https://uz.sputniknews.ru/20211228/opyat-rekord-uzbekistan-sovershil-ocherednoy-kovidnyy-proryv-21980938.html

Опять рекорд: Узбекистан совершил очередной "ковидный" прорыв

Опять рекорд: Узбекистан совершил очередной "ковидный" прорыв

Накануне был зафиксирован самый низкий уровень ежедневной заболеваемости коронавирусом.

2021-12-28T13:54+0500

2021-12-28T13:54+0500

2021-12-28T13:54+0500

общество

узбекистан

рекорд

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане становится все лучше.За прошедший день число выявленных инфицированных COVID-19 в стране увеличилось лишь на 100 — это новый минимальный показатель с июня.Прежний минимум был отмечен 21 декабря — 124 заболевших, до этого 14 декабря (+136) и 30 ноября (+143). Первый ощутимый рост числа заболевших наблюдался в июле 2020-го. Затем осенью прирост замедлился.В январе-феврале 2021 года показатель держался на уровне до 50 человек за день, затем летом произошел второй всплеск. В августе число инфицированных за день почти достигло 1 тысячи. В сентябре ситуация улучшилась.Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 195 520. В понедельник из больниц выписали 143 человека. Сейчас на лечении находятся 1483 пациента с COVID-19.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.К концу этого года власти рассчитывают, что полную вакцинацию пройдут 65-70% взрослого населения Узбекистана.Читайте также:Врачи Узбекистана интересуются российским препаратом от COVID-19 >>Руденко: производство "Спутника V" в Узбекистане — победа отечественной науки >>

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