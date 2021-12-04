https://uz.sputniknews.ru/20211204/uchenye-raskryli-svoystva-omikron-shtamma-covid-19-21647821.html

Ученые раскрыли свойства омикрон-штамма COVID-19

Ученые раскрыли свойства омикрон-штамма COVID-19

Штамм "омикрон" появился меньше месяца назад и уже вытеснил все другие варианты коронавируса. На него приходится 74 процента всех подтвержденных случаев в ЮАР.

2021-12-04T17:11+0500

2021-12-04T17:11+0500

2021-12-04T17:11+0500

в мире

ученые

коронавирус covid-19

штамм-омикрон

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В ЮАР — четвертая волна COVID-19, вызванная омикрон-штаммом коронавируса. За сутки выявили более 11 тысяч заражений. Гипермутанта обнаружили уже в 27 странах. Пока непонятно, почему новый вариант так быстро распространяется на юге Африканского континента и в мире. Одно из предположений — уникальная способность обходить приобретенную иммунную защиту, пишет автор РИА Новости Татьяна Пичугина."Омикрон" уходит от иммунитетаОмикрон-штамм впервые нашли в образцах из Ботсваны, отобранных не ранее 11 ноября. У него порядка пятидесяти мутаций, из которых от 26 до 32 характерных изменений только в белке-шипе, отвечающем за проникновение в клетки человека. Теоретически это может означать, что мутант стал заразнее. Точной информации на этот счет не было — слишком мало времени прошло. Однако 1 декабря ученые из ЮАР и Канады представили первый препринт с анализом данных, которые проливают свет на свойства нового штамма. Работа еще ждет проверки рецензентов, поэтому выводы считают предварительными.Ученые использовали базы результатов ПЦР-тестов в ЮАР, поддерживаемых Национальным институтом инфекционных заболеваний (NICD), а также реестр повторных тестирований. Математическими методами свели все положительные анализы воедино, чтобы выявить случаи повторного заболевания COVID-19 у одного и того же человека.В итоге получился массив из более чем 2,7 миллиона человек с положительными ПЦР-тестами, полученными с 4 марта 2020-го по 27 ноября 2021-го. Из них повторное заражение коронавирусом (реинфекцию) заподозрили у 35 670 пациентов. Причем 332 болели трижды, а один — четыре раза.Авторы решили подсчитать, каков риск подхватить ковид дважды. В ЮАР прошло три волны COVID-19. В первую доминировал уханьский штамм и его потомок альфа-вариант, во вторую — "бета", а третью вызвала "дельта". Два последних штамма более заразные и распространялись они существенно быстрее. Иными словами, риск заразиться во вторую и третью волну был выше, чем шансы заболеть повторно.Ситуация поменялась с приходом "омикрона". Он появился меньше месяца назад и уже вытеснил все другие варианты. На него приходится 74 процента всех подтвержденных случаев в ЮАР. Ученые буквально на ходу обновляли данные и обновляли уже опубликованный было документ. Что удивительно, риск заболеть впервые снизился, а вот заразиться повторно — вырос. С начала ноября по 27-е — в 2,39 раза по сравнению с первой волной."Анализ на масштабе популяции говорит о том, что омикрон-вариант ускользает от иммунитета переболевших", — заключают авторы статьи.Работа вызвала большой отклик среди экспертов. "Эти реальные данные дают нам первые представления о способности "омикрона" уходить от защиты, приобретенной во время прошлой инфекции COVID-19. Пока неясно, почему это происходит, но, вероятно, из-за мутаций в белке-шипе. Нельзя исключать также снижение Т-клеточного иммунитета", — комментирует Симон Кларк, доцент клеточной микробиологии из Университета Рединг в ответ на запрос Британского научного медиацентра.По мнению Пола Хантера, профессора из Медицинской школы Нориджа Университета Ист-Англии, эта работа подтверждает изначальные догадки о свойстве "омикрона" прорывать естественным образом приобретенный иммунитет. "Сказать, какова его заразность, исходя из этого анализа, нельзя, также как и оценить, может ли он инфицировать вакцинированных, хотя теоретически это можно предположить", — поясняет ученый."Важный новый результат из Южной Африки: природный иммунитет — слабая защита от "омикрона". И значит, штамм ненамного более заразен, чем "дельта", а его слабое распространение среди пожилых может свидетельствовать о защите от прививок", — пишет в Facebook генетик из США Дмитрий Прусс.Эксперт обращает внимание, что в представленных данных есть слабые места. Во-первых, сейчас в ЮАР болеет много молодежи, у которой природный иммунитет слабее. Многие давно переболели ковидом, и их защита уже ослабела. Кроме того, велика доля неучтенных коронавирусных инфекций. "Мой совет: прививайтесь и ревакцинируйтесь, не рассчитывайте на то, что один раунд инфекции вас защитит", — констатирует ученый.Согласно анализу без малого трех миллионов пациентов в ЮАР, риск повторного заражения с приходом омикрон-штамма возрастает в 2,7 разаКак вакцины защищают от "омикрона""Несмотря на то, что "омикрон", вероятно, способен обходить иммунитет, нынешние вакцины остаются лучшим оружием против него", — комментирует в Twitter Кристиан Андресен, вирусолог из Исследовательского института Скриппса, одним из первых обративший внимание на сильно мутировавший штамм из Ботсваны.Шабир Мади, профессор Витватерсрандского университета, отмечает: вакцинация теперь главным образом нужна не столько для защиты от заражения, сколько от тяжелого течения ковида и смерти. "Даже относительно небольшой иммунитет может предотвратить сильное заболевание", — говорит Мади.Профессор Мади руководил испытанием вакцины AstraZeneca-Oxford в ЮАР в конце прошлого года. Когда пришла вторая волна, вызванная бета-вариантом, препарат не сработал. Бета-штамм пробивал защиту привитых, слабо уберегал молодежь от легкого и среднего течения коронавируса. В тоже время в Канаде он оказался на 80 процентов эффективен против госпитализаций. Если "омикрон" ведет себя так же, как "бета", то, по словам Мади, стоит ожидать подъема прорывных инфекций у вакцинированных и реинфекций переболевших. Однако, подчеркивает ученый, эта категория заболевших переносит ковид в легкой форме.Успех "омикрона" в ЮАР, скорее всего, связан со способностью инфицировать переболевших "дельтой" и другими штаммами и вакцинированных, пишут в Nature. Судя по данным повышенной смертности, а не по числу заражений, доля людей с естественным иммунитетом довольно высока. Однако в 60-миллионной стране, где привито двумя дозами 13 процентов, вирусу явно есть где разгуляться.На брифинге 2 декабря эпидемиологи из ЮАР сообщили, что число заражений стремительно растет, а доля положительных ПЦР-тестов — 22,4 процента (еще недавно — десять). Вспышка — в округе Цване провинции Гаутенг, но она быстро разрастается. Количество госпитализаций тоже увеличивается. Самое тревожное, что дети до четырех лет стали чаще заболевать, а значит, необходимо расширять детские отделения в клиниках. Нужны точных данные о заразности, патогенности и ускользании от иммунитета.В то же время нет ни одного официально подтвержденного случая заражения вакцинированных в ЮАР. В отличие от других стран, что неудивительно, ведь там "омикрон" выявляют главным образом у туристов, а они все привиты. Например, десятки участников корпоративной ковид-фри вечеринки заразились в Осло. Подозревают омикрон-штамм, поскольку среди посетителей были сотрудники из ЮАР.Впрочем, есть исключения. Так, второй случай заражения омикрон-штаммом подтвердили в США у жителя Миннесоты после поездки в Нью-Йорк. В начале ноября он ревакцинировался, 22 ноября у него проявились легкие симптомы, спустя два дня пришел положительный тест. К этому времени человек уже выздоровел, сообщают местные власти.Ни об одном тяжелом случае или смерти от COVID-19 у заразившихся омикрон-вариантом не известно. Напротив, люди болеют в легкой форме на дому. Производители в срочном порядке выясняют эффективность вакцинного иммунитета против "омикрона". По предварительным заявлениям, все существующие прививки работают.

https://uz.sputniknews.ru/20211202/v-indii-vyyavlen-novyy-shtamm-koronavirusa-omikron-21623538.html

https://uz.sputniknews.ru/20211203/uzbekistanets--zarazilsya-novym-omikron-shtammom-koronavirusa-v-yujnoy-koree-21635627.html

https://uz.sputniknews.ru/20211203/epidemiolog-rasskazal-vstretyat-li-uzbekistantsy-2022-god-bez-omikrona--video--21640058.html

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ученые, коронавирус covid-19, штамм-омикрон