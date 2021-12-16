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https://uz.sputniknews.ru/20211216/posly-rossii-v-stranax-tsentralnoy-azii-vstretilis-v-tashkente--chto-obsudili-diplomaty-21818573.html
Послы России в странах Центральной Азии встретились в Ташкенте – что обсудили дипломаты
Послы России в странах Центральной Азии встретились в Ташкенте – что обсудили дипломаты
Важная тема встречи – взаимодействие с партнерами на региональных и международных "площадках", прежде всего в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.
2021-12-16T17:29+0500
2021-12-16T17:29+0500
политика
узбекистан
абдулазиз камилов
встреча
мид россии
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Ташкенте состоялось рабочее совещание послов России в государствах Центральной Азии – Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. Встреча прошла под председательством заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко.Состоялся предметный разговор по практическому выполнению задач, поставленных президентом Владимиром Путиным перед российской дипломатической службой по итогам расширенного заседания Коллегии МИД России 18 ноября 2021 года.По данным пресс-службы МИД России, стороны проанализировали текущую ситуацию в регионе и влияние на нее сопредельных и крупных внерегиональных государств. Обсудили и результаты работы по продвижению российских внешнеполитических приоритетов в русле стратегического привилегированного партнерства и союзничества со странами Центральной Азии.Важная тема встречи – взаимодействие с партнерами на региональных и международных "площадках", прежде всего в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. Отдельное внимание обратили на потенциал для дальнейшего углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами региона, подчеркивая при этом необходимость дипломатического сопровождения профильных двусторонних проектов, имеющих значение для России и Центральной Азии.В ходе совещания участники обсудили новые вызовы и угрозы для стран региона с учетом обстановки в Афганистане и возможных перспектив ее развития, а также проанализировали деятельность российских загранпредставительств в Центральной Азии.Практика проведения совещаний в таком формате планируется использовать и в будущем.В этот же день заместителя главы МИД России Андрея Руденко и диппредставителей этой страны в государствах Центральной Азии принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. Во время встречи стороны обменялись мнениями и оценками о региональной кооперации, а также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества с Россией и странами Центральной Азии.Особое внимание уделено вопросам безопасности, в том числе ситуации в Афганистане.С удовлетворением отмечено активное взаимодействие сторон в рамках ООН, СНГ, ШОС и других международных организаций.Ранее замглавы МИД отметил, что Россия видит в Узбекистане верного союзника, несмотря на приостановку участия в ОДКБ.Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, в свою очередь, заявил, что отношения между Узбекистаном и Россией сейчас находятся на пике.По его словам, взаимодействие двух стран включают в себя практически все возможные сферы: промышленность, сельское хозяйство, топливную энергетику, образование, науку и миграцию.Читайте также:В МИД России рассказали о новом импульсе сотрудничества с Узбекистаном &gt;&gt;Как связаны экономики Узбекистана и России: важное &gt;&gt;
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узбекистан, абдулазиз камилов, встреча, мид россии

Послы России в странах Центральной Азии встретились в Ташкенте – что обсудили дипломаты

17:29 16.12.2021
© пресс-служба Посольства России в УзбекистанеПослы России в странах Центральной Азии встретились в Ташкенте
Послы России в странах Центральной Азии встретились в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2021
© пресс-служба Посольства России в Узбекистане
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Важная тема встречи – взаимодействие с партнерами на региональных и международных "площадках", прежде всего в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Ташкенте состоялось рабочее совещание послов России в государствах Центральной Азии – Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане. Встреча прошла под председательством заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко.
Состоялся предметный разговор по практическому выполнению задач, поставленных президентом Владимиром Путиным перед российской дипломатической службой по итогам расширенного заседания Коллегии МИД России 18 ноября 2021 года.
По данным пресс-службы МИД России, стороны проанализировали текущую ситуацию в регионе и влияние на нее сопредельных и крупных внерегиональных государств. Обсудили и результаты работы по продвижению российских внешнеполитических приоритетов в русле стратегического привилегированного партнерства и союзничества со странами Центральной Азии.
Важная тема встречи – взаимодействие с партнерами на региональных и международных "площадках", прежде всего в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. Отдельное внимание обратили на потенциал для дальнейшего углубления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами региона, подчеркивая при этом необходимость дипломатического сопровождения профильных двусторонних проектов, имеющих значение для России и Центральной Азии.
В ходе совещания участники обсудили новые вызовы и угрозы для стран региона с учетом обстановки в Афганистане и возможных перспектив ее развития, а также проанализировали деятельность российских загранпредставительств в Центральной Азии.
Практика проведения совещаний в таком формате планируется использовать и в будущем.
В этот же день заместителя главы МИД России Андрея Руденко и диппредставителей этой страны в государствах Центральной Азии принял министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов. Во время встречи стороны обменялись мнениями и оценками о региональной кооперации, а также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества с Россией и странами Центральной Азии.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаМинистр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко.
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2021
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко.
© Пресс-служба МИД Узбекистана
Особое внимание уделено вопросам безопасности, в том числе ситуации в Афганистане.
С удовлетворением отмечено активное взаимодействие сторон в рамках ООН, СНГ, ШОС и других международных организаций.
Ранее замглавы МИД отметил, что Россия видит в Узбекистане верного союзника, несмотря на приостановку участия в ОДКБ.
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, в свою очередь, заявил, что отношения между Узбекистаном и Россией сейчас находятся на пике.
По его словам, взаимодействие двух стран включают в себя практически все возможные сферы: промышленность, сельское хозяйство, топливную энергетику, образование, науку и миграцию.
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