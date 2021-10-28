Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211028/biznesmenam-uzbekistana-obyasnili-polzu-ot-vto-21138597.html
Бизнесменам Узбекистана объяснили пользу от ВТО
Бизнесменам Узбекистана объяснили пользу от ВТО
Руководство организации выступает за налаживание тесного взаимодействия правительства с частным бизнесом в процессе вступления страны в ВТО, отмечая, что он... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T17:02+0500
2021-10-28T17:02+0500
экономика
узбекистан
бизнес
вто
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21138732_976:549:3521:1981_1920x0_80_0_0_28cd7b6db4a00c1284283c06a7f8f3a8.jpg
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Влияние процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию на частный сектор, а также основные выгодны от членства рассмотрели на круглом столе, прошедшем в минувшую среду в Ташкенте, сообщает пресс-служба ПРООН.Мероприятие было организовано ПРООН совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Секретариатом ВТО. В нем приняли участие представители бизнеса, госорганов и научно-исследовательских институтов.По мнению замгендиректора организации Сянчэнь Чжана, частный сектор играет важную роль в процессе вступления стран в ВТО, поэтому правительству необходимо наладить тесное взаимодействие, услышать голос и мнение бизнеса.Учитывая возможное влияние принимаемых обязательств в рамках присоединения к ВТО на деятельность национальных поставщиков товаров и услуг, вступающим в нее странам необходимо учитывать их интересы в ходе переговорных процессов со странами-членами организации, добавила постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска.Ранее сообщалось, что Ташкент надеется до конца года провести очередное, пятое заседание рабочей группы по присоединению страны к ВТО. Текущее состояние переговорного процесса накануне обсудили заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и заместитель генерального директора организации Сянчэнь Чжан.Стороны достигли договоренность о расширении технического содействия Узбекистану со стороны секретариата организации и его международных экспертов в подготовке необходимых документов для ускорения процесса присоединения.В сентябре готовность оказывать Ташкенту всестороннюю экспертную поддержку в этих вопросах выразила Россия.От вступления в ВТО Узбекистан намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.
https://uz.sputniknews.ru/20211026/ekspert-otsenil-kak-vstuplenie-uzbekistana-v-vto-mojet-otrazitsya-na-razvitii-farmotrasli-21095649.html
https://uz.sputniknews.ru/20210909/mirziyoev-nameren-uskorit-integratsiyu-s-eaes-i-vto-i-aktivizirovat-dialog-s-sosedyami-20430191.html
https://uz.sputniknews.ru/20210223/Eksperty-rasskazali-kak-Uzbekistanu-probitsya-v-VTO--v-etom-pomozhet-EAES-16060179.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21138732_660:0:3301:1981_1920x0_80_0_0_449cf0752223b131efcca8dcdea86c5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, бизнес, вто, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

Бизнесменам Узбекистана объяснили пользу от ВТО

17:02 28.10.2021
© Пресс-служба ПРООНКруглый стол с бизнесменами Узбекистана, посвященный вступлению страны в ВТО
Круглый стол с бизнесменами Узбекистана, посвященный вступлению страны в ВТО - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Пресс-служба ПРООН
Руководство организации выступает за налаживание тесного взаимодействия правительства с частным бизнесом в процессе вступления страны в ВТО, отмечая, что он играет важную роль в этом деле.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Влияние процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию на частный сектор, а также основные выгодны от членства рассмотрели на круглом столе, прошедшем в минувшую среду в Ташкенте, сообщает пресс-служба ПРООН.
Мероприятие было организовано ПРООН совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Секретариатом ВТО. В нем приняли участие представители бизнеса, госорганов и научно-исследовательских институтов.
Цех упаковки готовой продукции на фармацевтическом предприятии - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2021
Экономика
Эксперт оценил, как вступление Узбекистана в ВТО отразится на развитии фармотрасли
26 октября, 14:00
По мнению замгендиректора организации Сянчэнь Чжана, частный сектор играет важную роль в процессе вступления стран в ВТО, поэтому правительству необходимо наладить тесное взаимодействие, услышать голос и мнение бизнеса.
"Проведение круглых столов и встреч способствует развитию тесного диалога между частным сектором и правительством по вопросам вступления в ВТО, повысит знания и понимание всеми сторонами последствий членства в организации, его возможностей и проблем", — отметил Чжан.
Учитывая возможное влияние принимаемых обязательств в рамках присоединения к ВТО на деятельность национальных поставщиков товаров и услуг, вступающим в нее странам необходимо учитывать их интересы в ходе переговорных процессов со странами-членами организации, добавила постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска.
Шавкат Мирзиеев участвует в работе съезда Либерально-демократической партии Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
Политика
Мирзиёев намерен ускорить интеграцию с ЕАЭС и ВТО и активизировать диалог с соседями
9 сентября, 14:14
Ранее сообщалось, что Ташкент надеется до конца года провести очередное, пятое заседание рабочей группы по присоединению страны к ВТО. Текущее состояние переговорного процесса накануне обсудили заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и заместитель генерального директора организации Сянчэнь Чжан.
Стороны достигли договоренность о расширении технического содействия Узбекистану со стороны секретариата организации и его международных экспертов в подготовке необходимых документов для ускорения процесса присоединения.
В сентябре готовность оказывать Ташкенту всестороннюю экспертную поддержку в этих вопросах выразила Россия.
От вступления в ВТО Узбекистан намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.
Эмблема Всемирной торговой организации (ВТО) возле здания штаб-квартиры организации в Женеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2021
Общество
Эксперты рассказали, как Узбекистану "пробиться" в ВТО — в этом поможет ЕАЭС
23 февраля, 11:29
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:16Instagram разрешил всем пользователям добавлять гиперссылки в сторис
17:02Бизнесменам Узбекистана объяснили пользу от ВТО
17:01Встретимся в суде: как в Узбекистане обжаловать решение госорганов
16:47Узбекистанцы задолжали 2,5 трлн сумов за коммунальные услуги — замминистра ЖКХ
16:17Цены на авто на вторичном рынке в Узбекистане выросли до 18%
16:13В техническом вузе Ташкента произошел крупный пожар — видео
15:58Таджикистан не намерен признавать правительство талибов
15:43Узбекистанки смогут анонимно пожаловаться в случае домогательств
15:28"Узбекистон темир йуллари" вводит 25% скидку на провоз более ста вида товаров
15:07Ведущего производителя цемента в Узбекистане исключили из списка монополистов
14:40В Google ввели функцию удаления фото с несовершеннолетними из результатов поиска
13:57Спецоперация ФСБ РФ: российские оперативники ликвидировали террориста под Мурманском
13:52В странах СНГ появится Российский детский университет
13:44Узбекистан и Иран обсудили совместную реализацию инфраструктурных проектов в Афганистане
13:29Импорт электромобилей в Узбекистане увеличился в семь раз
13:00Как мигрантам в России оформить медстраховку — инструкция в видео
12:56Власти Узбекистана построят две школы в Кыргызстане
12:42Казахстану лучше не торопиться переходить на латинский алфавит — ученые
12:39Узбекистан сосредоточится на подготовке к одному виду спорта зимних Игр в Пекине
12:12В Узбекистане надеются на очередную встречу по вступлению страны в ВТО