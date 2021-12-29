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https://uz.sputniknews.ru/20211229/kak-budut-xodit-avtobusy-v-novyy-god--raspisanie-22003508.html
Как будут ходить автобусы в Новый год — расписание
Как будут ходить автобусы в Новый год — расписание
Опубликован график работы общественного транспорта в праздничные дни.
2021-12-29T15:45+0500
2021-12-29T17:14+0500
общество
новый год
автобусы
расписание
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В АО "Тошшахартрансхизмат" опубликовали график работы общественного транспорта в праздничные дни.Так, 31 декабря автобусы будут ходить на час дольше. Однако уже 1 января количество рейсов сократят на 40%.Затем 2, 3 и 4 января общественный транспорт будет работать по графику выходного — воскресенья, а 8 января общественный автобусы будут ходить, согласно расписанию рабочего дня.Ранее Министерство транспорта запустило дополнительные авиа, железнодорожные и автобусные рейсы. Таким образом в ведомстве хотят справиться с наплывом пассажиров перед Новым годом. В Uzbekistan Airways между тем уже объявили о праздничных скидках на авиабилеты — их стоимость снизят на 30-50%. Это касается внутренних рейсов. Скидки на билеты для определенных категорий граждан в период новогодних праздников объявила также компания "Узбекистон темир йуллари".Читайте также:Куда узбекистанцы могут слетать на каникулах &gt;&gt; По улицам Петербурга начал ездить "Дедморобус" — фото &gt;&gt;
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новый год, автобусы, расписание

Как будут ходить автобусы в Новый год — расписание

15:45 29.12.2021 (обновлено: 17:14 29.12.2021)
© Сергей КивенкоПервый день работы с пассажирами
Первый день работы с пассажирами - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Сергей Кивенко
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Опубликован график работы общественного транспорта в праздничные дни.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В АО "Тошшахартрансхизмат" опубликовали график работы общественного транспорта в праздничные дни.
Так, 31 декабря автобусы будут ходить на час дольше. Однако уже 1 января количество рейсов сократят на 40%.
Затем 2, 3 и 4 января общественный транспорт будет работать по графику выходного — воскресенья, а 8 января общественный автобусы будут ходить, согласно расписанию рабочего дня.
Ранее Министерство транспорта запустило дополнительные авиа, железнодорожные и автобусные рейсы. Таким образом в ведомстве хотят справиться с наплывом пассажиров перед Новым годом.
В Uzbekistan Airways между тем уже объявили о праздничных скидках на авиабилеты — их стоимость снизят на 30-50%. Это касается внутренних рейсов.
Скидки на билеты для определенных категорий граждан в период новогодних праздников объявила также компания "Узбекистон темир йуллари".
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