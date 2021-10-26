https://uz.sputniknews.ru/20211026/doxody-ot-arendy-jilya-studentam-osvobodyat-ot-nalogov-21100017.html

Доходы от аренды жилья студентам освободят от налогов

Доходы от аренды жилья студентам освободят от налогов

Министерство финансов Узбекистана предложило освободить от налогообложения доходы налогоплательщиков, полученные от аренды жилья студентам. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T17:05+0500

2021-10-26T17:05+0500

2021-10-26T17:05+0500

общество

студенты

налоговые льготы

законодательство

государственный налоговый комитет

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Узбекистане предлагают освободить арендодателей от налога в случае сдачи жилья студентам. Соответствующее предложение предусмотрено законопроектом, размещенным на портале нормативно–правовых актов.Документом предлагается внести изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Узбекистан, в частности, в статью 378, которая должна будет гласить, что “доходы налогоплательщиков, полученные от аренды жилья студентам, не подлежат налогообложению”.Кроме того, авторы законопроекта предлагают освободить от налогообложения имущество, находящееся в собственности детей-сирот и детей, не имеющих родительского попечения, в возрасте от 18 до 23 лет.Ранее сообщалось о намерении властей компенсировать половину стоимости аренды жилья студентов. На начальном этапе данная господдержка должна охватить 60 тысяч молодых людей, нуждающихся в социальной защите.Субсидии предусмотрены и для учащихся, включенных в "молодежную тетрадь". В период прохождения практики на предприятиях им будет выделено до 500 тысяч сумов.

https://uz.sputniknews.ru/20211018/uzbekistantsam-razreshili-platit-nalogi-v-rassrochku-20948990.html

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студенты, налоговые льготы, законодательство, государственный налоговый комитет