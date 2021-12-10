https://uz.sputniknews.ru/20211210/mirziyoev-primet-uchastie-v-onlayn-sammite-eaes-glavnoe-21736868.html

Мирзиёев примет участие в онлайн-саммите ЕАЭС: главное

Мирзиёев примет участие в онлайн-саммите ЕАЭС: главное

Кто еще из лидеров примет участие в видеоконференции и что обсудят стороны — в обзоре.

2021-12-10T10:44+0500

2021-12-10T10:44+0500

2021-12-10T10:44+0500

политика

шавкат мирзиёев

еаэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/0b/20856338_0:68:1301:799_1920x0_80_0_0_acb8008283cfc8a4f6f0606ad4fe97ac.jpg

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.Мероприятие намечено на пятницу и пройдет в онлайн-формате под председательством главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.В саммите также примут участие лидеры России, Беларуси, Кыргызстана и Армении, а также Кубы в статусе главы государства-наблюдателя.Стороны обсудят вопросы дальнейшего углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и совершенствования деятельности организации.Напомним: Узбекистан получил статус наблюдателя при ЕАЭС в декабре 2020-го. В мае Мирзиёев в рамках Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Ташкент готов к тесной работе с Евразийским банком развития для реализации совместных проектов с участниками союза.В июне в Министерстве инвестиций и внешней торговли заявили о намерении открыть в Узбекистане представительство ЕАБР до конца 2021 года.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин оценил выгоду для Узбекистана от сотрудничества с организацией. По его словам, статус наблюдателя предоставил республике новые возможности для углубления торгово-экономических отношений с союзниками. Мишустин также обсудил этот вопрос с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым.Читайте также:Что Узбекистан хочет получить от ЕАЭС — заявление Джамшида Кучкарова >>Евразийский каркас для вас и для нас: в чем секрет торговых амбиций ЕАЭС >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев, еаэс