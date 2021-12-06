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В России выявлены первые два случая "омикрона"
В России выявлены первые два случая "омикрона"
По данным Роспотребнадзора, в настоящее время принимаются все необходимые меры для защиты россиян от нового варианта коронавирусной инфекции.
2021-12-06T17:28+0500
2021-12-06T17:29+0500
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роспотребнадзор
штамм-омикрон
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. У двух пациентов, прибывших из ЮАР, обнаружили штамм коронавируса "омикрон", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора."У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", - информируется в релизе.В настоящее время принимаются все необходимые меры для защиты россиян от нового варианта коронавирусной инфекции, уточнили в Роспотребнадзоре. Новый штамм коронавируса "омикрон" был обнаружен в Африке в начале ноября. Ранее ученые зарегистрировали его под индексом B.1.1.529. В ВОЗ оценили этот вирус как вызывающий беспокойство. Затем первые случаи заболевания омикрон-штаммом выявили в Южной Корее. Его обнаружили у возвратной пары, возвратившейся из Нигерии. Позже подобная ситуацию произошла в Индии, здесь "омикроном" заразились два человека.
https://uz.sputniknews.ru/20211203/uzbekistanets--zarazilsya-novym-omikron-shtammom-koronavirusa-v-yujnoy-koree-21635627.html
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роспотребнадзор, штамм-омикрон

В России выявлены первые два случая "омикрона"

17:28 06.12.2021 (обновлено: 17:29 06.12.2021)
© СС0 / Unsplash / Mufid MajnunПЦР-тестирование, иллюстративное фото
ПЦР-тестирование, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2021
© СС0 / Unsplash / Mufid Majnun
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По данным Роспотребнадзора, в настоящее время принимаются все необходимые меры для защиты россиян от нового варианта коронавирусной инфекции.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. У двух пациентов, прибывших из ЮАР, обнаружили штамм коронавируса "омикрон", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм "омикрон", - информируется в релизе.
В настоящее время принимаются все необходимые меры для защиты россиян от нового варианта коронавирусной инфекции, уточнили в Роспотребнадзоре.
Демонстрация диагностики для обнаружения коронавируса центром ФМБА России - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.12.2021
Общество
Узбекистанец заразился новым омикрон-штаммом коронавируса в Южной Корее
3 декабря, 15:39
Новый штамм коронавируса "омикрон" был обнаружен в Африке в начале ноября. Ранее ученые зарегистрировали его под индексом B.1.1.529. В ВОЗ оценили этот вирус как вызывающий беспокойство. Затем первые случаи заболевания омикрон-штаммом выявили в Южной Корее. Его обнаружили у возвратной пары, возвратившейся из Нигерии. Позже подобная ситуацию произошла в Индии, здесь "омикроном" заразились два человека.
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