https://uz.sputniknews.ru/20211225/uzbekistantsy-obzavedetsya-tsifrovym-profilem-pasporta-21940972.html

Узбекистанцы обзаведутся цифровым профилем паспорта

Узбекистанцы обзаведутся цифровым профилем паспорта

Об этой инициативе стало известно во время презентации проектов по развитию сферы информационно-коммуникационных технологий при участии главы государства Шавката Мирзиёева.

2021-12-25T10:33+0500

2021-12-25T10:33+0500

2021-12-25T10:38+0500

общество

паспорт

цифровизация

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Гражданам Узбекистана создадут цифровой профиль паспорта в виде приложения gov pass для смартфона, сообщает пресс-служба президента. Об этой инициативе стало известно во время презентации проектов по развитию сферы информационно-коммуникационных технологий при участии главы государства Шавката Мирзиёева.Мирзиёев определил пути цифровизации Узбекистана >>По данным пресс-службы, приложение будет содержать цифровые версии различных документов: паспорт, диплом, трудовая книжка, водительские права. Это нововведение сэкономит время, а также сократит бумажную волокиту и бюрократию.К тому же для граждан станут проактивными госуслуги. В частности, система начнет сама предлагать различные услуги, к примеру, налоговые вычеты.Цифровой профиль водителя: чем он грозит мигрантам из ЦА >>Отмечается, что доступ к данным из цифрового профиля людей смогут получить государственные органы и прочие организации, в том числе коммерческие. Для этого им необходимо будет сначала получить согласие граждан на обработку персональных данных. Сведения из цифрового профиля не нужно подтверждать бумажными документами, они будут иметь юридическую силу.Читайте также:Мобильное приложение для мигрантов в РФ хотят запустить уже в 2022-м >>Прочь, бумажки: новая среда виртуального общения государства и общества >>

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паспорт, цифровизация