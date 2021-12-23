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Изменился порядок проверки почтовых отправлений таможней
Изменился порядок проверки почтовых отправлений таможней
В Узбекистане изменился порядок таможенного контроля международных почтовых и курьерских отправлений в соответствии с постановлением правительства № 767 от 21 декабря.
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общество
почта
таможня
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Изменился порядок таможенного контроля международных почтовых и курьерских отправлений в Узбекистан, в соответствии с постановлением правительства № 767 от 21 декабря.За состоянием посылки можно следить онлайн - АО "Узбекистон почтаси" &gt;&gt;Согласно документу, обработка международных курьерских отправлений, их контроль таможенными органами теперь проводится в местах международного почтового обмена. В частности, при доставке железнодорожным и автомобильным транспортом - на специально отведенных таможенных постах, воздушным транспортом - на таможенных постах в международных аэропортах или на прилегающих к ним территориях. Кроме того, передача отправлений работниками почты представителям транспортных организаций будет проходить в присутствии сотрудника таможни. Отмечается, что посылки должны вскрываться почтовыми операторами и поставщиками только в присутствии таможенника. В Узбекистане запускают новую систему онлайн-отслеживания почты &gt;&gt;К тому же таможенные пошлины на товары, отправляемые отгрузкой, уплачиваются только уполномоченным лицом. Эти установленные правила не распространяются на письменную корреспонденцию, за исключением небольших пакетов.Читайте также:Узбекистан продлил на год нулевую пошлину на ввоз ряда товаров — список &gt;&gt;Почту Узбекистана ждут кардинальные реформы &gt;&gt;
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почта, таможня

Изменился порядок проверки почтовых отправлений таможней

12:13 23.12.2021 (обновлено: 12:22 23.12.2021)
© Pexels/Liza SummerПосылка
Посылка - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© Pexels/Liza Summer
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Теперь таможенный контроль отправлений будет осуществляться в почтовых отделениях Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Изменился порядок таможенного контроля международных почтовых и курьерских отправлений в Узбекистан, в соответствии с постановлением правительства № 767 от 21 декабря.
За состоянием посылки можно следить онлайн - АО "Узбекистон почтаси" >>
Согласно документу, обработка международных курьерских отправлений, их контроль таможенными органами теперь проводится в местах международного почтового обмена. В частности, при доставке железнодорожным и автомобильным транспортом - на специально отведенных таможенных постах, воздушным транспортом - на таможенных постах в международных аэропортах или на прилегающих к ним территориях.
Кроме того, передача отправлений работниками почты представителям транспортных организаций будет проходить в присутствии сотрудника таможни. Отмечается, что посылки должны вскрываться почтовыми операторами и поставщиками только в присутствии таможенника.
В Узбекистане запускают новую систему онлайн-отслеживания почты >>
К тому же таможенные пошлины на товары, отправляемые отгрузкой, уплачиваются только уполномоченным лицом.
Эти установленные правила не распространяются на письменную корреспонденцию, за исключением небольших пакетов.
Читайте также:
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Почту Узбекистана ждут кардинальные реформы >>
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