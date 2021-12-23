https://uz.sputniknews.ru/20211223/putin-rossiya-dostigla-v-2021-godu-rekordnogo-pokazatelya-v-stroitelstve-21915184.html
Путин: Россия достигла рекордных показателей в строительстве в 2021 году
Путин: Россия достигла рекордных показателей в строительстве в 2021 году
Президент поблагодарил за достигнутый результат как высокопоставленных лиц, так и простых рабочих.
2021-12-23T14:34+0500
2021-12-23T14:34+0500
2021-12-23T14:42+0500
россия
владимир путин
пресс-конференция
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Россия достигла в 2021 году рекордного показателя в строительстве.Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.Президент поблагодарил как высокопоставленных лиц, так и "тех, кто работает прямо на стройках".Напомним: в начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.Проект хотят реализовать до середины января 2022 года. Рабочих-мигрантов из Узбекистана привлекает 21 строительная компания.При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.Сколько будут получать узбекские мигранты на стройках России >>В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.Читайте также:Откажется ли Россия от мигрантов в 2022 году >>Скольким иностранцам Россия выдаст разрешения на работу в 2022 году >>
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владимир путин, пресс-конференция
Путин: Россия достигла рекордных показателей в строительстве в 2021 году
14:34 23.12.2021 (обновлено: 14:42 23.12.2021)
Президент поблагодарил за достигнутый результат как высокопоставленных лиц, так и простых рабочих.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Россия достигла в 2021 году рекордного показателя в строительстве.
Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
"Рекордные хорошие показатели в стройке — 80 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России. Я хочу поздравить с этим результатом всех работников строительного комплекса", — добавил Путин.
Президент поблагодарил как высокопоставленных лиц, так и "тех, кто работает прямо на стройках".
Напомним: в начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.
Проект хотят реализовать до середины января 2022 года. Рабочих-мигрантов из Узбекистана привлекает 21 строительная компания.
При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.
В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.
Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.