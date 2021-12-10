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Мирзиёев примет участие в онлайн-саммите ЕАЭС: главное
Мирзиёев примет участие в онлайн-саммите ЕАЭС: главное
Кто еще из лидеров примет участие в видеоконференции и что обсудят стороны — в обзоре.
2021-12-10T10:44+0500
2021-12-10T10:44+0500
политика
шавкат мирзиёев
еаэс
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.Мероприятие намечено на пятницу и пройдет в онлайн-формате под председательством главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.В саммите также примут участие лидеры России, Беларуси, Кыргызстана и Армении, а также Кубы в статусе главы государства-наблюдателя.Стороны обсудят вопросы дальнейшего углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и совершенствования деятельности организации.Напомним: Узбекистан получил статус наблюдателя при ЕАЭС в декабре 2020-го. В мае Мирзиёев в рамках Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Ташкент готов к тесной работе с Евразийским банком развития для реализации совместных проектов с участниками союза.В июне в Министерстве инвестиций и внешней торговли заявили о намерении открыть в Узбекистане представительство ЕАБР до конца 2021 года.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин оценил выгоду для Узбекистана от сотрудничества с организацией. По его словам, статус наблюдателя предоставил республике новые возможности для углубления торгово-экономических отношений с союзниками. Мишустин также обсудил этот вопрос с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым.Читайте также:Что Узбекистан хочет получить от ЕАЭС — заявление Джамшида Кучкарова &gt;&gt;Евразийский каркас для вас и для нас: в чем секрет торговых амбиций ЕАЭС &gt;&gt;
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шавкат мирзиёев, еаэс

Мирзиёев примет участие в онлайн-саммите ЕАЭС: главное

10:44 10.12.2021
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Кто еще из лидеров примет участие в видеоконференции и что обсудят стороны — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Мероприятие намечено на пятницу и пройдет в онлайн-формате под председательством главы Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.
В саммите также примут участие лидеры России, Беларуси, Кыргызстана и Армении, а также Кубы в статусе главы государства-наблюдателя.
Стороны обсудят вопросы дальнейшего углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и совершенствования деятельности организации.
Участники конференции также согласуют приоритеты международной деятельности ЕАЭС на 2022 год.
Напомним: Узбекистан получил статус наблюдателя при ЕАЭС в декабре 2020-го.
В мае Мирзиёев в рамках Высшего Евразийского экономического совета заявил, что Ташкент готов к тесной работе с Евразийским банком развития для реализации совместных проектов с участниками союза.
В июне в Министерстве инвестиций и внешней торговли заявили о намерении открыть в Узбекистане представительство ЕАБР до конца 2021 года.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин оценил выгоду для Узбекистана от сотрудничества с организацией. По его словам, статус наблюдателя предоставил республике новые возможности для углубления торгово-экономических отношений с союзниками.
Мишустин также обсудил этот вопрос с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым.
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