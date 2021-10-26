https://uz.sputniknews.ru/20211026/uzbekistan-soglasuet-s-rf-priznanie-sertifikatov-o-vaktsinatsii-uje-v-noyabre-21091069.html

Узбекистан согласует с РФ признание сертификатов о вакцинации уже в ноябре

Узбекистан согласует с РФ признание сертификатов о вакцинации уже в ноябре

Глава СЭС Баходир Юсупалиев объяснил, в чем особенность документа, который подготовила узбекская сторона. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T11:20+0500

2021-10-26T11:20+0500

2021-10-26T11:20+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Власти Узбекистана к середине ноября подготовят документ о взаимном признании с Россией сертификатов вакцинации от COVID-19.Об этом РИА Новости заявил глава СЭС республики Баходир Юсупалиев.Юсупалиев уточнил, что документ является стандартными, он подготовлен для признания сертификатов вакцинации, как с РФ, так и другими странами СНГ и дальнего зарубежья.Напомним, что в стране уже полгода активно проводится вакцинация населения. Гражданам предлагается сделать прививку одним из препаратов:Ранее вице-премьер РУз Бехзод Мусаев заявил, что власти рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.Замглавы СЭС Нурмат Отабеков, в свою очередь, отмечал, что Узбекистан планирует привить "Спутником V" около двух миллионов человек — это 10% от общего числа вакцинированных.Отабеков также заявил, что ситуацию с COVID-19 в республике можно назвать "почти эпидемическим благополучием". Инфекция, по его словам, пошла на спад.

https://uz.sputniknews.ru/20211022/proizvodstvo-vaktsin-v-uzbekistane-kak-sozdayut-sputnik-v-v-jurabek-laboratories--foto-21009284.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане