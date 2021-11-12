https://uz.sputniknews.ru/20211112/k-2023-godu-inostrannyx-studentov-v-rossii-stanet-v-razy-bolshe-21321366.html

К 2023 году иностранных студентов в России станет в разы больше

К 2023 году иностранных студентов в России станет в разы больше

Власти активно разрабатывают меры по созданию привлекательных условий для обучения иностранцев в стране.

2021-11-12T08:55+0500

2021-11-12T08:55+0500

2021-11-12T08:55+0500

общество

студенты

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В России заметно увеличится количество квот для иностранных студентов. Если в этом году отобрали 18 тысяч учащихся, то в 2023 году "этот уровень достигнет 30 тысяч, и в настоящее время он будет дальше сохраняться", сообщил врио директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Алексей Левченко.По его словам, большая нагрузка падает на Россотрудничество, а также Министерство иностранных дел, с которыми совместно разрабатывается механизм взаимодействия и организуется отбор иностранных студентов.Ранее сообщалось о планах России выдавать гранты трем категориям иностранных студентов. Получать эти выплаты учащиеся смогут уже с 2022 года.Кроме того, в Госдуме уже поддержали идею выдавать "по упрощенке" вид на жительство всем иностранным студентам по окончании обучения.

https://uz.sputniknews.ru/20211013/inostrannym-studentam-znachitelno-uprostyat-prebyvanie-v-rossii-20885250.html

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