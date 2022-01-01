https://uz.sputniknews.ru/20220101/kogda-migrantov-nelegalov-nachnut-vydvoryat-iz-rossii-22047857.html

С 1 января мигрантов-нелегалов в России начнут не только штрафовать

С 1 января мигрантов-нелегалов в России начнут не только штрафовать

В МВД предупредили: 31 декабря истек срок, до которого рабочие-мигранты должны были урегулировать свой правовой статус.

2022-01-01T17:30+0500

2022-01-01T17:30+0500

2022-01-01T17:30+0500

россия

мигранты

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ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. С 1 января нелегальных трудовых мигрантов в России начнут не только штрафовать, но и выдворять из страны.Временные меры, введенные Владимиром Путиным, истекли 31 декабря.Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел (МВД).Работодателей-нарушителей при этом будут штрафовать до 800 тысяч рублей за каждого нелегального трудового мигранта. В МВД рекомендовали иностранцам, не имеющим документов для работы в России, заблаговременно обратиться в органы внутренних дел.При этом есть исключения: граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины могут обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Россию.А граждане государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут заключить трудовые или гражданско-правовые договоры, независимо от цели их приезда в Россию.В России начали действовать новые правила для мигрантов >>С марта 2020-го свыше 7 миллионов иностранцев получили разрешительные документы, в том числе 1,5 миллиона — урегулировали законность пребывания в России.В декабре в МВД заявили, что в России с конца декабря начнут выдавать трудовым мигрантам патенты нового образца.Документ будет содержать сведения об отпечатках пальцев, биометрических данных лица, а также фото владельца, его ФИО, дату рождения, гражданство, номер паспорта, профессию, на другой стороне — наименование региона, где владелец патента работает, название территориального органа МВД, выдавшего патент, а также дату его выдачи.Эксперты тем временем сходятся во мнении, что из-за изменений в российском законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, поток мигрантов в Россию в 2022 году может увеличиться.Читайте также:Зачем Россия вводит персональные патенты для мигрантов >>Мигрантам в России начнут выдавать патент с электронными отпечатками пальцев >>

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