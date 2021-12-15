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В столице и двух регионах Узбекистана создадут 750 тысяч рабочих мест
В столице и двух регионах Узбекистана создадут 750 тысяч рабочих мест
В ближайшее время в Узбекистане будет принята специальная программа развития высокодоходных услуг.
2021-12-15T10:11+0500
2021-12-15T10:21+0500
общество
узбекистан
ташкент
самарканд
наманган
рабочие места
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В столице, а также в Намангане и Самарканде создадут 750 тысяч рабочих мест в сфере услуг. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания главы государства Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента. "В Ташкенте, Намангане и Самарканде планируется создать 750 тысяч рабочих мест в сфере услуг. В следующем году на реализацию проектов в данном секторе будет направлено $500 млн", - информирует в релизе.Власти Узбекистана поддержат развитие сферы услуг таможенными "рычагами" &gt;&gt;Отмечается, что в ближайшее время будет принята специальная программа развития высокодоходных услуг в Ташкенте, Самарканде и Намангане.В частности, в Сергелийском районе столицы есть возможность создать пять тысяч рабочих мест в сфере торговли и услуг за счет создания инфраструктуры вдоль надземной линии метро. К тому же предлагается открыть художественные улицы с магазинами картин, скульптур, ремесленнических изделий.Президент рассказал, какие возможности получат инвалиды в Узбекистане &gt;&gt;Также ответственным лицам поручено улучшить работу музеев, расширить их экспозиции и открыть новые маршруты для туристов.Кроме того, увеличению розничной торговли в Ташкенте, Самарканде и Бухаре поспособствует введение системы tax free и открытие магазинов duty dree. Во всех крупных туристических городах намечено наладить систему возврата иностранным туристам НДС за покупки.Читайте также: Мирзиёев объявил новую стратегию развития страны &gt;&gt;Эксперт рассказал, каким будет 2022 год для экономики Узбекистана &gt;&gt;
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узбекистан, ташкент, самарканд, наманган, рабочие места

В столице и двух регионах Узбекистана создадут 750 тысяч рабочих мест

10:11 15.12.2021 (обновлено: 10:21 15.12.2021)
© Pexels/fauxelsСотрудники компании
Сотрудники компании - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.12.2021
© Pexels/fauxels
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В ближайшее время будет принята специальная программа развития высокодоходных услуг в Ташкенте, Самарканде и Намангане.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. В столице, а также в Намангане и Самарканде создадут 750 тысяч рабочих мест в сфере услуг. Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания главы государства Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.
"В Ташкенте, Намангане и Самарканде планируется создать 750 тысяч рабочих мест в сфере услуг. В следующем году на реализацию проектов в данном секторе будет направлено $500 млн", - информирует в релизе.
Власти Узбекистана поддержат развитие сферы услуг таможенными "рычагами" >>
Отмечается, что в ближайшее время будет принята специальная программа развития высокодоходных услуг в Ташкенте, Самарканде и Намангане.
В частности, в Сергелийском районе столицы есть возможность создать пять тысяч рабочих мест в сфере торговли и услуг за счет создания инфраструктуры вдоль надземной линии метро. К тому же предлагается открыть художественные улицы с магазинами картин, скульптур, ремесленнических изделий.
Президент рассказал, какие возможности получат инвалиды в Узбекистане >>
Также ответственным лицам поручено улучшить работу музеев, расширить их экспозиции и открыть новые маршруты для туристов.
Кроме того, увеличению розничной торговли в Ташкенте, Самарканде и Бухаре поспособствует введение системы tax free и открытие магазинов duty dree. Во всех крупных туристических городах намечено наладить систему возврата иностранным туристам НДС за покупки.
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