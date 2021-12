https://uz.sputniknews.ru/20211225/putina-uslyshali-mir-obsujdaet-kak-prezident-rossii-nazval-jenschin-21943357.html

Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин

Пресс-конференция Владимира Путина опять стала событием мирового масштаба. Ее смотрели отнюдь не только сторонники и симпатизанты России.

Сразу после окончания трансляции партнеры стали подавать сигналы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США считают "лучшим решением" всех проблем дипломатию. То есть Вашингтон официально согласился обсуждать с Москвой наши требования по безопасности и откату НАТО на запад.Младший партнер Вашингтона заявил, в сущности, то же самое. Поворчав для вида на "агрессивную риторику" Путина, министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс признала, что "дипломатический путь — единственный выход из сложившейся ситуации". Она поприветствовала готовность России к переговорам в Женеве.Что ж, хороший для нас результат. Однако Лондону и Вашингтону все это как-то надо было продать своей внутренней аудитории, сохранив в то же время лицо. Ну невозможно ведь прямо сказать: мы получили от русских ультиматум и теперь собираемся обсуждать, как будем его выполнять. Поторгуемся, поклянчим, но по факту выполним.И вот дрессированные англосаксонские СМИ принялись передергивать. Полюбуйтесь на заголовок The Daily Mail "НАТО может идти к черту": Владимир Путин на своей пресс-конференции нагнетает напряжение вокруг Украины, отрицая страхи Запада из-за возможного вторжения на территорию соседней страны".Путин рассказал об ощущении подготовки третьей военной операции на Украине – видео >>На самом деле Путин в этом эпизоде говорил ровно обратное — об отношении Запада к России. "А потом начали расширять НАТО на восток, — напомнил он. — Естественно, мы <…> говорили: не надо этого делать <…> А нам говорят: "А где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше, плевать мы хотели на ваши озабоченности".То есть президент России говорит о хамском отношении партнеров, а западной аудитории дело представляют так, будто он посылает подальше НАТО.Ну ладно, The Daily Mail, в сущности, желтая газета. Возьмем светоч интеллектуальной журналистики, американскую телекомпанию CNN. Путин рассказывает о том, как применяется закон об иноагентах в США. Там получателям зарубежного финансирования светит вполне реальная "пятерочка". В России те же иноагенты могут свободно делать что хотят, в том числе ходить на пресс-конференцию к президенту и задавать ему любые вопросы. CNN не упоминает об этом ни слова, зато отважно лжет, будто российский президент заявил, что в Штатах уголовно преследуют граждан, не привившихся от коронавируса.Интересно также, о чем промолчали западные СМИ по поводу пресс-конференции. Они предпочли не заметить те прогрессивные практики, в применении которых Россия реально находится впереди планеты всей. Взять, например, наше расселение людей из аварийного жилья — полностью за счет государства. Такого нет нигде в мире. Не только в развивающихся, но и в самых богатых странах.Почти четыре часа: о чем говорил Путин на пресс-конференции — главное >>Мы привыкли умиляться на распродажу разваливающихся домишек в итальянской глубинке за пресловутый "один евро". Однако когда-то у этого аварийного жилья были хозяева. Не сумев продать свою халупу, они вынуждены были уехать на заработки, влезать в ипотеку, искать себе новое жилье. Государство даже не подумало помогать им.Наша программа развития малых городов могла бы стать хорошим примером для спасения загибающихся поселений "ржавого пояса" США. Впрочем, американский режим, очевидно, уже списал в утиль эту глубинку. Не говоря уж про легендарный Детройт: когда-то красивейший модерновый город разрушен дотла. Оттуда бегут жители, а кинематографисты снимают в нем ужастики про постапокалипсис.Или взять программу бесплатного обеспечения детей с редкими (орфанными) заболеваниями самыми дорогими в мире лекарствами полностью за государственный счет. В Штатах такой программы и близко нет. Там родители больного ребенка сначала будут вынуждены купить ему страховку, ежемесячно платить за нее, а в дополнение тратить еще десятки и сотни тысяч в год на уникальные лекарства. Но нет, эти любопытнейшие темы американские СМИ дружно проигнорировали.Запад должен предоставить гарантии безопасности России прямо сейчас — Путин >>Одним из самых интересных эпизодов пресс-конференции Путина было разоблачение европейской интриги с реверсом газа. Оказывается, наши немецкие партнеры, закупив по низкой цене газ у "Газпрома", запустили его обратным ходом в Польшу и на Украину. Германские потребители мерзнут в своих домах, получают сумасшедшие счета за электричество, а власти страны тем временем прокручивают какие-то странные гешефты, перепродавая российский газ налево по откровенно завышенным ценам.Казалось бы, немецкие СМИ должны были бы сейчас просто взорваться от негодования. Письма читателей, редакционные колонки, обращения в правительство. Но нет, самые демократические в мире массмедиа решили не расстраивать своих читателей неприятными подробностями того, как их вымораживает собственное государство.Большинство европейских изданий продолжает валить вину за энергокризис на "Газпром". Строят апокалиптические предложения о полном перекрытии газового транзита в случае "вторжения" России на Украину. А те, кто все-таки рискнул опубликовать заявление российского президента, немедленно оговариваются: "Целью путинских комментариев было, как обычно, стремление посеять рознь между союзниками по ЕС". Ну да, союзники такие союзники. То маски от коронавируса друг у друга воруют, то вот теперь — российский газ.Гарантии безопасности нужны для сохранения семейных ценностей >>Если кто действительно честно рассказал о путинской пресс-конференции, это были китайские товарищи. Они цитировали без умолчаний и передергиваний. И в тоне редакционных статей, и в комментариях читателей чувствовалось, как же нравится китайцам, что Москва не боится спорить с Западом, критиковать его подходы и добиваться выполнения своих требований. Соседи прекрасно понимают, что мы оказались в одной лодке и только наша сплоченность может помочь нам выстоять перед лицом западной угрозы."Многих китайцев восхищает та смелость, с какой Путин отстаивает национальные интересы России, — пишет дерзкое китайское издание The Global Times. — С тех пор как Штаты начали угрожать суверенитету и безопасности Китая в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, люди стали надеяться, что наша страна сумеет ответить США так же жестко, как это делает Россия".Ну а больше всего западную аудиторию впечатлила фраза Путина "женщина — это женщина, мужчина — мужчина". Едва The Washington Post выложила в свой твиттер эту цитату, она просто порвала интернет. "Мы тут все так изголодались по лидерству и здравому смыслу, что если бы Путин пошел в президенты США, он бы выиграл," — отметил один из американских комментаторов.Источник: РИА Новости

