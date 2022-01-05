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Токаев заявил, что возглавит Совбез Казахстана – видео
Токаев заявил, что возглавит Совбез Казахстана – видео
По словам президента страны, в отношении нарушителей общественного порядка власти предпримут максимально жесткие меры.
2022-01-05T19:00+0500
2022-01-05T19:07+0500
в мире
казахстан
заявление
касым-жомарт токаев
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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к жителям страны сообщил, что вступает в должность председателя Совета безопасности, ранее ее занимал экс-глава государства Нурсултан Назарбаев."Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока недостаточны", - сказал казахстанский лидер.По его словам, высокая организованность "хулиганствующих элементов" в стране говорит о "тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово". МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане &gt;&gt;Кроме того, глава государства заявил о жертвах среди сотрудников силовых органов. "Толпы бандитствующих элементов издеваются над военнослужащими", - добавил он.Токаев также подчеркнул, что в отношении нарушителей общественного порядка власти предпримут максимально жесткие меры.В первые январские дни 2022 года жители казахстанских городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. По распоряжению президента, в стране была сформирована правительственная комиссия. Позднее она заявила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако это решение не привело к стабилизации ситуации и протесты распространились на другие города. В частности, в Алматы 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты против протестующих.Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео &gt;&gt;Глава государства ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы чрезвычайное положение (ЧП) до 19 января. Утром 5 января он отправил в отставку правительство. Лидер страны заявил, что после введения режима ЧП ситуация в Алматы и Мангистауской области постепенно выправляется.
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казахстан, заявление, касым-жомарт токаев

Токаев заявил, что возглавит Совбез Казахстана – видео

19:00 05.01.2022 (обновлено: 19:07 05.01.2022)
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.01.2022
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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По словам президента страны, в отношении нарушителей общественного порядка власти предпримут максимально жесткие меры.
ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к жителям страны сообщил, что вступает в должность председателя Совета безопасности, ранее ее занимал экс-глава государства Нурсултан Назарбаев.
"Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока недостаточны", - сказал казахстанский лидер.
По его словам, высокая организованность "хулиганствующих элементов" в стране говорит о "тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово".
МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане >>
Кроме того, глава государства заявил о жертвах среди сотрудников силовых органов. "Толпы бандитствующих элементов издеваются над военнослужащими", - добавил он.
Токаев также подчеркнул, что в отношении нарушителей общественного порядка власти предпримут максимально жесткие меры.
В первые январские дни 2022 года жители казахстанских городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. По распоряжению президента, в стране была сформирована правительственная комиссия. Позднее она заявила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако это решение не привело к стабилизации ситуации и протесты распространились на другие города. В частности, в Алматы 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты против протестующих.
Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео >>
Глава государства ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы чрезвычайное положение (ЧП) до 19 января. Утром 5 января он отправил в отставку правительство. Лидер страны заявил, что после введения режима ЧП ситуация в Алматы и Мангистауской области постепенно выправляется.
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