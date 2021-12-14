https://uz.sputniknews.ru/20211214/uzbekistanets-zavoeval-serebro-na-chm-po-tyajeloy-atletike-21779995.html

Узбекистанец завоевал "серебро" на ЧМ по тяжелой атлетике

Узбекистанец завоевал "серебро" на ЧМ по тяжелой атлетике

Узбекистанский спортсмен набрал такую же сумму как и чемпион состязаний из Южной Кореи Ю Донгжу.

2021-12-14T09:58+0500

2021-12-14T09:58+0500

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спорт

ташкент

тяжелая атлетика

чемпионат

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ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik.Узбекистанский спортсмен Сарварбек Зафаржонов (- 89 кг) завоевал серебряную медаль на Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК). Сборная Китая не приедет на чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ташкент >>По данным НОК, Зафаржонов поднял в общей сложности 371 кг (166 кг в рывке и 205 кг в толчке). Он набрал такую же сумму как и чемпион состязаний из Южной Кореи Ю Донгжу (167кг и 204 кг). Отмечается, что узбекистанец стал вторым из-за того, что оказался на 400 граммов легче соперника. Третье место занял грузинский тяжелоатлет Реваз Давитадзе.В Ташкенте стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике >>В октябре молодой спортсмен из Узбекистана Диёрбек Эрматов завоевал золотую медаль на Чм по тяжелой атлетике среди юниоров в Саудовской Аравии. Но выступал в весовой категории до 73 кг. В рывке Эрматов смог поднять 132 кг. Читайте также: Хусинбой Матрасулов стал бронзовым призером ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров — видео >>

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ташкент, тяжелая атлетика, чемпионат