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Власти России оценили, насколько курсы русского языка нужны мигрантам
Власти России оценили, насколько курсы русского языка нужны мигрантам
Эксперты тем временем предсказывают увеличение числа мигрантов в России в 2022 году.
2021-12-23T09:28+0500
2021-12-23T09:38+0500
россия
мигранты
русский язык
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Члены научного совета при Совете безопасности России считают необходимым организовать бесплатные курсы русского языка для мигрантов, приезжающих в страну.Об этом заявил помощник секретаря Совбеза Алексей Павлов.Ранее о необходимости знания мигрантами языка и законов России заявил президент Владимир Путин.По его словам, этот вопрос необходимо решать с коллегами по СНГ, чтобы люди прошли обучение у себя на родине, еще до приезда в Россию.Путин отметил, что недавно поговорил об этом с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым во время его визита в Москву.Глава республики, в свою очередь, заявил, что власти Узбекистана заинтересованы и готовы содействовать этому процессу.Ранее Российский университет дружбы народов (РУДН) начал тестировать трудовых мигрантов, которые уезжают на стройки России.Будущих работников проверяют на знание русского языка, истории и законодательства страны — это необходимо для выдачи трудового патента.Эксперты тем временем предсказывают увеличение числа мигрантов в России в 2022 году.Такого мнения, в частности, придерживается руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, миграционный прирост в 2022 году в среднем увеличится на треть — до 14-15 миллионов мигрантов в год.Жданов добавил, что для граждан СНГ и мигрантов из других регионов со слабо развитой экономической инфраструктурой "трудоустройство в России является оптимальным решением обеспечения минимального уровня жизни своей семьи".Читайте также:С юных лет: как в Узбекистане распространяют русский язык &gt;&gt;Как относятся к мигрантам в России – результаты соцопроса &gt;&gt;
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мигранты, русский язык

Власти России оценили, насколько курсы русского языка нужны мигрантам

09:28 23.12.2021 (обновлено: 09:38 23.12.2021)
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОбучение мигрантов русскому языку, архивное фото
Обучение мигрантов русскому языку, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
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Этот вопрос недавно поднял президент Владимир Путин, в том числе в беседе с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Члены научного совета при Совете безопасности России считают необходимым организовать бесплатные курсы русского языка для мигрантов, приезжающих в страну.
Об этом заявил помощник секретаря Совбеза Алексей Павлов.

"При обсуждении вопросов миграции в Россию говорилось о необходимости организации бесплатных для мигрантов курсов русского языка. Владение и использование языка страны как основного средства общения с принимающим населением — одно из обязательных условий успешной интеграции иммигрантов", — сказал Павлов.

Ранее о необходимости знания мигрантами языка и законов России заявил президент Владимир Путин.
По его словам, этот вопрос необходимо решать с коллегами по СНГ, чтобы люди прошли обучение у себя на родине, еще до приезда в Россию.
Путин отметил, что недавно поговорил об этом с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым во время его визита в Москву.
Глава республики, в свою очередь, заявил, что власти Узбекистана заинтересованы и готовы содействовать этому процессу.

"И такая работа налаживается и с другими нашими партнерами, и с Таджикистаном, и с Кыргызстаном, и с Казахстаном, поэтому это находится уже сейчас в поле нашего зрения, но это не значит, что там все завершено, совсем наоборот, это только самое начало", — подчеркивал Путин.

Ранее Российский университет дружбы народов (РУДН) начал тестировать трудовых мигрантов, которые уезжают на стройки России.
Будущих работников проверяют на знание русского языка, истории и законодательства страны — это необходимо для выдачи трудового патента.
Эксперты тем временем предсказывают увеличение числа мигрантов в России в 2022 году.
Такого мнения, в частности, придерживается руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.

"На этот процесс повлияют последние изменения в миграционном законодательстве, вступающие в силу 29 декабря. Это и оптимизация миграционного учета и контроля въезжающих иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Россию, которые включают проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирование", — сказал Жданов в интервью РИА Новости.

По его словам, миграционный прирост в 2022 году в среднем увеличится на треть — до 14-15 миллионов мигрантов в год.
Жданов добавил, что для граждан СНГ и мигрантов из других регионов со слабо развитой экономической инфраструктурой "трудоустройство в России является оптимальным решением обеспечения минимального уровня жизни своей семьи".
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