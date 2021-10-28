https://uz.sputniknews.ru/20211028/biznesmenam-uzbekistana-obyasnili-polzu-ot-vto-21138597.html

Бизнесменам Узбекистана объяснили пользу от ВТО

Бизнесменам Узбекистана объяснили пользу от ВТО

Руководство организации выступает за налаживание тесного взаимодействия правительства с частным бизнесом в процессе вступления страны в ВТО, отмечая, что он... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T17:02+0500

2021-10-28T17:02+0500

2021-10-28T17:02+0500

экономика

узбекистан

бизнес

вто

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Влияние процесса вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию на частный сектор, а также основные выгодны от членства рассмотрели на круглом столе, прошедшем в минувшую среду в Ташкенте, сообщает пресс-служба ПРООН.Мероприятие было организовано ПРООН совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Секретариатом ВТО. В нем приняли участие представители бизнеса, госорганов и научно-исследовательских институтов.По мнению замгендиректора организации Сянчэнь Чжана, частный сектор играет важную роль в процессе вступления стран в ВТО, поэтому правительству необходимо наладить тесное взаимодействие, услышать голос и мнение бизнеса.Учитывая возможное влияние принимаемых обязательств в рамках присоединения к ВТО на деятельность национальных поставщиков товаров и услуг, вступающим в нее странам необходимо учитывать их интересы в ходе переговорных процессов со странами-членами организации, добавила постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска.Ранее сообщалось, что Ташкент надеется до конца года провести очередное, пятое заседание рабочей группы по присоединению страны к ВТО. Текущее состояние переговорного процесса накануне обсудили заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и заместитель генерального директора организации Сянчэнь Чжан.Стороны достигли договоренность о расширении технического содействия Узбекистану со стороны секретариата организации и его международных экспертов в подготовке необходимых документов для ускорения процесса присоединения.В сентябре готовность оказывать Ташкенту всестороннюю экспертную поддержку в этих вопросах выразила Россия.От вступления в ВТО Узбекистан намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.

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узбекистан, бизнес, вто, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана