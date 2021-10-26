https://uz.sputniknews.ru/20211026/prezident-uzbekistana-poluchit-svoi-shtandart-i-znak-21096450.html
Президент Узбекистана получит свои штандарт и знак
Президент Узбекистана получит свои штандарт и знак
Мирзиёев подписал поправки в законодательство, наделяющие президента Узбекистана правом иметь свои отличительные знаки. На прошлой неделе они были приняты... 26.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-26T14:41+0500
2021-10-26T14:41+0500
2021-10-26T14:41+0500
политика
президент
законодательство
выборы президента
мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Президент Узбекистана теперь сможет иметь свои официальные символы. Шавкат Мирзиёев внес поправки в соответствующее законодательство.Текст документа опубликовала во вторник газета "Народное слово". В законе о гарантиях деятельности главы государства предусматривается введение президентского штандарта и знака. Данные поправки были приняты законодательной (нижней) палатой и одобрены сенатом на прошлой неделе. Ранее глава Министерства юстиции Русланбек Давлетов напомнил, что "в других государствах подобные знаки вручаются президентам после принесения ими присяги. В узбекском же законодательстве подобных норм нет".По мнению чиновника, знак и штандарт станут символом веры народа и общества в эффективное исполнение лицом, избранным на пост президента, возложенных на него задач. Документ вступил в силу с момента опубликования в СМИ.В минувшее воскресенье в стране прошли выборы президента. По данным ЦИК Узбекистана, действующий руководитель республики Шавкат Мирзиеёв набрав 80,1 процента голосов. Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет.
https://uz.sputniknews.ru/20210730/eto-neuvajenie-v-minyuste-osudili-italyanskuyu-obuv-s-gerbom-uzbekistana-19888301.html
https://uz.sputniknews.ru/20211026/kak-izmenyatsya-otnosheniya-rf-i-uzbekistana-posle-pobedy-mirziyoeva-na-vyborax-21087782.html
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президент, законодательство, выборы президента, мирзиёев
Президент Узбекистана получит свои штандарт и знак
Мирзиёев подписал поправки в законодательство, наделяющие президента Узбекистана правом иметь свои отличительные знаки. На прошлой неделе они были приняты нижней палатой и одобрены сенатом.
ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Президент Узбекистана теперь сможет иметь свои официальные символы. Шавкат Мирзиёев внес поправки в соответствующее законодательство.
Текст документа опубликовала
во вторник газета "Народное слово". В законе о гарантиях деятельности главы государства предусматривается введение президентского штандарта и знака.
"Президент Республики Узбекистан имеет знак и штандарт (флаг) президента Республики Узбекистан. Описание знака и штандарта (флага) президента Республики Узбекистан, порядок их официального использования определяются президентом Республики Узбекистан", — так теперь гласит статья 11 Закона "Об основных гарантиях деятельности президента Республики Узбекистан".
Данные поправки были приняты законодательной (нижней) палатой и одобрены сенатом на прошлой неделе. Ранее глава Министерства юстиции Русланбек Давлетов напомнил
, что "в других государствах подобные знаки вручаются президентам после принесения ими присяги. В узбекском же законодательстве подобных норм нет".
По мнению чиновника, знак и штандарт станут символом веры народа и общества в эффективное исполнение лицом, избранным на пост президента, возложенных на него задач. Документ вступил в силу с момента опубликования в СМИ.
В минувшее воскресенье в стране прошли выборы президента. По данным
ЦИК Узбекистана, действующий руководитель республики Шавкат Мирзиеёв набрав 80,1 процента голосов. Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет.