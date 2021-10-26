https://uz.sputniknews.ru/20211026/prezident-uzbekistana-poluchit-svoi-shtandart-i-znak-21096450.html

Президент Узбекистана получит свои штандарт и знак

Президент Узбекистана получит свои штандарт и знак

Мирзиёев подписал поправки в законодательство, наделяющие президента Узбекистана правом иметь свои отличительные знаки. На прошлой неделе они были приняты... 26.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-26T14:41+0500

2021-10-26T14:41+0500

2021-10-26T14:41+0500

политика

президент

законодательство

выборы президента

мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Президент Узбекистана теперь сможет иметь свои официальные символы. Шавкат Мирзиёев внес поправки в соответствующее законодательство.Текст документа опубликовала во вторник газета "Народное слово". В законе о гарантиях деятельности главы государства предусматривается введение президентского штандарта и знака. Данные поправки были приняты законодательной (нижней) палатой и одобрены сенатом на прошлой неделе. Ранее глава Министерства юстиции Русланбек Давлетов напомнил, что "в других государствах подобные знаки вручаются президентам после принесения ими присяги. В узбекском же законодательстве подобных норм нет".По мнению чиновника, знак и штандарт станут символом веры народа и общества в эффективное исполнение лицом, избранным на пост президента, возложенных на него задач. Документ вступил в силу с момента опубликования в СМИ.В минувшее воскресенье в стране прошли выборы президента. По данным ЦИК Узбекистана, действующий руководитель республики Шавкат Мирзиеёв набрав 80,1 процента голосов. Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет.

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президент, законодательство, выборы президента, мирзиёев