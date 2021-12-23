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Элдор Шомуродов забил второй гол за "Рому" — видео
Элдор Шомуродов забил второй гол за "Рому" — видео
Узбекистанский футболист открыл счет, отправив мяч в ворота соперников на 67-й минуте матча.
2021-12-23T10:19+0500
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спорт
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Элдор Шомуродов забил очередной гол в Серии А за итальянский клуб "Рома", сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта республики. По данным Минспорта, узбекистанский футболист открыл счет, отправив мяч в ворота соперников на 67-й минуте матча. Однако уже на 80-й минуте игроки ФК "Сампдория" смогли отыграться и забили ответный гол. Встреча завершилась со счетом 1:1.Главный тренер итальянской "Ромы" описал Шомуродова одним словом &gt;&gt;Таким образом, в турнирной таблице ФК "Рома" занял шестое место, получив 32 очка.В ноябре этого года Элдор Шомуродов забил гол в матче Серии А чемпионата Италии против "Венеции". Нашелся ребенок с видео о подписании контракта с Шомуродовым &gt;&gt;Шомуродов подписал пятилетний контракт с "Ромой" в августе этого года. Теперь узбекистанец играет за римских "волков" под номером 14. До этого 26-летний спортсмен состоял в ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м. Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 млн евро.
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Элдор Шомуродов забил второй гол за "Рому" — видео

10:19 23.12.2021 (обновлено: 10:27 23.12.2021)
© AFP / ANDREAS SOLAROЭлдор Шомуродов
Элдор Шомуродов - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© AFP / ANDREAS SOLARO
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По данным Минспорта, узбекистанский футболист открыл счет, отправив мяч в ворота соперников на 67-й минуте матча.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Элдор Шомуродов забил очередной гол в Серии А за итальянский клуб "Рома", сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта республики.
По данным Минспорта, узбекистанский футболист открыл счет, отправив мяч в ворота соперников на 67-й минуте матча.
Однако уже на 80-й минуте игроки ФК "Сампдория" смогли отыграться и забили ответный гол. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Главный тренер итальянской "Ромы" описал Шомуродова одним словом >>
Таким образом, в турнирной таблице ФК "Рома" занял шестое место, получив 32 очка.
В ноябре этого года Элдор Шомуродов забил гол в матче Серии А чемпионата Италии против "Венеции".
Нашелся ребенок с видео о подписании контракта с Шомуродовым >>
Шомуродов подписал пятилетний контракт с "Ромой" в августе этого года. Теперь узбекистанец играет за римских "волков" под номером 14. До этого 26-летний спортсмен состоял в ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м. Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 млн евро.
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