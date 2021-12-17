https://uz.sputniknews.ru/20211217/goroskop-na-2022-god-chto-jdet-vodoleya--samyy-podrobnyy-prognoz-21814000.html

Гороскоп на 2022 год: что ждет Водолея – самый подробный прогноз

Гороскоп на 2022 год: что ждет Водолея – самый подробный прогноз

Хозяин 2022 года – Черный Водяной Тигр, - добавит оптимизма людям, рожденным под знаком Водолея, и поможет им быстрее идти к заветной цели. Читайте самый точный гороскоп для Водолеев на 2022 год.

2021-12-17T07:00+0500

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Водолеи известны своей нерешительностью, однако в 2022-м они научатся быстро и твердо принимать решения, считает астролог Тамара Глоба. Во многом в этом им поможет символ 2022 года – Черный Водяной Тигр.Дело в том, что Тигр – животное, не знающее страха, однако в 2022-м его энергию гармонизирует стихия воды. Поэтому в грядущем году люди могут ощутить необычайную целеустремленность, но вместе с ней – спокойствие и уверенность в себе.Водолей здесь не исключение. Да и в целом гороскоп на 2022 обещает Водолеям период счастливых перемен – главное, не бояться преодолевать эпизодические сложности, которые станут для Водолеев своеобразной "проверкой на прочность".Водолей: характеристика знакаКак и все представители воздушной стихии, Водолей (21 января – 18 февраля) – знак, полный противоречий. Он больше всех других знаков зодиаков подвержен перепадам настроения, и полутонов в этом случае для Водолея не существует: то верит в лучшее, то необычайно угрюм, то эмпатичен, то эмоционально закрывается даже от самых близких.Год Тигра-2022 привнесет в жизнь Водолеев больше стабильности и проявит их лучшие качества. Интеллектуально одаренные, творческие, искренние, общительные, Водолеи могут найти общий язык с каждым – и с Черным Водяным Тигром в том числе.Хозяин года приветствует оригинальность мышления, а недостатка в этом плане Водолеи не испытывают. К тому же Тигр лоялен к знакам зодиака, для которых приоритетом является семья. А Водолеи, несмотря на врожденную тягу в свободе, с радостью несут ответственность за близких – по отношению к родным Водолеи особенно щедры и ласковы.Общий гороскоп для Водолея-2022В 2021 году все Водолеи без исключения прошли важный жизненный этап – во-первых, потому что тогда состоялось соединение планет Сатурна и Юпитера в первом градусе знака Водолея.Что это значит? Что в жизни Водолеев начался новый 20-летний цикл, период обновления. А во-вторых и в главных, планета Земля каждые две тысячи лет меняет знак зодиака, считают астрологи. В 2021 году после двухтысячелтнего периода под знаком Рыб наступила эра Водолея. И людям, рожденным под этим знаком, должно особенно повезти.Особенно благоприятным для Водолеев станет апрель 2022 года. В это время Водолеи могут спокойно проводить важные переговоры, устраиваться на новую работу или начинать новый проект.Также многие Водолеи в 2022-м смогут купить недвижимость, утверждает гороскоп. Некоторым представителям этого знака в достижении данной цели поможет рост клиентской базы с января по май и с конца октября до конца декабря следующего года.Осенью некоторые Водолеи могут испытать чувство тревоги, прогнозирует Тамара Глоба. Бороться с таким состоянием просто – нужно поделиться своими мыслями с близкими, они помогут вам отвлечься. Ну а конец 2022 года пройдет спокойно и размеренно, Водолеи будут наслаждаться временем, проведенным с семьей.Финансовый гороскоп для Водолея-2022В первой половине года Водолею важно в меру ограничивать себя и не тратить слишком много денег.Чтобы карьера Водолея пошла в гору, ему придется научиться принимать решения, но не поспешные, основанные на эмоциях, а взвешенные. Многие сложности в деловой сфере связаны с Сатурном, который в астрологии считается "богом времени". Цель этой планеты – проверить упорство и целеустремленность знака зодиака, по которому она проходит.В 2022 году Водолеям придется отказаться от чего-то важного, что они связывают с работой. Например, некоторые Водолеи в силу обстоятельств примут решение уйти с работы, кто-то откажется от нового проекта, а кто-то — от сотрудничества с давними партнерами. Но такие потери стоит воспринимать спокойно, понимая, что они даны лишь для развития личности.Главное, чтобы Водолей, который по натуре является личностью внушаемой и впечатлительной, не поддавался попыткам недругов задеть его. Если Водолей сможет сохранить спокойствие и трезвый ум, взамен Черный Водяной Тигр преподнесет ему новые перспективы, которые откроются уже в мае. С этого месяца Водолеи могут рассчитывать на рост доходов. Также во вторую половину года удача улыбнется тем Водолеям, которые работают в сфере IT, спорта и науки.Гороскоп здоровья для Водолея-2022В 2022 году Водолеям нужно больше внимания уделить профилактике заболеваний венозной системы ног – например, заняться спортивной ходьбой. В конце января и конце августа наиболее вероятны проблемы с зубами, поэтому профилактические походы к стоматологу тоже лучше не откладывать.Также важно не перегружаться и соблюдать режим сна, иначе у Водолеев возрастают риски травматизма на почве переутомления и неосторожности.Любовный гороскоп для Водолея-2022Год Черного Водяного Тигра для Водолея в личной сфере означает начало нового периода на 18 лет. Поэтому 2022-й станет для Водолея хорошим годом для вступления в брак и создания семьи – правда, в том случае, если и сам Водолей, и его партнер являются зрелыми людьми, готовыми поровну делить обязанности.Для свободных Водолеев самый удачный месяц для знакомств – это февраль. Семейные Водолеи же могут пережить кризис – вероятны разводы. Однако о таких разрывах не стоит жалеть – проверяя на прочность отношения, Сатурн разрушает лишь союзы, в которых партнеров давно ничего не связывает. Пары, сохранившие любовь и взаимоуважение, непременно найдут способ помириться и встретят конец года вместе.Источник: https://tvcenter.ru/goroskopy/goroskop-na-2022-god/

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