https://uz.sputniknews.ru/20211224/prezident-skorrektiroval-ekonomiku-uzbekistana-v-preddverii-2022-goda-21926639.html
Президент "скорректировал" экономику Узбекистана в преддверии 2022 года
Президент "скорректировал" экономику Узбекистана в преддверии 2022 года
Подробнее о новых изменениях в государственном бюджете — в обзоре.
2021-12-24T08:30+0500
2021-12-24T08:30+0500
2021-12-24T08:30+0500
экономика
узбекистан
президент
экономика
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ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год. В соответствии с поправками, установленный ранее предельный размер дефицита консолидированного бюджета страны в размере 5,5% теперь увеличен до 6,5% ВВП.Сенат Узбекистана в декабре 2020-го одобрил госбюджет на 2021 год с дефицитом в размере 2,7% ВВП, или 18,6 триллиона сумов. В минувшую среду Сенат Олий Мажлиса одобрил закон о государственном бюджете на 2022 год с предельным дефицитом в размере 3% ВВП, или 25,5 триллиона сумов. Основное внимание уделили сохранению экономической стабильности, поддержке социальной сферы и социальной защите населения.Ранее аналитики также изучили, насколько вырос или уменьшился объем внешней задолженности страны по итогам 2021 года.Читайте также:ВВП стран Центральной Азии превысил $300 млрд – эксперт >>Аналитики оценили состояние экономики Узбекистана к концу 2021 года >>
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узбекистан, президент, экономика
Президент "скорректировал" экономику Узбекистана в преддверии 2022 года
Подробнее о новых изменениях в государственном бюджете — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год.
В соответствии с поправками, установленный ранее предельный размер дефицита консолидированного бюджета страны в размере 5,5% теперь увеличен до 6,5% ВВП.
Сенат Узбекистана в декабре 2020-го одобрил госбюджет на 2021 год с дефицитом в размере 2,7% ВВП, или 18,6 триллиона сумов.
Однако в конце июня в связи с ростом расходов в условиях пандемии параметры пересмотрели: пределы дефицита в этом году повысили до 5,5% ВВП, или 39,8 триллиона сумов.
В минувшую среду Сенат Олий Мажлиса одобрил закон
о государственном бюджете на 2022 год с предельным дефицитом в размере 3% ВВП, или 25,5 триллиона сумов.
Основное внимание уделили сохранению экономической стабильности, поддержке социальной сферы и социальной защите населения.
Ранее аналитики также изучили
, насколько вырос или уменьшился объем внешней задолженности страны по итогам 2021 года.