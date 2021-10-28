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Узбекистан задает тон в отношениях с новыми властями Афганистана — эксперт
Узбекистан задает тон в отношениях с новыми властями Афганистана — эксперт
От Кабула ждут инклюзивного правительства, соблюдения прав человека и борьбы с терроризмом. Как вести себя в этой ситуации Ташкенту, который заинтересован, как... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T18:38+0500
2021-10-28T18:38+0500
видео
узбекистан
афганистан
центральная азия
борьба с терроризмом
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Нашел ли сегодня Узбекистан верную и беспроигрышную стратегию во взаимоотношениях с южным соседом, ведущая и корреспондент Sputnik спросила у спецпредставителя Российского Союза ветеранов Афганистана Вячеслава Некрасова.Ветеран афганских событий считает, что Ташкент нашел "свое четкое место, определенную канву" в отношениях с Кабулом и опережает многие страны по развитию взаимодействия с Афганистаном.Вячеслав Некрасов также рассказал, на московской встрече участники обратили внимание на новый нюанс о том, что у власти в Афганистане должны быть представлены все значимые партии и движения."Правительство Кабула должно быть эксклюзивно не только этнически, но и политически. Но кого туда включать, если все представители партий за рубежом", — недоумевает Некрасов.По данным ветерана, талибы* осознают ответственность за страну и уже начали реализовывать стремление к инклюзивному правительству. Например, на втором и третьем уровне замминистры и начальники департаментов представлены специалистами разных национальностей.На встрече в Тегеране Лавров призвал соседей Афганистана не допустить НАТО на свою территорию. У большинства стран-соседей Афганистана сформировалось устойчивое негативное отношение к политике США, особенно после бегства из Исламской Республики, отмечает Вячеслав Некрасов, поэтому страны скорее всего будут солидарны призыву главы МИД России."Иран не примет силы НАТО на своей территории. Так же насторожен к НАТО Узбекистан, Кыргызстан и другие страны региона. Да и в самом Афганистане это точно не понравится", — объясняет ветеран.Что касается США и Пакистана, то их связывают длительные военно-политические отношения. Поэтому у Пентагона может вполне получиться уговорить Исламабад разместить на своей территории американские военные объекты. Реакция же Кабула в этом случае будет негативной, считает Вячеслав Некрасов.Но проблема для Афганистане не столько в назойливых американцах, сколько в террористических организациях ИГИЛ* и Аль-Каиде*, которые продолжают убивать афганский народ. Талибам* нужна помощь опытных бойцов в борьбе с террористами.Вячеслав Некрасов предполагает, что Кабулу полезно обратиться к опыту военных, которые состояли на официальной службе в правительстве Афганистана и имеют свои агентурные связи. Также мировое сообщество должно оказать содействие Афганистану по уничтожению террористов.Кроме того, Вячеслав Некрасов отметил, что важно идти к снятию санкций с талибов* и разморозке афганских активов. Это, безусловно, поможет решить многие проблемы Афганистана, хотя нельзя исключать вариант, что средства со счетов "не растекутся по карманам".Полную версию интервью смотрите в нашем видео.* — организации и их представители, признанные террористическими и запрещенные в РФ и ряде стран
https://uz.sputniknews.ru/20211027/sosedi-afganistana-ozvuchili-svoi-ojidaniya-ot-talibov-i-mirovogo-soobschestva-21122932.html
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узбекистан, афганистан, центральная азия, борьба с терроризмом

Узбекистан задает тон в отношениях с новыми властями Афганистана — эксперт

18:38 28.10.2021
© Sputnik
От Кабула ждут инклюзивного правительства, соблюдения прав человека и борьбы с терроризмом. Как вести себя в этой ситуации Ташкенту, который заинтересован, как никто, в экономических и этнических связях с Афганистаном, рассуждает эксперт Sputnik Вячеслав Некрасов.
Нашел ли сегодня Узбекистан верную и беспроигрышную стратегию во взаимоотношениях с южным соседом, ведущая и корреспондент Sputnik спросила у спецпредставителя Российского Союза ветеранов Афганистана Вячеслава Некрасова.
Ветеран афганских событий считает, что Ташкент нашел "свое четкое место, определенную канву" в отношениях с Кабулом и опережает многие страны по развитию взаимодействия с Афганистаном.

"В какой-то степени Ташкент важнее других стран ЦА и играет одну из важных, если не ключевых, ролей для Кабула. В первую очередь, за счет стратегически важных транспортных артерий, которые идут из и через Узбекистан", — пояснил Некрасов.

Вячеслав Некрасов также рассказал, на московской встрече участники обратили внимание на новый нюанс о том, что у власти в Афганистане должны быть представлены все значимые партии и движения.
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"Правительство Кабула должно быть эксклюзивно не только этнически, но и политически. Но кого туда включать, если все представители партий за рубежом", — недоумевает Некрасов.
По данным ветерана, талибы* осознают ответственность за страну и уже начали реализовывать стремление к инклюзивному правительству. Например, на втором и третьем уровне замминистры и начальники департаментов представлены специалистами разных национальностей.

"С талибами* должны идти партнерские, равноправные разговоры, во время которых будет вырабатываться общая позиция на благо афганского народа", — уверен эксперт.

На встрече в Тегеране Лавров призвал соседей Афганистана не допустить НАТО на свою территорию. У большинства стран-соседей Афганистана сформировалось устойчивое негативное отношение к политике США, особенно после бегства из Исламской Республики, отмечает Вячеслав Некрасов, поэтому страны скорее всего будут солидарны призыву главы МИД России.
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"Иран не примет силы НАТО на своей территории. Так же насторожен к НАТО Узбекистан, Кыргызстан и другие страны региона. Да и в самом Афганистане это точно не понравится", — объясняет ветеран.
Что касается США и Пакистана, то их связывают длительные военно-политические отношения. Поэтому у Пентагона может вполне получиться уговорить Исламабад разместить на своей территории американские военные объекты. Реакция же Кабула в этом случае будет негативной, считает Вячеслав Некрасов.
Но проблема для Афганистане не столько в назойливых американцах, сколько в террористических организациях ИГИЛ* и Аль-Каиде*, которые продолжают убивать афганский народ. Талибам* нужна помощь опытных бойцов в борьбе с террористами.
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Вячеслав Некрасов предполагает, что Кабулу полезно обратиться к опыту военных, которые состояли на официальной службе в правительстве Афганистана и имеют свои агентурные связи. Также мировое сообщество должно оказать содействие Афганистану по уничтожению террористов.
"Если вовремя в зародыше очаги сопротивления террористов не погасить, то к лету они разрастутся и будет угроза всему региону ЦА", — предупреждает ветеран афганских событий.
Кроме того, Вячеслав Некрасов отметил, что важно идти к снятию санкций с талибов* и разморозке афганских активов. Это, безусловно, поможет решить многие проблемы Афганистана, хотя нельзя исключать вариант, что средства со счетов "не растекутся по карманам".
Полную версию интервью смотрите в нашем видео.
* — организации и их представители, признанные террористическими и запрещенные в РФ и ряде стран
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