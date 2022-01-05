https://uz.sputniknews.ru/20220105/mid-rossii-rasschityvaet-na-skoreyshuyu-normalizatsiyu-polojeniya-v-kazaxstane-22082287.html
МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане
МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане
В первые дни января 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на акции протеста против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ
2022-01-05T16:52+0500
2022-01-05T16:52+0500
2022-01-05T16:55+0500
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казахстан
москва
протесты
митинг
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ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане, передает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) России. "Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты", - информируется на сайте МИД.В первые дни января 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на акции протеста против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Несмотря на решение правительственной комиссии снизить цены на газ, протесты распространились и на другие города. Штурм, поджоги и дубинки. Куда приведут беспорядки в Казахстане >>В одном из крупных городов Казахстана Алматы 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиции пришлось применить газ и светошумовые гранаты против протестующих.Президент республики Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на сторонние провокации.Глава государства ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января он отправил в отставку правительство. Лидер страны также отметил, что ситуация в Алматы и Мангистауской области после введения режима ЧП постепенно выправляется.Читайте также:Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео >>Митинги из-за газа и реакция Токаева: главное о событиях в Казахстане — видео >>
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казахстан, москва, протесты, митинг
МИД России рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане
16:52 05.01.2022 (обновлено: 16:55 05.01.2022)
В одном из крупных городов Казахстана Алматы 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиции пришлось применить газ и светошумовые гранаты против протестующих.
ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане, передает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) России.
"Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты", - информируется
на сайте МИД.
В первые дни января 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области вышли на акции протеста против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Несмотря на решение правительственной комиссии снизить цены на газ, протесты распространились и на другие города.
В одном из крупных городов Казахстана Алматы 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиции пришлось применить газ и светошумовые гранаты против протестующих.
Президент республики Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на сторонние провокации.
Глава государства ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алматы чрезвычайное положение до 19 января. Утром 5 января он отправил в отставку
правительство. Лидер страны также отметил, что ситуация в Алматы и Мангистауской области после введения режима ЧП постепенно выправляется.