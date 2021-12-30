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Очередной "антиковидный" рекорд Узбекистана
Очередной "антиковидный" рекорд Узбекистана
Противоэпидемические меры в республике дают результат: страна поставила очередной "антиковидный" рекорд за полгода.
2021-12-30T12:57+0500
2021-12-30T13:10+0500
общество
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коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. Узбекистан поставил новый "антиковидный" рекорд – накануне в республике впервые за шесть месяцев не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса, сообщает информационная служба Минздрава.По данным министерства, 29 декабря зарегистрировано 139 новых случаев заражения. Больше всего заболевших в Ташкенте (35) и Ташкентской области (40), меньше всего – в Навоийской (1), Наманганской (5) и Джизакской (5) областях.Выздоровело за сутки 124 человека. Общее количество больных коронавирусом – 198 769, выздоровевших – 195 840 человек.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.К концу этого года власти рассчитывают, что полную вакцинацию пройдут 65-70% взрослого населения Узбекистана.Читайте также: Узбекистан совершил очередной "ковидный" прорыв
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узбекистан, коронавирус covid-19

Очередной "антиковидный" рекорд Узбекистана

12:57 30.12.2021 (обновлено: 13:10 30.12.2021)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для больных COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
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Противоэпидемические меры в республике дают результат: страна поставила очередной "антиковидный" рекорд за полгода.
ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. Узбекистан поставил новый "антиковидный" рекорд – накануне в республике впервые за шесть месяцев не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса, сообщает информационная служба Минздрава.
По данным министерства, 29 декабря зарегистрировано 139 новых случаев заражения. Больше всего заболевших в Ташкенте (35) и Ташкентской области (40), меньше всего – в Навоийской (1), Наманганской (5) и Джизакской (5) областях.
Выздоровело за сутки 124 человека. Общее количество больных коронавирусом – 198 769, выздоровевших – 195 840 человек.

Прививочная кампания в Узбекистане

С 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американской Moderna;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
китайской CoronaVac.
В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.
К концу этого года власти рассчитывают, что полную вакцинацию пройдут 65-70% взрослого населения Узбекистана.
Читайте также: Узбекистан совершил очередной "ковидный" прорыв
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