https://uz.sputniknews.ru/20211229/kak-budut-xodit-avtobusy-v-novyy-god--raspisanie-22003508.html

Как будут ходить автобусы в Новый год — расписание

Как будут ходить автобусы в Новый год — расписание

Опубликован график работы общественного транспорта в праздничные дни.

2021-12-29T15:45+0500

2021-12-29T15:45+0500

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общество

новый год

автобусы

расписание

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В АО "Тошшахартрансхизмат" опубликовали график работы общественного транспорта в праздничные дни.Так, 31 декабря автобусы будут ходить на час дольше. Однако уже 1 января количество рейсов сократят на 40%.Затем 2, 3 и 4 января общественный транспорт будет работать по графику выходного — воскресенья, а 8 января общественный автобусы будут ходить, согласно расписанию рабочего дня.Ранее Министерство транспорта запустило дополнительные авиа, железнодорожные и автобусные рейсы. Таким образом в ведомстве хотят справиться с наплывом пассажиров перед Новым годом. В Uzbekistan Airways между тем уже объявили о праздничных скидках на авиабилеты — их стоимость снизят на 30-50%. Это касается внутренних рейсов. Скидки на билеты для определенных категорий граждан в период новогодних праздников объявила также компания "Узбекистон темир йуллари".Читайте также:Куда узбекистанцы могут слетать на каникулах >> По улицам Петербурга начал ездить "Дедморобус" — фото >>

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новый год, автобусы, расписание