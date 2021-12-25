https://uz.sputniknews.ru/20211225/est-ili-ne-est-dietolog-rasskazala-o-polze-i-vrede-mandarinov-zimoy-21945690.html

Есть или не есть: диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов зимой

Есть или не есть: диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов зимой

Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять не более 40 граммов фруктозы. Рекомендуется съедать всего четыре-пять мандаринов в день.

2021-12-25T22:00+0500

2021-12-25T22:00+0500

2021-12-25T22:09+0500

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мандарины

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Диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина рассказала РИА Новости о вреде и пользе мандаринов.По словам специалиста, этот цитрусовый фрукт является хорошим источником кальция, магния, калия, витаминов D, K и B. В нем содержится много клетчатки - она помогает нормализировать работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, плод насыщен витамин С, укрепляющим иммунитет.Однако спикер отметила, что частое употребление мандаринов может привести к проблемам с печенью. Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять не более 40 граммов фруктозы. Рекомендуется съедать только четыре-пять мандаринов в день.Какой сорт мандаринов защитит здоровье в холода — эксперт >>Нутрициолог также напомнила и об аллергических реакциях, которые могут вызвать цитрусовые. К тому же рекомендуется ограничить количество мандаринов в своем рационе питания тем, кто страдает гастритом. Известно, что сок мандаринов может раздражать оболочку желудка и кишечника. Читайте также:Что происходит с организмом, когда вы едите мандарины >>От чего зимой спасают организм мандарины >>

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мандарины