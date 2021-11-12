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https://uz.sputniknews.ru/20211112/k-2023-godu-inostrannyx-studentov-v-rossii-stanet-v-razy-bolshe-21321366.html
К 2023 году иностранных студентов в России станет в разы больше
К 2023 году иностранных студентов в России станет в разы больше
Власти активно разрабатывают меры по созданию привлекательных условий для обучения иностранцев в стране.
2021-11-12T08:55+0500
2021-11-12T08:55+0500
общество
студенты
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В России заметно увеличится количество квот для иностранных студентов. Если в этом году отобрали 18 тысяч учащихся, то в 2023 году "этот уровень достигнет 30 тысяч, и в настоящее время он будет дальше сохраняться", сообщил врио директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Алексей Левченко.По его словам, большая нагрузка падает на Россотрудничество, а также Министерство иностранных дел, с которыми совместно разрабатывается механизм взаимодействия и организуется отбор иностранных студентов.Ранее сообщалось о планах России выдавать гранты трем категориям иностранных студентов. Получать эти выплаты учащиеся смогут уже с 2022 года.Кроме того, в Госдуме уже поддержали идею выдавать "по упрощенке" вид на жительство всем иностранным студентам по окончании обучения.
https://uz.sputniknews.ru/20211013/inostrannym-studentam-znachitelno-uprostyat-prebyvanie-v-rossii-20885250.html
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студенты

К 2023 году иностранных студентов в России станет в разы больше

08:55 12.11.2021
© Pexels / YanСтуденты, иллюстративное фото
Студенты, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
© Pexels / Yan
Власти активно разрабатывают меры по созданию привлекательных условий для обучения иностранцев в стране.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В России заметно увеличится количество квот для иностранных студентов.
Если в этом году отобрали 18 тысяч учащихся, то в 2023 году "этот уровень достигнет 30 тысяч, и в настоящее время он будет дальше сохраняться", сообщил врио директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России Алексей Левченко.
По его словам, большая нагрузка падает на Россотрудничество, а также Министерство иностранных дел, с которыми совместно разрабатывается механизм взаимодействия и организуется отбор иностранных студентов.
Ранее сообщалось о планах России выдавать гранты трем категориям иностранных студентов. Получать эти выплаты учащиеся смогут уже с 2022 года.
Кроме того, в Госдуме уже поддержали идею выдавать "по упрощенке" вид на жительство всем иностранным студентам по окончании обучения.
Студенты в аудитории - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
Россия
Иностранным студентам значительно упростят пребывание в России
13 октября, 12:02
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