https://uz.sputniknews.ru/20211103/stranam-tsentralnoy-azii-ne-spravitsya-s-ugrozami-iz-afganistana-v-odinochku--ekspert-21204271.html
Странам Центральной Азии не справиться с угрозами из Афганистана в одиночку — эксперт
Странам Центральной Азии не справиться с угрозами из Афганистана в одиночку — эксперт
Центральноазиатские государства понимают, что никакие рейтинги по мощи армии не помогут им в одиночку противостоять угрозам из Афганистана. Поэтому в регионе плотно координируются совместные усилия.
2021-11-03T07:33+0500
2021-11-03T07:33+0500
2021-11-03T07:33+0500
политика
афганистан
центральная азия
рейтинг
угрозы
армия
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Ни одно Центральноазиатское государство в одиночку не в состоянии противостоять возможной угрозе со стороны Афганистана, считает эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.По его словам, руководители этих стран прекрасно это понимает и поэтому плотно координируют совместные усилия по предотвращению проникновения террористических групп, наркотрафика и других угроз, усилившихся после вывода американских войск из Афганистана.Тесное взаимодействие в этом вопросе происходит в том числе и с Россией. Результат этого виден на примере сотрудничества с Узбекистаном. В обновленном рейтинге Global Firepower Index – 2021 армия республики заняла первое место в Центральной Азии и 51 в мире по мощи. В основе этого достижения лежит модернизация узбекской армии, в первую очередь, российским вооружением, считает эксперт.Сегодня, по его словам, вполне добротная военная техника, которая поступает из России, структурные характеристики и подготовка военных кадров адаптированы к условиям Узбекистана. Однако в сердцевине всего этого содержится советский опыт подготовки и возможность взаимодействия с российскими вооруженными силами.Он напоминает, что вооруженные силы Узбекистана участвуют практически во всех военных учениях, которые проводятся при участии России, в организованных РФ армейских играх. И везде, по его оценки, республика показывает впечатляющие результаты. Все это, уверен эксперт, говорит об отличной боевой подготовке и мастерстве военных специалистов.
https://uz.sputniknews.ru/20211102/sozdayut-li-taliby-pomexi-uzbekistanu-v-torgovle-21197713.html
https://uz.sputniknews.ru/20211101/lavrov-vajno-ne-dopustit-pereliva-v-tsentralnuyu-aziyu-terrorizma-iz-afganistana-21177704.html
https://uz.sputniknews.ru/20210923/voennye-uzbekistana-prinimayut-uchastie-v-antiterroristicheskix-ucheniyax-shos-20628292.html
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афганистан, центральная азия, рейтинг, угрозы, армия
Странам Центральной Азии не справиться с угрозами из Афганистана в одиночку — эксперт
Центральноазиатские государства понимают, что, несмотря на впечатляющие рейтинги по мощи армии, в одиночку противостоять угрозам из Афганистана невозможно. Именно поэтому в регионе плотно координируют совместные усилия и взаимодействуют в этом вопросе с Россией.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Ни одно Центральноазиатское государство в одиночку не в состоянии противостоять возможной угрозе со стороны Афганистана, считает эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.
По его словам, руководители этих стран прекрасно это понимает и поэтому плотно координируют совместные усилия по предотвращению проникновения террористических групп, наркотрафика и других угроз, усилившихся после вывода американских войск из Афганистана.
Тесное взаимодействие в этом вопросе происходит в том числе и с Россией. Результат этого виден на примере сотрудничества с Узбекистаном. В обновленном рейтинге Global Firepower Index – 2021 армия республики заняла первое место в Центральной Азии и 51 в мире по мощи. В основе этого достижения лежит модернизация узбекской армии, в первую очередь, российским вооружением, считает эксперт.
“Когда-то Узбекистан пытался что-то получать за рубежом, но убедился что им сбрасывают ненужные вещи из вооруженных сил европейских государств”, — напоминает Кошкин.
Сегодня, по его словам, вполне добротная военная техника, которая поступает из России, структурные характеристики и подготовка военных кадров адаптированы к условиям Узбекистана. Однако в сердцевине всего этого содержится советский опыт подготовки и возможность взаимодействия с российскими вооруженными силами.
“Надо учитывать что если Узбекистан на 51, то Беларусь на 50 месте. Это при том, что мы непосредственно шефствуем и взаимодействуем с нашим союзным государством. А здесь, в Центральной Азии, — Узбекистан, который не имеет выхода к морям, сегодня весьма настойчиво добивается успехов”, — отмечает полковник запаса.
Он напоминает, что вооруженные силы Узбекистана участвуют практически во всех военных учениях, которые проводятся при участии России, в организованных РФ армейских играх. И везде, по его оценки, республика показывает впечатляющие результаты. Все это, уверен эксперт, говорит об отличной боевой подготовке и мастерстве военных специалистов.