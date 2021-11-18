https://uz.sputniknews.ru/20211118/chto-obsudyat-putin-i-mirziyoev-krome-afganistana-21413175.html
Что обсудят Путин и Мирзиёев, кроме Афганистана
Что обсудят Путин и Мирзиёев, кроме Афганистана
Главы государств встретятся в пятницу в Москве. Это первый визит Мирзиёева в Россию после его переизбрания.
2021-11-18T14:28+0500
2021-11-18T14:28+0500
2021-11-18T14:28+0500
политика
владимир путин
шавкат мирзиёев
афганистан
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в пятницу проведут переговоры. Встреча состоится в Москве. Для главы Узбекистана визит в Россию станет первым после его переизбрания на пост президента страны.Стороны подготовили к подписанию основательный пакет двусторонних документов.В среду в режиме видеоконференцсвязи прошел Второй российско-узбекский межрегиональный форум. Путин отметил, что Россия является одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана, однако потенциал сотрудничества двух стран не исчерпан — есть широкие возможности для реализации новых совместных проектов в сельском хозяйстве, фармацевтике и инновационных технологиях.В 2020 году товарооборот между странами вырос на 16%, с начала нынешнего — на 6%.Кроме того, Россия и Узбекистан активно сотрудничают в сфере высшего образования. Помимо этого, готовится целый ряд проектов, призванных повысить качество преподавания русского языка в образовательных учреждениях Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20211113/uzbekistanki-prezentovali-putinu-proekt-po-razvitiyu-iskusstvennogo-intellekta--video-21337137.html
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владимир путин, шавкат мирзиёев, афганистан
Что обсудят Путин и Мирзиёев, кроме Афганистана
Главы государств встретятся в пятницу в Москве. Это первый визит Мирзиёева в Россию после его переизбрания.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в пятницу проведут переговоры. Встреча состоится в Москве.
Для главы Узбекистана визит в Россию станет первым после его переизбрания на пост президента страны.
"Предполагается обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество, а также актуальную международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане", — сообщили в Кремле.
Стороны подготовили к подписанию основательный пакет двусторонних документов.
В среду в режиме видеоконференцсвязи прошел Второй российско-узбекский межрегиональный форум.
Путин отметил, что Россия является одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана, однако потенциал сотрудничества двух стран не исчерпан — есть широкие возможности для реализации новых совместных проектов в сельском хозяйстве, фармацевтике и инновационных технологиях.
В 2020 году товарооборот между странами вырос
на 16%, с начала нынешнего — на 6%.
Кроме того, Россия и Узбекистан активно сотрудничают
в сфере высшего образования. Помимо этого, готовится целый ряд проектов, призванных повысить качество преподавания русского языка в образовательных учреждениях Узбекистана.