https://uz.sputniknews.ru/20211223/izmenilsya-poryadok-proverki-pochtovyx-otpravleniy-tamojney-21911280.html

Изменился порядок проверки почтовых отправлений таможней

Изменился порядок проверки почтовых отправлений таможней

В Узбекистане изменился порядок таможенного контроля международных почтовых и курьерских отправлений в соответствии с постановлением правительства № 767 от 21 декабря.

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Изменился порядок таможенного контроля международных почтовых и курьерских отправлений в Узбекистан, в соответствии с постановлением правительства № 767 от 21 декабря.За состоянием посылки можно следить онлайн - АО "Узбекистон почтаси" >>Согласно документу, обработка международных курьерских отправлений, их контроль таможенными органами теперь проводится в местах международного почтового обмена. В частности, при доставке железнодорожным и автомобильным транспортом - на специально отведенных таможенных постах, воздушным транспортом - на таможенных постах в международных аэропортах или на прилегающих к ним территориях. Кроме того, передача отправлений работниками почты представителям транспортных организаций будет проходить в присутствии сотрудника таможни. Отмечается, что посылки должны вскрываться почтовыми операторами и поставщиками только в присутствии таможенника. В Узбекистане запускают новую систему онлайн-отслеживания почты >>К тому же таможенные пошлины на товары, отправляемые отгрузкой, уплачиваются только уполномоченным лицом. Эти установленные правила не распространяются на письменную корреспонденцию, за исключением небольших пакетов.Читайте также:Узбекистан продлил на год нулевую пошлину на ввоз ряда товаров — список >>Почту Узбекистана ждут кардинальные реформы >>

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