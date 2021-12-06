https://uz.sputniknews.ru/20211206/v-rossii-vyyavleny-pervye-dva-sluchaya-omikrona-21671044.html

В России выявлены первые два случая "омикрона"

В России выявлены первые два случая "омикрона"

По данным Роспотребнадзора, в настоящее время принимаются все необходимые меры для защиты россиян от нового варианта коронавирусной инфекции.

2021-12-06T17:28+0500

2021-12-06T17:28+0500

2021-12-06T17:29+0500

россия

роспотребнадзор

штамм-омикрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/16/19346322_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_f3acdeb719b79c8f35140cc0636b4d3c.jpg

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. У двух пациентов, прибывших из ЮАР, обнаружили штамм коронавируса "омикрон", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора."У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", - информируется в релизе.В настоящее время принимаются все необходимые меры для защиты россиян от нового варианта коронавирусной инфекции, уточнили в Роспотребнадзоре. Новый штамм коронавируса "омикрон" был обнаружен в Африке в начале ноября. Ранее ученые зарегистрировали его под индексом B.1.1.529. В ВОЗ оценили этот вирус как вызывающий беспокойство. Затем первые случаи заболевания омикрон-штаммом выявили в Южной Корее. Его обнаружили у возвратной пары, возвратившейся из Нигерии. Позже подобная ситуацию произошла в Индии, здесь "омикроном" заразились два человека.

https://uz.sputniknews.ru/20211203/uzbekistanets--zarazilsya-novym-omikron-shtammom-koronavirusa-v-yujnoy-koree-21635627.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

роспотребнадзор, штамм-омикрон