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Андрей Русаков о выборах в Узбекистане, транспортных барьерах и возможностях ЕАЭС
Андрей Русаков о выборах в Узбекистане, транспортных барьерах и возможностях ЕАЭС
Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков оценил политическую тактику кандидатов в президенты РУз, рассказал о возможных решениях... 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T13:01+0500
2021-10-26T13:01+0500
видео
узбекистан
выборы президента
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
мультимедиа
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В Узбекистане оглашены предварительные итоги выборов главы государства: уверенную победу на них одержал Шавкат Мирзиёев с результатом более 80%. Своими впечатлениями от кампании, а также видением дальнейшей экономической стратегии в интервью Sputnik Узбекистан поделился российский эксперт Андрей Русаков.Что предстоит делать победителю после президентских выборовПо мнению эксперта, политическая система Узбекистана сегодня демонстрирует полную открытость и дает возможность кандидатам изложить свои взгляды.У всех лидеров узбекских политических партий есть конструктивные идеи и грамотные решения, концепты которых может использовать выбранный в президенты кандидат.Политолог также объяснил, что на выборах важен бэкграунд и биография каждого кандидата в президенты, чтобы народ понимал, за кого голосует и что может получить в случае его избрания. Он добавил, что для победителя важен электорат всех кандидатов, ведь голоса, отданные оппонентам, — это такие же граждане республики. Чьи интересы необходимо учитывать в работе вновь избранного президента. С этой точки зрения, напоминает Русаков, политика — это искусство возможного.Когда Узбекистан примет решение по ЕАЭСОтвечая на вопрос о вступлении Узбекистана в ЕАЭС, Андрей Русаков сказал, что в момент выборов нет смысла решать этот электоральный вопрос. Статус наблюдателя и так рассматривается многими странами как потенциальный вход в объединение.В то же время узбекские политические лидеры опасаются, что будет с экономикой в результате интеграции с ЕАЭС. Также многих волнует вопрос регулирования пошлин.Политолог напомнил, что рынок ЕАЭС насчитывает порядка 182 миллионов потребителей со свободным движением услуг, товаров, капиталов и людей. По сути, это открытые таможенные границы, что, конечно, выгодно республике.Эксперт добавил, что в рамках ЕАЭС также может быть рассмотрена возможность решения водного вопроса совместно с Россией. Самый же насущный вопрос для страны — выход к транспортным артериям, к морским портам. На сегодняшний день, это главный барьер для развития узбекской экономики.Как России и Узбекистану выгодно дружить бизнесамиСегодня Узбекистан и Россия демонстрируют высокие темпы роста товарооборота —около 6 миллиардов долларов. В будущем планируется довести торговые отношения до 10 миллиардов долларов.Русаков отмечает ведущие отрасли Узбекистана, с которыми его радушно принимает российский рынок. Высоко ценится текстильная промышленность, аграрная продукция и другое.В заключении Андрей Русаков сказал, что предприниматели сами найдут общий язык. Главное, чтобы сотрудничество было выигрышным для каждой стороны.Подробнее смотрите в видеоинтервью Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/otkrytost-innovatsionnost-i-organizovannost-lebedev-o-vyborax-prezidenta-uzbekistana--21056691.html
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узбекистан, выборы президента, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, мультимедиа

Андрей Русаков о выборах в Узбекистане, транспортных барьерах и возможностях ЕАЭС

13:01 26.10.2021
© Рамиз Бахтияров
Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков оценил политическую тактику кандидатов в президенты РУз, рассказал о возможных решениях транзитных и водных вопросов в рамках ЕАЭС и отметил реперные точки в узбекско-российских отношениях.
В Узбекистане оглашены предварительные итоги выборов главы государства: уверенную победу на них одержал Шавкат Мирзиёев с результатом более 80%.
Своими впечатлениями от кампании, а также видением дальнейшей экономической стратегии в интервью Sputnik Узбекистан поделился российский эксперт Андрей Русаков.

Что предстоит делать победителю после президентских выборов

По мнению эксперта, политическая система Узбекистана сегодня демонстрирует полную открытость и дает возможность кандидатам изложить свои взгляды.
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У всех лидеров узбекских политических партий есть конструктивные идеи и грамотные решения, концепты которых может использовать выбранный в президенты кандидат.

"Все лидеры очень достойные люди, но решать, кто будет президентом, — это дело народа Узбекистана", — уверен Андрей Русаков.

Политолог также объяснил, что на выборах важен бэкграунд и биография каждого кандидата в президенты, чтобы народ понимал, за кого голосует и что может получить в случае его избрания.
Он добавил, что для победителя важен электорат всех кандидатов, ведь голоса, отданные оппонентам, — это такие же граждане республики. Чьи интересы необходимо учитывать в работе вновь избранного президента. С этой точки зрения, напоминает Русаков, политика — это искусство возможного.
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Когда Узбекистан примет решение по ЕАЭС

Отвечая на вопрос о вступлении Узбекистана в ЕАЭС, Андрей Русаков сказал, что в момент выборов нет смысла решать этот электоральный вопрос. Статус наблюдателя и так рассматривается многими странами как потенциальный вход в объединение.
В то же время узбекские политические лидеры опасаются, что будет с экономикой в результате интеграции с ЕАЭС. Также многих волнует вопрос регулирования пошлин.

"Во всех странах ЕАЭС членство дает по 1% экономического роста в год. А решения в ЕАЭС принимаются консенсусом. Это значит, что любое невыгодное решение Узбекистан сможет заблокировать в процессе обсуждения", — подчеркнул Андрей Русаков.

Политолог напомнил, что рынок ЕАЭС насчитывает порядка 182 миллионов потребителей со свободным движением услуг, товаров, капиталов и людей.
По сути, это открытые таможенные границы, что, конечно, выгодно республике.
Эксперт добавил, что в рамках ЕАЭС также может быть рассмотрена возможность решения водного вопроса совместно с Россией. Самый же насущный вопрос для страны — выход к транспортным артериям, к морским портам. На сегодняшний день, это главный барьер для развития узбекской экономики.
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Как России и Узбекистану выгодно дружить бизнесами

Сегодня Узбекистан и Россия демонстрируют высокие темпы роста товарооборота —около 6 миллиардов долларов. В будущем планируется довести торговые отношения до 10 миллиардов долларов.
Русаков отмечает ведущие отрасли Узбекистана, с которыми его радушно принимает российский рынок. Высоко ценится текстильная промышленность, аграрная продукция и другое.

"Узбекистан производит прекрасное вино, которое, к сожалению, неизвестно на российском рынке. Надо это исправлять. У этой отрасли огромный потенциал", — отметил эксперт.

В заключении Андрей Русаков сказал, что предприниматели сами найдут общий язык. Главное, чтобы сотрудничество было выигрышным для каждой стороны.
Подробнее смотрите в видеоинтервью Sputnik Узбекистан.
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