https://uz.sputniknews.ru/20220105/-uzairways-priostanovila-polety-v-odin-iz-gorodov-kazaxstana-22079037.html
UzAirways приостановила полеты в один из городов Казахстана
UzAirways приостановила полеты в один из городов Казахстана
По данным национального авиаперевозчика, информация о возобновлении перелетов будет обнародована позже. 05.01.2022, Sputnik Узбекистан
2022-01-05T11:31+0500
2022-01-05T11:31+0500
2022-01-05T11:35+0500
общество
узбекистан
казахстан
ургенч
перелеты
актау
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1349/60/13496011_0:34:800:484_1920x0_80_0_0_e2932bb2ce53ab2f36e23428a7b673b5.jpg
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Uzbekistan Airways отменила регулярные рейсы HY-9725/9726, запланированные на 5 января между Ургенчем и Актау, сообщает пресс-служба авиакомпании. Это решение принято в связи с закрытием аэропорта в Актау. По данным UzAirways, информация о возобновлении перелетов будет обнародована позже. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства >>Отмечается, что пассажиры могут претендовать на возврат полной стоимости билета по месту своего приобретения. Также они смогут бесплатно переоформить билет на любую свободную дату после возобновления полетов.Читайте также:Митинги из-за газа и реакция Токаева: главное о событиях в Казахстане — видео >>Праздник "с огоньком": в ресторан ворвались люди с автоматами - видео >>
узбекистан
казахстан
ургенч
актау
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1349/60/13496011_89:0:800:533_1920x0_80_0_0_103ce4200ec1dfceb03b31141f3df850.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, казахстан, ургенч, перелеты, актау
UzAirways приостановила полеты в один из городов Казахстана
11:31 05.01.2022 (обновлено: 11:35 05.01.2022)
По данным национального авиаперевозчика, информация о возобновлении перелетов будет обнародована позже.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik.
Uzbekistan Airways отменила регулярные рейсы HY-9725/9726, запланированные на 5 января между Ургенчем и Актау, сообщает
пресс-служба авиакомпании. Это решение принято в связи с закрытием аэропорта в Актау.
По данным UzAirways, информация о возобновлении перелетов будет обнародована позже.
Отмечается, что пассажиры могут претендовать на возврат полной стоимости билета по месту своего приобретения. Также они смогут бесплатно переоформить билет на любую свободную дату после возобновления полетов.