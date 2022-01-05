https://uz.sputniknews.ru/20220105/-uzairways-priostanovila-polety-v-odin-iz-gorodov-kazaxstana-22079037.html

UzAirways приостановила полеты в один из городов Казахстана

UzAirways приостановила полеты в один из городов Казахстана

По данным национального авиаперевозчика, информация о возобновлении перелетов будет обнародована позже. 05.01.2022, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Uzbekistan Airways отменила регулярные рейсы HY-9725/9726, запланированные на 5 января между Ургенчем и Актау, сообщает пресс-служба авиакомпании. Это решение принято в связи с закрытием аэропорта в Актау. По данным UzAirways, информация о возобновлении перелетов будет обнародована позже. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства >>Отмечается, что пассажиры могут претендовать на возврат полной стоимости билета по месту своего приобретения. Также они смогут бесплатно переоформить билет на любую свободную дату после возобновления полетов.Читайте также:Митинги из-за газа и реакция Токаева: главное о событиях в Казахстане — видео >>Праздник "с огоньком": в ресторан ворвались люди с автоматами - видео >>

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узбекистан, казахстан, ургенч, перелеты, актау