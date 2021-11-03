https://uz.sputniknews.ru/20211103/stranam-tsentralnoy-azii-ne-spravitsya-s-ugrozami-iz-afganistana-v-odinochku--ekspert-21204271.html

Странам Центральной Азии не справиться с угрозами из Афганистана в одиночку — эксперт

Странам Центральной Азии не справиться с угрозами из Афганистана в одиночку — эксперт

Центральноазиатские государства понимают, что никакие рейтинги по мощи армии не помогут им в одиночку противостоять угрозам из Афганистана. Поэтому в регионе плотно координируются совместные усилия.

2021-11-03T07:33+0500

2021-11-03T07:33+0500

2021-11-03T07:33+0500

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афганистан

центральная азия

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армия

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Ни одно Центральноазиатское государство в одиночку не в состоянии противостоять возможной угрозе со стороны Афганистана, считает эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.По его словам, руководители этих стран прекрасно это понимает и поэтому плотно координируют совместные усилия по предотвращению проникновения террористических групп, наркотрафика и других угроз, усилившихся после вывода американских войск из Афганистана.Тесное взаимодействие в этом вопросе происходит в том числе и с Россией. Результат этого виден на примере сотрудничества с Узбекистаном. В обновленном рейтинге Global Firepower Index – 2021 армия республики заняла первое место в Центральной Азии и 51 в мире по мощи. В основе этого достижения лежит модернизация узбекской армии, в первую очередь, российским вооружением, считает эксперт.Сегодня, по его словам, вполне добротная военная техника, которая поступает из России, структурные характеристики и подготовка военных кадров адаптированы к условиям Узбекистана. Однако в сердцевине всего этого содержится советский опыт подготовки и возможность взаимодействия с российскими вооруженными силами.Он напоминает, что вооруженные силы Узбекистана участвуют практически во всех военных учениях, которые проводятся при участии России, в организованных РФ армейских играх. И везде, по его оценки, республика показывает впечатляющие результаты. Все это, уверен эксперт, говорит об отличной боевой подготовке и мастерстве военных специалистов.

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