https://uz.sputniknews.ru/20211026/uzbekistan-soglasuet-s-rf-priznanie-sertifikatov-o-vaktsinatsii-uje-v-noyabre-21091069.html
Узбекистан согласует с РФ признание сертификатов о вакцинации уже в ноябре
Узбекистан согласует с РФ признание сертификатов о вакцинации уже в ноябре
Глава СЭС Баходир Юсупалиев объяснил, в чем особенность документа, который подготовила узбекская сторона. 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T11:20+0500
2021-10-26T11:20+0500
2021-10-26T11:20+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Власти Узбекистана к середине ноября подготовят документ о взаимном признании с Россией сертификатов вакцинации от COVID-19.Об этом РИА Новости заявил глава СЭС республики Баходир Юсупалиев.Юсупалиев уточнил, что документ является стандартными, он подготовлен для признания сертификатов вакцинации, как с РФ, так и другими странами СНГ и дальнего зарубежья.Напомним, что в стране уже полгода активно проводится вакцинация населения. Гражданам предлагается сделать прививку одним из препаратов:Ранее вице-премьер РУз Бехзод Мусаев заявил, что власти рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.Замглавы СЭС Нурмат Отабеков, в свою очередь, отмечал, что Узбекистан планирует привить "Спутником V" около двух миллионов человек — это 10% от общего числа вакцинированных.Отабеков также заявил, что ситуацию с COVID-19 в республике можно назвать "почти эпидемическим благополучием". Инфекция, по его словам, пошла на спад.
https://uz.sputniknews.ru/20211022/proizvodstvo-vaktsin-v-uzbekistane-kak-sozdayut-sputnik-v-v-jurabek-laboratories--foto-21009284.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане
Узбекистан согласует с РФ признание сертификатов о вакцинации уже в ноябре
Глава СЭС Баходир Юсупалиев объяснил, в чем особенность документа, который подготовила узбекская сторона.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Власти Узбекистана к середине ноября подготовят документ о взаимном признании с Россией сертификатов вакцинации от COVID-19.
Об этом РИА Новости
заявил глава СЭС республики Баходир Юсупалиев.
"Мы подготовили соответствующий документ, завершение согласования в Узбекистане — середина ноября. Далее предлагается направить российской стороне для рассмотрения взаимного признания сертификатов".
Баходир Юсупалиев
Глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) РУз
Юсупалиев уточнил, что документ является стандартными, он подготовлен для признания сертификатов вакцинации, как с РФ, так и другими странами СНГ и дальнего зарубежья.
"А дальше уже зависит от того, как эти страны, в частности, Российская Федерация, отреагируют на это предложение о признании сертификатов".
Баходир Юсупалиев
Глава Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) РУз
Напомним, что в стране уже полгода активно проводится вакцинация населения. Гражданам предлагается сделать прививку одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
Ранее вице-премьер РУз Бехзод Мусаев заявил
, что власти рассчитывают до конца 2021 года вакцинировать хотя бы одной дозой препарата от коронавируса до 80% взрослого населения.
Замглавы СЭС Нурмат Отабеков, в свою очередь, отмечал
, что Узбекистан планирует привить "Спутником V" около двух миллионов человек — это 10% от общего числа вакцинированных.
Отабеков также заявил
, что ситуацию с COVID-19 в республике можно назвать "почти эпидемическим благополучием". Инфекция, по его словам, пошла на спад.