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Узбекистанец завоевал "серебро" на ЧМ по тяжелой атлетике
Узбекистанец завоевал "серебро" на ЧМ по тяжелой атлетике
Узбекистанский спортсмен набрал такую же сумму как и чемпион состязаний из Южной Кореи Ю Донгжу.
2021-12-14T09:58+0500
2021-12-14T10:01+0500
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ташкент
тяжелая атлетика
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ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik.Узбекистанский спортсмен Сарварбек Зафаржонов (- 89 кг) завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК). Сборная Китая не приедет на чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ташкент &gt;&gt;По данным НОК, Зафаржонов поднял в общей сложности 371 кг (166 кг в рывке и 205 кг в толчке). Он набрал такую же сумму как и чемпион состязаний из Южной Кореи Ю Донгжу (167кг и 204 кг). Отмечается, что узбекистанец стал вторым из-за того, что оказался на 400 граммов легче соперника. Третье место занял грузинский тяжелоатлет Реваз Давитадзе.В Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике &gt;&gt;В октябре молодой спортсмен из Узбекистана Диёрбек Эрматов завоевал золотую медаль на Чм по тяжелой атлетике среди юниоров в Саудовской Аравии. Но выступал в весовой категории до 73 кг. В рывке Эрматов смог поднять 132 кг. Читайте также: Хусинбой Матрасулов стал бронзовым призером ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров — видео &gt;&gt;
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ташкент, тяжелая атлетика, чемпионат

Узбекистанец завоевал "серебро" на ЧМ по тяжелой атлетике

09:58 14.12.2021 (обновлено: 10:01 14.12.2021)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаСарварбек Зафаржонов
Сарварбек Зафаржонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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По данным НОК, Зафаржонов поднял в общей сложности 371 кг. Он набрал такую же сумму как и чемпион состязаний из Южной Кореи Ю Донгжу.
ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik.Узбекистанский спортсмен Сарварбек Зафаржонов (- 89 кг) завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК).
Сборная Китая не приедет на чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ташкент >>
По данным НОК, Зафаржонов поднял в общей сложности 371 кг (166 кг в рывке и 205 кг в толчке). Он набрал такую же сумму как и чемпион состязаний из Южной Кореи Ю Донгжу (167кг и 204 кг). Отмечается, что узбекистанец стал вторым из-за того, что оказался на 400 граммов легче соперника.
Третье место занял грузинский тяжелоатлет Реваз Давитадзе.
В Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике >>
В октябре молодой спортсмен из Узбекистана Диёрбек Эрматов завоевал золотую медаль на Чм по тяжелой атлетике среди юниоров в Саудовской Аравии. Но выступал в весовой категории до 73 кг. В рывке Эрматов смог поднять 132 кг.
Читайте также:
Хусинбой Матрасулов стал бронзовым призером ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров — видео >>
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