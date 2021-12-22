https://uz.sputniknews.ru/20211222/mirziyoev-soobschil-kakie-kardinalnye-izmeneniya-proizoydut-v-kadastre-21886655.html

Мирзиёев сообщил, какие кардинальные изменения произойдут в кадастре

Мирзиёев сообщил, какие кардинальные изменения произойдут в кадастре

Об этом Шавкат Мирзиёев сообщил во время совещания по вопросам учета земли и формирования государственных кадастров, внедрения в сферу цифровых технологий.

2021-12-22T09:36+0500

2021-12-22T09:36+0500

2021-12-22T09:39+0500

общество

шавкат мирзиёев

сельское хозяйство

земледелие

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Территории, прилегающие к внутренним дорогам и многоэтажным домам, передадут в постоянное пользование, заявил Шавкат Мирзиёев во время совещания по вопросам учета земли и формирования государственных кадастров, внедрения в сферу цифровых технологий.Узбекистанцам повысят налоги на землю и воду >>К тому же перед ответственными лицами была поставлена задача о проведении госрегистрации с последующим выставлением на конкурс 80 тысяч гектаров земель. Их планируется предоставить в аренду населению в следующем году.Кроме того, до 1 апреля 2022-го будет завершена инвентаризация земель сельхозназначения. Затем намечено создать их электронную карту и зарегистрировать участки в качестве госсобственности.Узбекистан увеличит занятость населения при помощи "агрокозыря" — эксперт >>Также даны поручения по улучшению материально-технической базы кадастровых ведомств и усовершенствования их оборудования.Читайте также:За два года хокимы украли у государства 120 тысяч га земли >>Земля — новый объект торговли: с 1 августа изменится многое >>

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шавкат мирзиёев, сельское хозяйство, земледелие