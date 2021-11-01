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Как обнаружить рак во время еды — ответил доктор Мясников
Как обнаружить рак во время еды — ответил доктор Мясников
Рак — это страшное заболевание, которое зачастую развивается без явных симптомов, но иногда их все-таки можно определить. 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T16:50+0500
2021-11-01T16:52+0500
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рак
врач
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о некоторых "звоночках", которые могут указывать на развитие рака. Эти симптомы, по словам медика, могут проявляться во время приема пищи.Речь идет, в первую очередь, о странном привкусе во рту: чего-то горького, кислого или же металлического. Иногда это может указывать на опухоль мозга, предупредил Мясников. Причиной этого, вероятно, становится и защемленный нерв.Впрочем, не всегда странный привкус во рту указывает на рак. В некоторых случаях это связано с приемом определенных лекарств. К примеру, антибиотиков и препаратов от давления.Ранее Мясников назвал популярный продукт, употребление которого приводит к развитию рака желудка.Мясников перечислил несколько факторов, которые могут вызывать рак: курение, употребление спиртного, наличие бактерии хеликобактер пилори, а также невнимательность к гигиене полости рта.Важно также питание: злоупотребление острыми и маринованными продуктами повышает риск развития онкологического заболевания.Также врач рассказал, какой вирус вызывает 70% всех случаев рака, и объяснил, какие родинки указывают на развитие рака.
https://uz.sputniknews.ru/20210817/doktor-myasnikov-raskryl-svyaz-mejdu-rakom-legkix-i-koronavirusom-20111300.html
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здоровье, рак, врач

Как обнаружить рак во время еды — ответил доктор Мясников

16:50 01.11.2021 (обновлено: 16:52 01.11.2021)
© Unsplash / Keith BanksЯичница
Яичница - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
© Unsplash / Keith Banks
Рак — это страшное заболевание, которое зачастую развивается без явных симптомов, но иногда их все-таки можно определить.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о некоторых "звоночках", которые могут указывать на развитие рака.
Эти симптомы, по словам медика, могут проявляться во время приема пищи.
Речь идет, в первую очередь, о странном привкусе во рту: чего-то горького, кислого или же металлического.
Иногда это может указывать на опухоль мозга, предупредил Мясников. Причиной этого, вероятно, становится и защемленный нерв.
"С вкусовых рецепторов три нерва снимают информацию, и если у вас что-то меняется, возможно, что один нерв где-то пережат. И такое может быть", — заявил врач в эфире телеканала "Россия 1".
Впрочем, не всегда странный привкус во рту указывает на рак. В некоторых случаях это связано с приемом определенных лекарств. К примеру, антибиотиков и препаратов от давления.
Ранее Мясников назвал популярный продукт, употребление которого приводит к развитию рака желудка.
Мясников перечислил несколько факторов, которые могут вызывать рак: курение, употребление спиртного, наличие бактерии хеликобактер пилори, а также невнимательность к гигиене полости рта.
Важно также питание: злоупотребление острыми и маринованными продуктами повышает риск развития онкологического заболевания.
Также врач рассказал, какой вирус вызывает 70% всех случаев рака, и объяснил, какие родинки указывают на развитие рака.
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