https://uz.sputniknews.ru/20211223/putin-rossiya-dostigla-v-2021-godu-rekordnogo-pokazatelya-v-stroitelstve-21915184.html

Путин: Россия достигла рекордных показателей в строительстве в 2021 году

Путин: Россия достигла рекордных показателей в строительстве в 2021 году

Президент поблагодарил за достигнутый результат как высокопоставленных лиц, так и простых рабочих.

2021-12-23T14:34+0500

2021-12-23T14:34+0500

2021-12-23T14:42+0500

россия

владимир путин

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Россия достигла в 2021 году рекордного показателя в строительстве.Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.Президент поблагодарил как высокопоставленных лиц, так и "тех, кто работает прямо на стройках".Напомним: в начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.Проект хотят реализовать до середины января 2022 года. Рабочих-мигрантов из Узбекистана привлекает 21 строительная компания.При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.Сколько будут получать узбекские мигранты на стройках России >>В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.Читайте также:Откажется ли Россия от мигрантов в 2022 году >>Скольким иностранцам Россия выдаст разрешения на работу в 2022 году >>

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владимир путин, пресс-конференция