https://uz.sputniknews.ru/20220105/shturm-podjogi-i-dubinki-kuda-privedut-besporyadki-v-kazaxstane-22081441.html

Штурм, поджоги и дубинки. Куда приведут беспорядки в Казахстане

Штурм, поджоги и дубинки. Куда приведут беспорядки в Казахстане

Центр бывшей столицы Казахстана охвачен беспорядками, здание администрации Алматы полыхает.

2022-01-05T16:14+0500

2022-01-05T16:14+0500

2022-01-05T16:18+0500

колумнисты

казахстан

протесты

митинг

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Стихийные беспорядки, охватившие Казахстан, уже привели к отставке правительства. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель, а также на социально значимые продовольственные товары. Однако взять ситуацию под контроль только этими решениями не удается. В крупнейших городах республики — новые столкновения. Протестующие захватили акимат Алматы и пытаются прорваться в старую резиденцию президента.Толпа с дубинкамиЦентр бывшей столицы Казахстана охвачен беспорядками, здание администрации Алматы полыхает. На главной площади и около госучреждений — бронетехника. Протестующие вновь захватывают полицейские машины, избивают палками силовиков, используют светошумовые гранаты.Накануне задержали двести человек. Около сотни полицейских травмированы, четыре десятка служебных автомашин разбили или сожгли. Но, очевидно, протестующих это не останавливает. Введенный режим ЧП и комендантский час пока тоже не изменили ситуацию.Протесты в Казахстане и ситуация на границе с Узбекистаном: самое главное – видео >>Въезд в город ограничен, митинги, забастовки, зрелищные и спортивные мероприятия запрещены. Бизнесменов просят в ближайшие два дня не вызывать сотрудников на работу. Но на улицах разгоряченная толпа, и силовикам не удается ее сдержать. Днем протестующие подожгли здание акимата — мэрии Алматы. Загорелась и Генпрокуратура.Тем временем в городе, с которого начались протесты, Жанаозене, на улицах тоже тысячи митингующих. Требования снизить цены сменились политическими. Люди призывают ввести народные выборы акима каждой области и города, вернуть Конституцию 1993 года и привести к власти "внесистемного человека".Протестующих пытался успокоить мажилисмен Бахытбек Смагул. "Люди имеют право выходить на мирные митинги, — говорил парламентарий. — Полиция не должна применять оружие, нам нельзя допускать человеческих потерь".Он подчеркнул, что вышедшие на митинги требуют лучшей жизни: "Но нельзя поддаваться провокациям и наносить ущерб государству и другим людям". Роспуск правительства — "свидетельство того, что власть слышит свой народ", убеждал депутат. Если потребуют, он тоже уйдет в отставку.Смагул повторял: нельзя допустить то, что было в Жанаозене в 2011 году. Тогда произошла массовая забастовка нефтяников, вылившаяся в крупные беспорядки в городе. Пятнадцать человек погибли, сотни были ранены. Власти жестко подавили выступления.Забастовки нефтяников, которые требовали улучшения условий труда и повышения зарплат, вообще часто случались в Мангистауской области в те годы. Основа экономики региона — нефтегазовый сектор. Тут шесть десятков месторождений и сотни промышленных предприятий. Разведанные запасы нефти превышают три миллиарда тонн. В области работает ведущая нефтеперерабатывающая компания республики "Мангистаумунайгаз".Оттуда начались и нынешние протесты — из-за резко подорожавшего сжиженного газа, которым заправляются большинство автомобилей в регионе. Власти не сразу придали серьезное значение ситуации, хотя теперь парламентарии говорят, что замечали недовольство и предупреждали правительство.Власть ответила госрегулированиемПринципиальные решения начали принимать только пятого января — очевидно, с запозданием. Полгода цены на сжиженный газ, бензин и дизель будет регулировать государство. На тот же срок введут и мораторий на повышение тарифов ЖКХ для населения. Токаев считает, что и цены на продукты должно контролировать государство. Сколько продлится мораторий, решат власти регионов."Правительство, в том числе Минэнерго, а также "КазМунайГаз" и "Казахгаз" виноваты в общественном резонансе по поводу роста цен на газ",— перечислял Токаев.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства — видео >>Президент обратил внимание, что еще в июне поручил построить завод по производству сжиженного газа на базе Казахского газоперерабатывающего предприятия, но пока готово лишь технико-экономическое обоснование проекта. "Вопрос с его финансированием не решен. Не проработан действующий порядок распределения и продажи сжиженного газа. Нет никаких механизмов, ограничивающих рост цен в электронной коммерции. В результате Минэнерго не смогло оперативно отреагировать на электронную торговлю",— перечислял Токаев.В будущем нужно "качественно пересмотреть газовую отрасль и полностью обеспечить внутренний рынок". А пока Генпрокуратура совместно с Агентством по защите конкуренции проведут расследование на предмет возможного ценового сговора компаний по производству сжиженного газа.По сообщениям местных СМИ, задержан директор газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Мангистауской области, руководитель якобы взвинтил цены без причины. Задержан и руководитель площадки по электронной торговле сжиженным газом. Именно этот механизм собирались использовать власти вместо госрегулирования цен.Обязанности премьер-министра возложили на Алихана Смаилова. В прошлом вице-министр иностранных дел Казахстана, вице-министр финансов, первый заместитель премьер-министра.На фоне протестов к людям обратился Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы: "Тридцать лет назад мы добились Независимости, о которой мечтали наши предки. Хвала Аллаху! На сегодняшний день для каждого казахстанца священный долг сохранить эту Независимость. Государство, лишенное покоя, словно небо без звезд".У протестов есть организаторыСтоль массовые протесты из-за повышения цен на газ, которым пользуется ограниченное количество автолюбителей, неожиданны для властей. И сомнительно, что они служат основной причиной недовольства казахстанцев, отмечает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Повышение цен отменили, но это не повлияло на динамику развития протестов."Власти не рассчитали такую реакцию, как это было несколько лет назад, когда проводили земельную реформу и по всей стране прокатились "антикитайские выступления", — приводит аналогию собеседник.Митинги из-за газа и реакция Токаева: главное о событиях в Казахстане — видео >>География тоже показательна: протесты начались на западе страны. "Здесь несколько факторов — достаточно пассионарный характер местных жителей, которые всегда активно защищают свои права. И во-вторых, повышенные требования по соцобеспечению, — перечисляет Притчин. — Регион, где добывают 20 процентов нефти и газа, небогат — большая часть средств уходит в центр. И у людей возникает запрос на социальную справедливость. А добыча ведется на старых месторождениях, инвестиций нет, а значит, нельзя увеличить объем производства и обеспечить рост зарплат".Кроме того, скорость, с которой беспорядки охватили всю страну, говорит о достаточно высокой степени организованности. Кто является центром, пока непонятно, но очевидно, это внутренние силы, у которых свои интересы, подчеркивает Притчин.У протестов есть организаторыСтоль массовые протесты из-за повышения цен на газ, которым пользуется ограниченное количество автолюбителей, неожиданны для властей. И сомнительно, что они служат основной причиной недовольства казахстанцев, отмечает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Повышение цен отменили, но это не повлияло на динамику развития протестов."Власти не рассчитали такую реакцию, как это было несколько лет назад, когда проводили земельную реформу и по всей стране прокатились "антикитайские выступления", — приводит аналогию собеседник.География тоже показательна: протесты начались на западе страны. "Здесь несколько факторов — достаточно пассионарный характер местных жителей, которые всегда активно защищают свои права. И во-вторых, повышенные требования по соцобеспечению, — перечисляет Притчин. — Регион, где добывают 20 процентов нефти и газа, небогат — большая часть средств уходит в центр. И у людей возникает запрос на социальную справедливость. А добыча ведется на старых месторождениях, инвестиций нет, а значит, нельзя увеличить объем производства и обеспечить рост зарплат".Кроме того, скорость, с которой беспорядки охватили всю страну, говорит о достаточно высокой степени организованности. Кто является центром, пока непонятно, но очевидно, это внутренние силы, у которых свои интересы, подчеркивает Притчин.Источник: РИА Новости

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Елена Попова

казахстан, протесты, митинг