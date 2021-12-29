https://uz.sputniknews.ru/20211229/uzbekistan-lishaet-afgantsev-elektrichestva-v-tashkente-otvetili-na-obvineniya-22005179.html

Узбекистан лишает афганцев электричества? В Ташкенте ответили на обвинения

Узбекистан лишает афганцев электричества? В Ташкенте ответили на обвинения

Ранее афганские СМИ регулярно сообщали о сбоях в подаче электроэнергии из-за регулярных боевых действий между войсками правительства Афганистана и талибами.

2021-12-29T16:36+0500

2021-12-29T16:36+0500

2021-12-29T16:36+0500

общество

узбекистан

афганистан

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Узбекистан не снижал поставки электроэнергии в Афганистан, проблемы с перебоями могли возникнуть уже на афганской территории.Ранее энергетическая компания Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) сообщила, что из-за технических проблем на территории Узбекистана экспорт электроэнергии в Афганистан упал в два раза. Из-за этого Кабул и 15 афганских провинций могут столкнуться с отключением электричества.В свою очередь, издание Wall Street Journal со ссылкой на экс-главу DABS Дауда Нурзая писало, что подача электроэнергии в Кабул может прекратиться к зиме, поскольку "Талибан"* не оплатил счета за ее поставки из стран Центральной Азии и не возобновил сбор денег с потребителей. Афганистан продаст имущество беглых чиновников и погасит долги за электроэнергию >>По данным газеты, половина поставок электроэнергии в Афганистан приходится на Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Запад страны получает электроэнергию в том числе из Ирана. Как отмечалось, в Афганистане почти нет национальной энергетической системы, а местное производство электроэнергии, которое в основном происходит за счет гидроэлектростанции, в 2021 году пострадало из-за засухи.В 2019-м узбекские "Национальные электрические сети" заключили контракт с DABS на поставку афганской компании до 6 миллиардов кВт.ч электроэнергии ежегодно сроком на десять лет на условиях "бери или плати". Переговоры Узбекистана и "Талибана"*: четыре пункта, о которых договорились стороны >>Объем поставок электроэнергии афганским потребителям из Узбекистана составляет около 35 мегаватт в сутки. Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также:"Узбекские железные дороги" увеличат грузоперевозки из Афганистана >>Узбекские военные провели учения по химической защите у Афганистана — фото >>

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узбекистан, афганистан, электроэнергия