https://uz.sputniknews.ru/20220105/prezident-kazaxstana-kasym-jomart-tokaev-prinyal-otstavku-pravitelstva-22078816.html
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства — видео
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства — видео
Согласно указу, члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета.
2022-01-05T11:06+0500
2022-01-05T11:06+0500
2022-01-05T11:41+0500
в мире
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правительство
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ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики, и.о. премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов."Принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича", - информируется в тексте документа.Согласно указу, члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета.С 25 февраля 2019 года казахстанское правительство возглавлял Аскар Мамин.Праздник "с огоньком": в ресторан ворвались люди с автоматами - видео >>Ранее лидер Казахстана поручил рассмотреть необходимость по введению на полгода моратория на повышение коммунальных тарифов для населения. К тому же глава государства распорядился ввести госрегулирование цен по социально значимым продовольственным товарам, а также на сжиженный газ, бензин и дизель. Отставка правительства была принята на фоне возникших в стране протестов и беспорядков из-за повышения цен. В Мангистауской области республики люди вышли на митинги. Демонстранты заявили, что цена на газ взлетела до 120 тенге за литр.Читайте также: Протестующие собрались у здания ЦИК в Кыргызстане >>Протесты в Беларуси: вспоминаем все 100 дней за 100 секунд >>
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казахстан, отставка, правительство
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства — видео
11:06 05.01.2022 (обновлено: 11:41 05.01.2022)
Согласно указу, члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета.
ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики, и.о. премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.
"Принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича", - информируется
в тексте документа.
Согласно указу, члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабинета.
С 25 февраля 2019 года казахстанское правительство возглавлял Аскар Мамин.
Ранее лидер Казахстана поручил
рассмотреть необходимость по введению на полгода моратория на повышение коммунальных тарифов для населения.
К тому же глава государства распорядился ввести госрегулирование цен по социально значимым продовольственным товарам, а также на сжиженный газ, бензин и дизель.
Отставка правительства была принята на фоне возникших
в стране протестов и беспорядков из-за повышения цен. В Мангистауской области республики люди вышли на митинги. Демонстранты заявили, что цена на газ взлетела до 120 тенге за литр.