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Видео: что дали Узбекистану 30 лет в составе СНГ
Видео: что дали Узбекистану 30 лет в составе СНГ
Какой интеграционный союз оказался успешнее: СНГ или НАТО? Ответы – в материале Sputnik Узбекистан.
2021-12-13T10:12+0500
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С чем подошли к 30-летию образования СНГ Россия, Узбекистан и другие страны региона, корреспондент Sputnik обсудила с членом Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, первым заместителем председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктором Водолацким.О чем говорил Путин на онлайн-саммите ЕАЭС: пять тезисов &gt;&gt;Как изменилась роль Узбекистана в Содружестве за это время? Какой интеграционный союз оказался успешнее: СНГ или НАТО? Ответы – в материале Sputnik Узбекистан.Шавкат Мирзиёев после своей победы на выборах в этом году первым делом приехал в Россию на встречу. Это многое говорит об отношениях между странами, ведь по протоколу президент совершает первый официальный визит в государство, которое считает наиболее близким, говорит Водолацкий.Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС: Мирзиёев подвел итоги 2021 года &gt;&gt;Важно и то, что Узбекистан стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), совместно с Россией развивает трансграничные коридоры и логистику. По словам Водолацкого, Узбекистан готов наполнить российские рынки качественными сельскохозяйственными продуктами.Кроме того, спикер подчеркнул, что в России должны быть созданы качественные условия для иностранных граждан. Полное интервью со спикером смотрите в YouTube-канале Sputnik Узбекистан &gt;&gt;
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Анна Черкасова
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мультимедиа , видео

Видео: что дали Узбекистану 30 лет в составе СНГ

10:12 13.12.2021
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Анна Черкасова
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К 30-летию СНГ возрастает роль молодежи в развитии отношений между Узбекистаном и Россией, считает Виктор Водолацкий.
С чем подошли к 30-летию образования СНГ Россия, Узбекистан и другие страны региона, корреспондент Sputnik обсудила с членом Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, первым заместителем председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктором Водолацким.
О чем говорил Путин на онлайн-саммите ЕАЭС: пять тезисов >>
Как изменилась роль Узбекистана в Содружестве за это время? Какой интеграционный союз оказался успешнее: СНГ или НАТО? Ответы – в материале Sputnik Узбекистан.
Шавкат Мирзиёев после своей победы на выборах в этом году первым делом приехал в Россию на встречу. Это многое говорит об отношениях между странами, ведь по протоколу президент совершает первый официальный визит в государство, которое считает наиболее близким, говорит Водолацкий.
Сотрудничество Узбекистана и ЕАЭС: Мирзиёев подвел итоги 2021 года >>
Важно и то, что Узбекистан стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), совместно с Россией развивает трансграничные коридоры и логистику. По словам Водолацкого, Узбекистан готов наполнить российские рынки качественными сельскохозяйственными продуктами.
Кроме того, спикер подчеркнул, что в России должны быть созданы качественные условия для иностранных граждан. Полное интервью со спикером смотрите в YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>
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