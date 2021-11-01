https://uz.sputniknews.ru/20211101/kak-obnarujit-rak-vo-vremya-edy--otvetil-doktor-myasnikov-21185519.html

Как обнаружить рак во время еды — ответил доктор Мясников

Как обнаружить рак во время еды — ответил доктор Мясников

Рак — это страшное заболевание, которое зачастую развивается без явных симптомов, но иногда их все-таки можно определить. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-01T16:50+0500

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о некоторых "звоночках", которые могут указывать на развитие рака. Эти симптомы, по словам медика, могут проявляться во время приема пищи.Речь идет, в первую очередь, о странном привкусе во рту: чего-то горького, кислого или же металлического. Иногда это может указывать на опухоль мозга, предупредил Мясников. Причиной этого, вероятно, становится и защемленный нерв.Впрочем, не всегда странный привкус во рту указывает на рак. В некоторых случаях это связано с приемом определенных лекарств. К примеру, антибиотиков и препаратов от давления.Ранее Мясников назвал популярный продукт, употребление которого приводит к развитию рака желудка.Мясников перечислил несколько факторов, которые могут вызывать рак: курение, употребление спиртного, наличие бактерии хеликобактер пилори, а также невнимательность к гигиене полости рта.Важно также питание: злоупотребление острыми и маринованными продуктами повышает риск развития онкологического заболевания.Также врач рассказал, какой вирус вызывает 70% всех случаев рака, и объяснил, какие родинки указывают на развитие рака.

https://uz.sputniknews.ru/20210817/doktor-myasnikov-raskryl-svyaz-mejdu-rakom-legkix-i-koronavirusom-20111300.html

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