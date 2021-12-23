https://uz.sputniknews.ru/20211223/vlasti-rossii-otsenili-naskolko-kursy-russkogo-yazyka-nujny-migrantam-21907157.html

Власти России оценили, насколько курсы русского языка нужны мигрантам

Власти России оценили, насколько курсы русского языка нужны мигрантам

Эксперты тем временем предсказывают увеличение числа мигрантов в России в 2022 году.

2021-12-23T09:28+0500

2021-12-23T09:28+0500

2021-12-23T09:38+0500

россия

мигранты

русский язык

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Члены научного совета при Совете безопасности России считают необходимым организовать бесплатные курсы русского языка для мигрантов, приезжающих в страну.Об этом заявил помощник секретаря Совбеза Алексей Павлов.Ранее о необходимости знания мигрантами языка и законов России заявил президент Владимир Путин.По его словам, этот вопрос необходимо решать с коллегами по СНГ, чтобы люди прошли обучение у себя на родине, еще до приезда в Россию.Путин отметил, что недавно поговорил об этом с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым во время его визита в Москву.Глава республики, в свою очередь, заявил, что власти Узбекистана заинтересованы и готовы содействовать этому процессу.Ранее Российский университет дружбы народов (РУДН) начал тестировать трудовых мигрантов, которые уезжают на стройки России.Будущих работников проверяют на знание русского языка, истории и законодательства страны — это необходимо для выдачи трудового патента.Эксперты тем временем предсказывают увеличение числа мигрантов в России в 2022 году.Такого мнения, в частности, придерживается руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, миграционный прирост в 2022 году в среднем увеличится на треть — до 14-15 миллионов мигрантов в год.Жданов добавил, что для граждан СНГ и мигрантов из других регионов со слабо развитой экономической инфраструктурой "трудоустройство в России является оптимальным решением обеспечения минимального уровня жизни своей семьи".Читайте также:С юных лет: как в Узбекистане распространяют русский язык >>Как относятся к мигрантам в России – результаты соцопроса >>

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мигранты, русский язык