https://uz.sputniknews.ru/20211223/eldor-shomurodov-zabil-vtoroy-gol-za-romu--video-21908465.html

Элдор Шомуродов забил второй гол за "Рому" — видео

Элдор Шомуродов забил второй гол за "Рому" — видео

Узбекистанский футболист открыл счет, отправив мяч в ворота соперников на 67-й минуте матча.

2021-12-23T10:19+0500

2021-12-23T10:19+0500

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спорт

элдор шомуродов

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Элдор Шомуродов забил очередной гол в Серии А за итальянский клуб "Рома", сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта республики. По данным Минспорта, узбекистанский футболист открыл счет, отправив мяч в ворота соперников на 67-й минуте матча. Однако уже на 80-й минуте игроки ФК "Сампдория" смогли отыграться и забили ответный гол. Встреча завершилась со счетом 1:1.Главный тренер итальянской "Ромы" описал Шомуродова одним словом >>Таким образом, в турнирной таблице ФК "Рома" занял шестое место, получив 32 очка.В ноябре этого года Элдор Шомуродов забил гол в матче Серии А чемпионата Италии против "Венеции". Нашелся ребенок с видео о подписании контракта с Шомуродовым >>Шомуродов подписал пятилетний контракт с "Ромой" в августе этого года. Теперь узбекистанец играет за римских "волков" под номером 14. До этого 26-летний спортсмен состоял в ФК "Дженоа", куда перешел из "Ростова" в 2020-м. Стоимость трансфера футболиста составила 7,5 млн евро.

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элдор шомуродов