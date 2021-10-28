https://uz.sputniknews.ru/20211028/uzbekistan-zadaet-ton-v-otnosheniyax-s-novymi-vlastyami-afganistana--ekspert-21141085.html

Узбекистан задает тон в отношениях с новыми властями Афганистана — эксперт

Узбекистан задает тон в отношениях с новыми властями Афганистана — эксперт

От Кабула ждут инклюзивного правительства, соблюдения прав человека и борьбы с терроризмом. Как вести себя в этой ситуации Ташкенту, который заинтересован, как... 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T18:38+0500

2021-10-28T18:38+0500

2021-10-28T18:38+0500

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борьба с терроризмом

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Нашел ли сегодня Узбекистан верную и беспроигрышную стратегию во взаимоотношениях с южным соседом, ведущая и корреспондент Sputnik спросила у спецпредставителя Российского Союза ветеранов Афганистана Вячеслава Некрасова.Ветеран афганских событий считает, что Ташкент нашел "свое четкое место, определенную канву" в отношениях с Кабулом и опережает многие страны по развитию взаимодействия с Афганистаном.Вячеслав Некрасов также рассказал, на московской встрече участники обратили внимание на новый нюанс о том, что у власти в Афганистане должны быть представлены все значимые партии и движения."Правительство Кабула должно быть эксклюзивно не только этнически, но и политически. Но кого туда включать, если все представители партий за рубежом", — недоумевает Некрасов.По данным ветерана, талибы* осознают ответственность за страну и уже начали реализовывать стремление к инклюзивному правительству. Например, на втором и третьем уровне замминистры и начальники департаментов представлены специалистами разных национальностей.На встрече в Тегеране Лавров призвал соседей Афганистана не допустить НАТО на свою территорию. У большинства стран-соседей Афганистана сформировалось устойчивое негативное отношение к политике США, особенно после бегства из Исламской Республики, отмечает Вячеслав Некрасов, поэтому страны скорее всего будут солидарны призыву главы МИД России."Иран не примет силы НАТО на своей территории. Так же насторожен к НАТО Узбекистан, Кыргызстан и другие страны региона. Да и в самом Афганистане это точно не понравится", — объясняет ветеран.Что касается США и Пакистана, то их связывают длительные военно-политические отношения. Поэтому у Пентагона может вполне получиться уговорить Исламабад разместить на своей территории американские военные объекты. Реакция же Кабула в этом случае будет негативной, считает Вячеслав Некрасов.Но проблема для Афганистане не столько в назойливых американцах, сколько в террористических организациях ИГИЛ* и Аль-Каиде*, которые продолжают убивать афганский народ. Талибам* нужна помощь опытных бойцов в борьбе с террористами.Вячеслав Некрасов предполагает, что Кабулу полезно обратиться к опыту военных, которые состояли на официальной службе в правительстве Афганистана и имеют свои агентурные связи. Также мировое сообщество должно оказать содействие Афганистану по уничтожению террористов.Кроме того, Вячеслав Некрасов отметил, что важно идти к снятию санкций с талибов* и разморозке афганских активов. Это, безусловно, поможет решить многие проблемы Афганистана, хотя нельзя исключать вариант, что средства со счетов "не растекутся по карманам".Полную версию интервью смотрите в нашем видео.* — организации и их представители, признанные террористическими и запрещенные в РФ и ряде стран

https://uz.sputniknews.ru/20211027/sosedi-afganistana-ozvuchili-svoi-ojidaniya-ot-talibov-i-mirovogo-soobschestva-21122932.html

https://uz.sputniknews.ru/20211027/taliby-provedut-v-afganistane-perepis-naseleniya-21112277.html

https://uz.sputniknews.ru/20211017/opaseniya-kasatelno-ig-bezosnovatelny--taliby-otvetili-na-zayavlenie-putina-20941946.html

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узбекистан, афганистан, центральная азия, борьба с терроризмом