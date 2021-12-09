https://uz.sputniknews.ru/20211209/skolkim-inostrantsam-rossiya-vydast-razresheniya-na-rabotu-v-2022-godu-21715479.html

Скольким иностранцам Россия выдаст разрешения на работу в 2022 году

Скольким иностранцам Россия выдаст разрешения на работу в 2022 году

На какие специальности возьмут иностранных граждан, приехавших в страну по визе, читайте в материале.

2021-12-09T08:30+0500

2021-12-09T08:30+0500

2021-12-09T08:30+0500

россия

иностранцы

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Правительство России утвердило квоту на выдачу разрешений на работу в 2022 году для иностранцев — 124 007.В частности, 1 075 квот приходятся на продавцов, натурщиков и демонстраторов одежды, 6 417 — на руководителей организаций, 3 528 — на специалистов в области естественных и инженерных наук, 6 049 — на неквалифицированных рабочих.Еще 18 750 квот выделили на рабочих металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, 37 970 — на рабочих, занятных на горных, горно-капитальных и на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах.Ранее Министерство труда разрешило российским регионам самим распоряжаться квотами на мигрантов. При этом специальная комиссия "сможет отклонять предложения субъектов в случае исчерпания резерва квот в целом по стране".Пилотный набор узбекских строителейВ начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.Пилот хотят реализовать до середины января 2022 года. Рабочих-мигрантов из Узбекистана отбирает 21 строительная компания.При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.Ранее стало известно, сколько будут получать узбекские мигранты на стройках России.

https://uz.sputniknews.ru/20201119/Migrantskaya-dolya-kvoty-po-priemu-inostrannykh-rabotnikov-v-RF-na-2021-god-15439977.html

https://uz.sputniknews.ru/20211208/rudn-proverit-uzbekskix-migrantov-na-znanie-russkogo-yazyka-i-ne-tolko-21700340.html

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