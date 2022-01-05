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UzAirways приостановила полеты в один из городов Казахстана
UzAirways приостановила полеты в один из городов Казахстана
По данным национального авиаперевозчика, информация о возобновлении перелетов будет обнародована позже. 05.01.2022, Sputnik Узбекистан
2022-01-05T11:31+0500
2022-01-05T11:35+0500
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Uzbekistan Airways отменила регулярные рейсы HY-9725/9726, запланированные на 5 января между Ургенчем и Актау, сообщает пресс-служба авиакомпании. Это решение принято в связи с закрытием аэропорта в Актау. По данным UzAirways, информация о возобновлении перелетов будет обнародована позже. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства &gt;&gt;Отмечается, что пассажиры могут претендовать на возврат полной стоимости билета по месту своего приобретения. Также они смогут бесплатно переоформить билет на любую свободную дату после возобновления полетов.Читайте также:Митинги из-за газа и реакция Токаева: главное о событиях в Казахстане — видео &gt;&gt;Праздник "с огоньком": в ресторан ворвались люди с автоматами - видео &gt;&gt;
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узбекистан, казахстан, ургенч, перелеты, актау

UzAirways приостановила полеты в один из городов Казахстана

11:31 05.01.2022 (обновлено: 11:35 05.01.2022)
© Пресс-служба Uzbekistan airwaysBoeing 757-200
Boeing 757-200 - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.01.2022
© Пресс-служба Uzbekistan airways
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По данным национального авиаперевозчика, информация о возобновлении перелетов будет обнародована позже.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Uzbekistan Airways отменила регулярные рейсы HY-9725/9726, запланированные на 5 января между Ургенчем и Актау, сообщает пресс-служба авиакомпании. Это решение принято в связи с закрытием аэропорта в Актау.
По данным UzAirways, информация о возобновлении перелетов будет обнародована позже.
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Отмечается, что пассажиры могут претендовать на возврат полной стоимости билета по месту своего приобретения. Также они смогут бесплатно переоформить билет на любую свободную дату после возобновления полетов.
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