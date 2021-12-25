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Есть или не есть: диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов зимой
Есть или не есть: диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов зимой
Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять не более 40 граммов фруктозы. Рекомендуется съедать всего четыре-пять мандаринов в день.
2021-12-25T22:00+0500
2021-12-25T22:09+0500
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мандарины
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Диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина рассказала РИА Новости о вреде и пользе мандаринов.По словам специалиста, этот цитрусовый фрукт является хорошим источником кальция, магния, калия, витаминов D, K и B. В нем содержится много клетчатки - она помогает нормализировать работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, плод насыщен витамин С, укрепляющим иммунитет.Однако спикер отметила, что частое употребление мандаринов может привести к проблемам с печенью. Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять не более 40 граммов фруктозы. Рекомендуется съедать только четыре-пять мандаринов в день.Какой сорт мандаринов защитит здоровье в холода — эксперт &gt;&gt;Нутрициолог также напомнила и об аллергических реакциях, которые могут вызвать цитрусовые. К тому же рекомендуется ограничить количество мандаринов в своем рационе питания тем, кто страдает гастритом. Известно, что сок мандаринов может раздражать оболочку желудка и кишечника. Читайте также:Что происходит с организмом, когда вы едите мандарины &gt;&gt;От чего зимой спасают организм мандарины &gt;&gt;
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мандарины

Есть или не есть: диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов зимой

22:00 25.12.2021 (обновлено: 22:09 25.12.2021)
© Pexels/PixabayМандарины
Мандарины - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.12.2021
© Pexels/Pixabay
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Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять не более 40 граммов фруктозы. Рекомендуется съедать только четыре-пять мандаринов в день.
Диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина рассказала РИА Новости о вреде и пользе мандаринов.
По словам специалиста, этот цитрусовый фрукт является хорошим источником кальция, магния, калия, витаминов D, K и B. В нем содержится много клетчатки - она помогает нормализировать работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, плод насыщен витамин С, укрепляющим иммунитет.

В комплексе с фитонцидами и эфирными маслами цитрусовые помогают в борьбе с вирусами. Наличие биофлаваноидов и антиоксиданта бета-каротина предотвращает образование раковых заболеваний.

Надежда Цапкина
Диетолог, нутрициолог
Однако спикер отметила, что частое употребление мандаринов может привести к проблемам с печенью. Без вреда для здоровья ежедневно можно употреблять не более 40 граммов фруктозы. Рекомендуется съедать только четыре-пять мандаринов в день.
Какой сорт мандаринов защитит здоровье в холода — эксперт >>
Нутрициолог также напомнила и об аллергических реакциях, которые могут вызвать цитрусовые. К тому же рекомендуется ограничить количество мандаринов в своем рационе питания тем, кто страдает гастритом. Известно, что сок мандаринов может раздражать оболочку желудка и кишечника.
Читайте также:
Что происходит с организмом, когда вы едите мандарины >>
От чего зимой спасают организм мандарины >>
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