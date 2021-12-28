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Опять рекорд: Узбекистан совершил очередной "ковидный" прорыв
Опять рекорд: Узбекистан совершил очередной "ковидный" прорыв
Накануне был зафиксирован самый низкий уровень ежедневной заболеваемости коронавирусом.
2021-12-28T13:54+0500
2021-12-28T13:54+0500
общество
узбекистан
рекорд
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане становится все лучше.За прошедший день число выявленных инфицированных COVID-19 в стране увеличилось лишь на 100 — это новый минимальный показатель с июня.Прежний минимум был отмечен 21 декабря — 124 заболевших, до этого 14 декабря (+136) и 30 ноября (+143). Первый ощутимый рост числа заболевших наблюдался в июле 2020-го. Затем осенью прирост замедлился.В январе-феврале 2021 года показатель держался на уровне до 50 человек за день, затем летом произошел второй всплеск. В августе число инфицированных за день почти достигло 1 тысячи. В сентябре ситуация улучшилась.Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 195 520. В понедельник из больниц выписали 143 человека. Сейчас на лечении находятся 1483 пациента с COVID-19.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.К концу этого года власти рассчитывают, что полную вакцинацию пройдут 65-70% взрослого населения Узбекистана.Читайте также:Врачи Узбекистана интересуются российским препаратом от COVID-19 &gt;&gt;Руденко: производство "Спутника V" в Узбекистане — победа отечественной науки &gt;&gt;
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узбекистан, рекорд

Опять рекорд: Узбекистан совершил очередной "ковидный" прорыв

13:54 28.12.2021
© Pixabay / geraltКоронавирус
Коронавирус - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Pixabay / geralt
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Накануне в республике зафиксировали самый низкий уровень ежедневной заболеваемости коронавирусом.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане становится все лучше.
За прошедший день число выявленных инфицированных COVID-19 в стране увеличилось лишь на 100 — это новый минимальный показатель с июня.
Прежний минимум был отмечен 21 декабря — 124 заболевших, до этого 14 декабря (+136) и 30 ноября (+143).
"В Узбекистане по итогам 27 декабря число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 198 487 (+100)", — сообщили в Министерстве здравоохранения.
Первый ощутимый рост числа заболевших наблюдался в июле 2020-го. Затем осенью прирост замедлился.
В январе-феврале 2021 года показатель держался на уровне до 50 человек за день, затем летом произошел второй всплеск. В августе число инфицированных за день почти достигло 1 тысячи. В сентябре ситуация улучшилась.
Общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 195 520. В понедельник из больниц выписали 143 человека. Сейчас на лечении находятся 1483 пациента с COVID-19.

Прививочная кампания в Узбекистане

С 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
К концу этого года власти рассчитывают, что полную вакцинацию пройдут 65-70% взрослого населения Узбекистана.
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