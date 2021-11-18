Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20211118/chto-obsudyat-putin-i-mirziyoev-krome-afganistana-21413175.html
Что обсудят Путин и Мирзиёев, кроме Афганистана
Что обсудят Путин и Мирзиёев, кроме Афганистана
Главы государств встретятся в пятницу в Москве. Это первый визит Мирзиёева в Россию после его переизбрания.
2021-11-18T14:28+0500
2021-11-18T14:28+0500
политика
владимир путин
шавкат мирзиёев
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/12/21413471_0:138:2485:1536_1920x0_80_0_0_6774bab49aaff8a57086a412a94a0a88.jpg
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в пятницу проведут переговоры. Встреча состоится в Москве. Для главы Узбекистана визит в Россию станет первым после его переизбрания на пост президента страны.Стороны подготовили к подписанию основательный пакет двусторонних документов.В среду в режиме видеоконференцсвязи прошел Второй российско-узбекский межрегиональный форум. Путин отметил, что Россия является одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана, однако потенциал сотрудничества двух стран не исчерпан — есть широкие возможности для реализации новых совместных проектов в сельском хозяйстве, фармацевтике и инновационных технологиях.В 2020 году товарооборот между странами вырос на 16%, с начала нынешнего — на 6%.Кроме того, Россия и Узбекистан активно сотрудничают в сфере высшего образования. Помимо этого, готовится целый ряд проектов, призванных повысить качество преподавания русского языка в образовательных учреждениях Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20211113/uzbekistanki-prezentovali-putinu-proekt-po-razvitiyu-iskusstvennogo-intellekta--video-21337137.html
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/12/21413471_126:0:2359:1675_1920x0_80_0_0_2f944010f505d676bab0e742cbce82b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир путин, шавкат мирзиёев, афганистан

Что обсудят Путин и Мирзиёев, кроме Афганистана

14:28 18.11.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, архивное фото
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Главы государств встретятся в пятницу в Москве. Это первый визит Мирзиёева в Россию после его переизбрания.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в пятницу проведут переговоры. Встреча состоится в Москве.
Для главы Узбекистана визит в Россию станет первым после его переизбрания на пост президента страны.

"Предполагается обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, а также актуальную международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане", — сообщили в Кремле.

Стороны подготовили к подписанию основательный пакет двусторонних документов.
В среду в режиме видеоконференцсвязи прошел Второй российско-узбекский межрегиональный форум.
Путин отметил, что Россия является одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана, однако потенциал сотрудничества двух стран не исчерпан — есть широкие возможности для реализации новых совместных проектов в сельском хозяйстве, фармацевтике и инновационных технологиях.
В 2020 году товарооборот между странами вырос на 16%, с начала нынешнего — на 6%.
Кроме того, Россия и Узбекистан активно сотрудничают в сфере высшего образования. Помимо этого, готовится целый ряд проектов, призванных повысить качество преподавания русского языка в образовательных учреждениях Узбекистана.
Президент РФ В. Путин принял участие в международной конференции Artificial Intelligence Journey 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2021
Общество
Узбекистанки презентовали Путину проект по развитию искусственного интеллекта – видео
13 ноября, 13:31
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:04Бойца ММА из Узбекистана подозревают в убийстве врача в США
14:50Что в знамени тебе моем: геральдические предки узбекского флага
14:28Что обсудят Путин и Мирзиёев, кроме Афганистана
14:26ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА: Второй Российско-узбекский медиафорум - LIVE
14:10Без работы не останутся: Агентство ООН не против отказа от мигрантов на стройках Москвы
14:00Регионы России смогут сами распоряжаться квотами на мигрантов
13:58СМИ Узбекистана и России обменяются опытом борьбы с фейками
13:52Популярная актриса Муяссар Бердикулова празднует день рождения
13:19В Ташкенте пройдет фестиваль российского музея современного искусства "Гараж"
13:14Дмитрий Киселёв высказался о свободе слова в Узбекистане
12:39В Чимгане ждут лавин
12:30Бахтиёр Саидов стал министром народного образования
12:17"Надо ковать железо, пока горячо": Узбекистан возьмется за туристов из России
12:09Зоир Мирзаев освобожден от должности главы Кашкадарьинской области
11:57"Путин хочет взорвать Балканы" — Лондон ищет новую ловушку для Европы
11:42Шерзод Шерматов назначен на пост главы МИТК
11:09Беларусь может отключить Польшу
10:59Спорта больше нет: его убило ЛГБТ-лобби
10:42Продлен срок замены водительских удостоверений старого образца
10:16Узбекистан запретил авиатранзит в Беларусь для граждан шести стран