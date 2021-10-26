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Доходы от аренды жилья студентам освободят от налогов
Доходы от аренды жилья студентам освободят от налогов
Министерство финансов Узбекистана предложило освободить от налогообложения доходы налогоплательщиков, полученные от аренды жилья студентам. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T17:05+0500
2021-10-26T17:05+0500
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студенты
налоговые льготы
законодательство
государственный налоговый комитет
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Узбекистане предлагают освободить арендодателей от налога в случае сдачи жилья студентам. Соответствующее предложение предусмотрено законопроектом, размещенным на портале нормативно–правовых актов.Документом предлагается внести изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, в частности, в статью 378, которая должна будет гласить, что “доходы налогоплательщиков, полученные от аренды жилья студентам, не подлежат налогообложению”.Кроме того, авторы законопроекта предлагают освободить от налогообложения имущество, находящееся в собственности детей-сирот и детей, не имеющих родительского попечения, в возрасте от 18 до 23 лет.Ранее сообщалось о намерении властей компенсировать половину стоимости аренды жилья студентов. На начальном этапе данная господдержка должна охватить 60 тысяч молодых людей, нуждающихся в социальной защите.Субсидии предусмотрены и для учащихся, включенных в "молодежную тетрадь". В период прохождения практики на предприятиях им будет выделено до 500 тысяч сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/uzbekistantsam-razreshili-platit-nalogi-v-rassrochku-20948990.html
https://uz.sputniknews.ru/20210925/zadoljennost-po-nalogam-v-gosbyudjet-po-itogam-polugodiya-sostavila-260-mln--20647798.html
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студенты, налоговые льготы, законодательство, государственный налоговый комитет

Доходы от аренды жилья студентам освободят от налогов

17:05 26.10.2021
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Нина Зотина
/
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Министерство финансов Узбекистана предложило освободить от налогообложения доходы налогоплательщиков, полученные от аренды жилья студентам.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Узбекистане предлагают освободить арендодателей от налога в случае сдачи жилья студентам. Соответствующее предложение предусмотрено законопроектом, размещенным на портале нормативно–правовых актов.
Документом предлагается внести изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, в частности, в статью 378, которая должна будет гласить, что “доходы налогоплательщиков, полученные от аренды жилья студентам, не подлежат налогообложению”.
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Кроме того, авторы законопроекта предлагают освободить от налогообложения имущество, находящееся в собственности детей-сирот и детей, не имеющих родительского попечения, в возрасте от 18 до 23 лет.
Ранее сообщалось о намерении властей компенсировать половину стоимости аренды жилья студентов. На начальном этапе данная господдержка должна охватить 60 тысяч молодых людей, нуждающихся в социальной защите.
Субсидии предусмотрены и для учащихся, включенных в "молодежную тетрадь". В период прохождения практики на предприятиях им будет выделено до 500 тысяч сумов.
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