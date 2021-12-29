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https://uz.sputniknews.ru/20211229/uzbekistan-lishaet-afgantsev-elektrichestva-v-tashkente-otvetili-na-obvineniya-22005179.html
Узбекистан лишает афганцев электричества? В Ташкенте ответили на обвинения
Узбекистан лишает афганцев электричества? В Ташкенте ответили на обвинения
Ранее афганские СМИ регулярно сообщали о сбоях в подаче электроэнергии из-за регулярных боевых действий между войсками правительства Афганистана и талибами.
2021-12-29T16:36+0500
2021-12-29T16:36+0500
общество
узбекистан
афганистан
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекистан не снижал поставки электроэнергии в Афганистан, проблемы с перебоями могли возникнуть уже на афганской территории.Ранее энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) сообщила, что из-за технических проблем на территории Узбекистана экспорт электроэнергии в Афганистан упал в два раза. Из-за этого Кабул и 15 афганских провинций могут столкнуться с отключением электричества.В свою очередь, издание Wall Street Journal со ссылкой на экс-главу DABS Дауда Нурзая писало, что подача электроэнергии в Кабул может прекратиться к зиме, поскольку "Талибан"* не оплатил счета за ее поставки из стран Центральной Азии и не возобновил сбор денег с потребителей. Афганистан продаст имущество беглых чиновников и погасит долги за электроэнергию &gt;&gt;По данным газеты, половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Запад страны получает электроэнергию в том числе из Ирана. Как отмечалось, в Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии, которое в основном происходит за счет гидроэлектростанции, в 2021 году пострадало из-за засухи.В 2019-м узбекские "Национальные электрические сети" заключили контракт с DABS на поставку афганской компании до 6 миллиардов кВт.ч электроэнергии ежегодно сроком на десять лет на условиях "бери или плати". Переговоры Узбекистана и "Талибана"*: четыре пункта, о которых договорились стороны &gt;&gt;Объем поставок электроэнергии афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 мегаватт в сутки. Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:"Узбекские железные дороги" увеличат грузоперевозки из Афганистана &gt;&gt;Узбекские военные провели учения по химической защите у Афганистана — фото &gt;&gt;
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Узбекистан лишает афганцев электричества? В Ташкенте ответили на обвинения

16:36 29.12.2021
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Sputnik / Стрингер
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Ранее афганские СМИ регулярно сообщали о сбоях в подаче электроэнергии из-за регулярных боевых действий между войсками правительства Афганистана и талибами.
ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекистан не снижал поставки электроэнергии в Афганистан, проблемы с перебоями могли возникнуть уже на афганской территории.
"Мы продолжаем поставлять. Это проблема на территории Афганистана, мы не знаем причин происходящего", — заявил РИА Новости представитель Министерства энергетики Узбекистана.
Ранее энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) сообщила, что из-за технических проблем на территории Узбекистана экспорт электроэнергии в Афганистан упал в два раза.
Из-за этого Кабул и 15 афганских провинций могут столкнуться с отключением электричества.
В свою очередь, издание Wall Street Journal со ссылкой на экс-главу DABS Дауда Нурзая писало, что подача электроэнергии в Кабул может прекратиться к зиме, поскольку "Талибан"* не оплатил счета за ее поставки из стран Центральной Азии и не возобновил сбор денег с потребителей.
Афганистан продаст имущество беглых чиновников и погасит долги за электроэнергию >>
По данным газеты, половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.
Запад страны получает электроэнергию в том числе из Ирана.
Как отмечалось, в Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии, которое в основном происходит за счет гидроэлектростанции, в 2021 году пострадало из-за засухи.
В 2019-м узбекские "Национальные электрические сети" заключили контракт с DABS на поставку афганской компании до 6 миллиардов кВт.ч электроэнергии ежегодно сроком на десять лет на условиях "бери или плати".
Переговоры Узбекистана и "Талибана"*: четыре пункта, о которых договорились стороны >>
Объем поставок электроэнергии афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 мегаватт в сутки.

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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