https://uz.sputniknews.ru/20211230/ocherednoy-antikovidnyy-rekord-uzbekistana-22018439.html

Очередной "антиковидный" рекорд Узбекистана

Очередной "антиковидный" рекорд Узбекистана

Противоэпидемические меры в республике дают результат: страна поставила очередной "антиковидный" рекорд за полгода.

2021-12-30T12:57+0500

2021-12-30T12:57+0500

2021-12-30T13:10+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 30 дек – Sputnik. Узбекистан поставил новый "антиковидный" рекорд – накануне в республике впервые за шесть месяцев не зарегистрировано ни одного случая смерти от коронавируса, сообщает информационная служба Минздрава.По данным министерства, 29 декабря зарегистрировано 139 новых случаев заражения. Больше всего заболевших в Ташкенте (35) и Ташкентской области (40), меньше всего – в Навоийской (1), Наманганской (5) и Джизакской (5) областях.Выздоровело за сутки 124 человека. Общее количество больных коронавирусом – 198 769, выздоровевших – 195 840 человек.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.К концу этого года власти рассчитывают, что полную вакцинацию пройдут 65-70% взрослого населения Узбекистана.Читайте также: Узбекистан совершил очередной "ковидный" прорыв

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