/mirziyoev-afganistan-provedet-zimu-bez-goloda-20966827.html
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афганистан, радикальное движение "талибан"
Переговоры Узбекистана и "Талибана"*: четыре пункта, о которых договорились стороны
09:57 24.10.2021 (обновлено: 10:37 24.10.2021)
Продолжатся ли поставки узбекской электроэнергии в соседнюю страну, какова судьба железной дороги до Мазари-Шарифа и что станет со взаимной торговлей, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. На прошлой неделе, 16 октября, состоялись переговоры Узбекистана с правительством талибов.
Делегацию РУз возглавлял зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков. Он рассказал, о чем договорились стороны.
Поставки электроэнергии
Узбекистан согласился продолжить поставку электроэнергии в Афганистан несмотря на наличие долга.
"Мы ни на один день, ни на один час не прекращали поставки электроэнергии. В том объеме, который был запрошен афганской стороной, — не важно, до событий, которые привели к изменениям политической ситуации в этой стране (в августе. — Sputnik), либо после этих событий, — мы ни разу не прекратили поставки. И сегодня Афганистан в полном объеме получает поставки электроэнергии из Узбекистана в соответствии со своим запросом и потребностям. Мы хотим оказать поддержку братскому афганскому народу в это непростое время".
Сардор Умурзаков
Зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана
По его словам, вопрос долга Афганистана за поставки электроэнергии также обсуждался на переговорах.
"Мы провели обсуждение, были представители временного правительства (Афганистана), которые отвечают за энергетическое направление, было руководство электрических сетей Афганистана. Достигнута договоренность о том, что как только ситуация позволит — там есть сейчас целый ряд вызовов, связанных с работой банковской системы в этой стране и с признанием временного правительства, — коллеги из электроэнергетической компании Афганистана незамедлительно в полном объеме погасят весь тот долг, который сегодня существует.
Сардор Умурзаков
Зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Умурзаков заверил, что несмотря на этот долг, Узбекистан продолжает поставки электроэнергии.
Строительство ЛЭП
Узбекская и афганская стороны также достигли договоренности о продолжении строительства линии электропередачи (ЛЭП) "Сурхан – Пули-Хумри".
"Договоренностей достигли в части реализации проекта строительства линии электропередач. Потому что есть четкое понимание, что это не только позволит снабжать Афганистан, включая Кабул, дополнительными объемами электроэнергии, но это позволит также усилить и транзитный потенциал Афганистана".
Сардор Умурзаков
Зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана
По его словам, южные страны, особенно Пакистан, заинтересованы в импорте электроэнергии из Центральной Азии, в том числе из Узбекистана.
"Уже на севере Пакистана наблюдается нехватка электроэнергии. Очень многие производственные мощности работают менее чем на 50% своих возможностей. Мы договорились (с Афганистаном), что мы движемся так же поэтапно, пошагово дальше".
Сардор Умурзаков
Зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана
В то же время, по его словам, очевидно, что вопрос привлечения финансирования для этих проектов связан с вопросами признания временного правительства Афганистана мировым сообществом.
Умурзаков добавил: этот сигнал был дан афганской стороне "открыто и четко", и взаимопонимание по этому направлению есть.
Железная дорога до Мазари-Шарифа
Узбекистан договорился с временным правительством Афганистана о возобновлении работы железной дороги "Термез — Мазари-Шариф".
"Железная дорога от Термеза (Узбекистан) до Мазари-Шарифа (Афганистан) уже построена. Она построена узбекскими компаниями и управляется также представителями Узбекистана. Мы договорились, что мы возобновим работу этого участком железной дороги между Хайратоном (Афганистан) и Мазари-Шарифом — от границы Узбекистана до центра провинции Балх".
Сардор Умурзаков
Зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Взаимная торговля
Узбекистан и Афганистан продолжат взаимную торговлю.
"Первая задача — предпринять совместные усилия, чтобы не допустить гуманитарную катастрофу. Это, безусловно, поставки продовольствия, продолжение поставок электроэнергии в Афганистан, ГСМ и ряда других важных товаров, которые определяют ближайшее будущее каждой афганской семьи. Здесь мы нашли понимание, нашли точки соприкосновения. Мы договорились".
Сардор Умурзаков
Зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Умурзаков напомнил, что в 2020-м товарооборот между странами составил порядка 800 миллионов долларов, при этом 99% этого товарооборота приходилось на поставки из Узбекистана в Афганистан.
"Последние два месяца, ввиду известных причин, по очень многим направлениям, особенно что касается продовольственных товаров, поставки прекратились, либо кардинально объемы уменьшились. Нас это беспокоит, мы договорились, что создадим условия для бизнес-структур обеих стран, чтобы эти поставки продолжались и нарастились в преддверии зимнего сезона".
Сардор Умурзаков
Зампремьера, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана
На вопрос, будут ли соседи рассчитываться за эти поставки, вице-премьер ответил: "Безусловно".
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав
временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран