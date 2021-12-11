https://uz.sputniknews.ru/20211211/eto-uje-fakt-korporatsii-ispolzuyut-virus-dlya-zaxvata-mira-21754378.html

Это уже факт: корпорации используют вирус для захвата мира

Это уже факт: корпорации используют вирус для захвата мира

Американские интернет-пользователи мрачно шутят, что новый штамм коронавируса "убил пока меньше народу, чем Алек Болдуин" (напомним, что голливудский артист недавно застрелил на съемках женщину).

2021-12-11T14:59+0500

2021-12-11T14:59+0500

2021-12-11T14:59+0500

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коронавирус covid-19

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Тем не менее "омикрон" уже успел наделать дел. С десятком африканских стран было прекращено авиасообщение. Только начавший приподниматься там туризм опять рухнул. Одновременно стали прерываться цепочки поставок, отсюда дефицит, рост цен, нехватка еды. Экономика и так небогатых стран вновь оказалась там, где она находилась все время пандемии, — на дне.Фактически обнаружение "омикрона", опасность которого пока совершенно непонятна ученым, стало поводом для "золотого миллиарда" наложить санкции на развивающиеся страны. На какой-то период их буквально выгнали вон из глобальной экономики.Обнародованы первые снимки омикрон-штамма — фото >>Противоречиво выглядит сам список стран, подвергшихся ограничениям. "Омикрон" был впервые обнаружен южноафриканскими учеными. Там со времен апартеида сохранилась неплохая медицина, и с коронавирусом она справляется вполне успешно: куда лучше, чем в Италии или Франции. За открытие нового штамма, который гуляет сейчас по всему миру, ЮАР и наказали.Совершенно непонятным образом под раздачу попала Малави: на момент объявления санкций в этой стране было меньше двадцати случаев заражения "омикроном". Ну и совершенно удивительно выглядит в списке Гонконг. Это и не Африка вовсе, и случаев заражения там было всего два на семь с половиной миллионов человек.У ВОЗ есть три категории для штаммов коронавируса. "Для мониторинга", "представляющие интерес" и "представляющие опасность". "Омикрон" был занесен сразу в третью категорию, хотя действительно пока уступает по числу жертв даже Алеку Болдуину.Все это невольно порождает подозрения, что тяжелое заболевание эксплуатируется разными интересантами в своих целях.Врач объяснил, насколько штамм "омикрон" опаснее "дельты" — видео >>Давайте вспомним, какие самые популярные штаммы коронавируса попадали в заголовки мировых СМИ за последний год. Индийский, бразильский, южноафриканский. Самому первому штамму долго пытались приписать китайское происхождение. Китайцы боролись как львы, но британские и американские таблоиды до сих пор продолжают ласково называть COVID-19 "китайским вирусом".То есть список главных штаммов, признанных ВОЗ опасными, точь-в-точь совпадает со списком стран — членов БРИКС, за исключением России. Это те государства, которые пытаются вести свою суверенную политику, в частности борются с засильем американских корпораций, фармацевтических и не только.Весной 2021 года Индия тестирует свою национальную вакцину, и в это время англо-саксонские СМИ начинают публиковать страшилки об индийском штамме. Помните эти жуткие кадры: горы трупов, дым от сгорающих тел, переполненные больницы? При этом никто как бы не замечает, что больницы в Индии переполнены традиционно, а ритуальное кремирование покойников — часть обычного местного уклада.Жаир Болсонару активно уводит экономику своей огромной страны из-под контроля американских корпораций, выстраивая вместо этого масштабное сотрудничество с Китаем. За это американские масс-медиа демонизируют его хуже, чем Трампа. И тут как нельзя кстати возникает тема с бразильским штаммом.Та же история и с президентом ЮАР. Сирил Рамафоса активно борется с "вакцинным империализмом" американских фармкомпаний. Он имеет смелость заявлять, что благотворительные подачки Африке не нужны. Новая напасть: что известно о штамме коронавируса "омикрон" — видео >>Что страны, даже самые бедные, должны получить возможность самостоятельно производить и распределять у себя вакцины. А для этого западная Big Pharma должна поделиться с ними своими технологиями. Этот процесс могла бы организовать ВОЗ, а ВТО следовало бы ради спасения миллионов отказаться от своей нормы по защите авторских прав.Эту революционную идею Сирил Рамафоса озвучил на сентябрьском саммите по COVID-19, организованному Джо Байденом. Весь саммит тогда свелся к тому, что президент США рекламировал американские вакцины и обещал поставить их буквально всем, кто этого хочет и не хочет. При этом никто словно в упор не видит очевидного факта. Абсолютный чемпион мира по заражениям и смертям от коронавируса — это Соединенные Штаты Америки. Страна бьет все антирекорды смертности и заболеваемости, буквально геноцидит свое население. Тем не менее американский штамм, по мнению ВОЗ, никакой опасности не представляет. Раньше он был в списке "представляющих интерес", потом перекочевал в "список для мониторинга".В общем, складывается парадоксальная ситуация. Западные страны запасают впрок миллиарды доз вакцин. В это время жителям стран Африки прививаться нечем: на сегодня из них вакцинировано всего 7 процентов (по сравнению с 66 процентами вакцинированных в ЕС). Натурально, они болеют, и тут-то западные страны дополнительно наказывают их, закрывая границы. В дополнение к разрушенным жизням им еще и рушат экономику. "Вакцинным апартеидом" справедливо называют такое положение дел лидеры африканских стран. А правозащитники отмечают, что такая политика — это новая версия колониализма.Американцы пытаются создать медицинскую ЧК с глобальными полномочиями >>Теоретически ВОЗ и ее гендиректор Тедрос Гебрейесус все время призывают к справедливому распределению вакцин. Однако никакого реального результата эти призывы не приносят. Это тоже изрядно раздражает жителей Черного континента. Африка вообще находится в традиционно сложных отношениях с ВОЗ.И местные элиты, и местное население подозревают, что женевская организация попала в излишне сильную зависимость от своих американских спонсоров. Некоторые основания для таких подозрений есть. Через два месяца после выхода статьи гендиректором ВОЗ стал Тедрос Гебрейесус.Лично к нему у некоторых африканцев тоже есть претензии. До того, как стать министром здравоохранения Эфиопии, господин (вернее, товарищ) Гебрейесус состоял в леворадикальной националистической партии "Фронт освобождения тыграев".Политические противники утверждали, что в борьбе за власть тыграи массово сгоняли с земли, обрекая на голодную смерть, представителей народности амхара. Когда же партия захватила власть в стране и Тедрос Гебрейесус стал министром здравоохранения, представители амхара обвиняли его в прямом геноциде. Кстати, именно в это самое время он и наладил связи с Биллом Гейтсом. Возможно, это все клевета его врагов, однако человек с такой экзотической биографией довольно странно смотрится во главе Всемирной организации здравоохранения.Пятая волна пандемии сломала Австрию >>Чем вся эта история важна для России? Она наглядно демонстрирует деградацию международных институтов, контроль над которыми постоянно пытаются перехватить американские партнеры. Мы ведь уже много раз такое проходили.Сначала попали в лохотрон под названием "займы от МВФ". Еле-еле расплатились по долгам и, только сделав это, сумели вернуть себе реальный суверенитет. Потом годами пытались встроиться в ВТО. Встроились, многим при этом пожертвовав, играем по правилам, казалось бы, вот оно счастье. Но нет, вопреки всем правилам и нормам ВТО, нашу страну обложили откровенно незаконными санкциями и продолжают придумывать все новые. Как это все сочетается с идеей свободного рынка, основополагающей для ВТО? Да кому какое дело?Теперь вот мы с трепетом ждем, когда же ВОЗ одобрит "Спутник V" — первую в мире и лучше всех себя зарекомендовавшую вакцину от коронавируса. Опять играем по правилам, которые придумали не мы и которые могут быть переписаны в любой момент. Надо ли говорить о том, что американские вакцины ВОЗ одобрила в первую очередь?Речь не о том, чтобы "обидеться" и выйти из всех международных институтов. Это только в воспаленных мечтах отдельных патриотов Россия огораживается от всего мира и сидит сама по себе. Нет, будучи частью глобального мира, нужно понимать, что все его международные организации лишь инструменты управления. За них нужно бороться, с ними нужно работать — ну к примеру, так, как это делают китайские товарищи. И не допускать того, чтобы почтенные организации, щедро спонсируемые всеми странами мира, были на побегушках у американских бизнесменов.Источник: РИА Новости

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg

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вирус, коронавирус covid-19