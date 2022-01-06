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Стали известны предельные размеры начисления имущественных налогов
Стали известны предельные размеры начисления имущественных налогов
Постановлением президента определены меры по исполнению принятого закона "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год".
2022-01-06T14:43+0500
2022-01-06T14:43+0500
2022-01-06T14:46+0500
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налоги
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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Постановлением президента определены меры по исполнению принятого закона "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год".Как не допустить резкого роста налоговой нагрузки в 2022 годуКроме того, по предложению Минфина и Государственного налогового комитета будет взиматься 1% от суммы, начисленной с налога на имущество и земельного налога юрлиц, с налогоплательщиков, освобожденных от уплаты этих налогов.Какие законодательные изменения ждут узбекистанцев с 1 января - перечень >>Определено, что платежи физическим лицам в размере 1% от суммы покупки, совершаемой ими на объектах розничной торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг, осуществляются за счет средств, планируемых к возмещению налога на добавленную стоимость в части доходов республиканского бюджета.Что утверждено постановлением президентаВ ноябре этого года Министерство финансов обнародовало очередной "Бюджет для граждан" на 2022 год. В документе приводятся ожидаемые по итогам 2021-го основные макроэкономические показатели, а также их прогноз на этот год.Читайте также:Какие пять изменений ждут экономику Узбекистана в 2022 году >>Налоговое администрирование подвергнется изменению – закон >>
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узбекистан, имущество, налоги
Стали известны предельные размеры начисления имущественных налогов
14:43 06.01.2022 (обновлено: 14:46 06.01.2022)
Сумма земельного налога, взимаемого с физических лиц, не должна превышать размер налога, начисленного в 2021 году, более чем в 1,3 раза.
ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik.
Постановлением президента определены меры
по исполнению принятого закона "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год".
Как не допустить резкого роста налоговой нагрузки в 2022 году
Установлено, что сумма земельного налога, взимаемого с физических лиц (кроме земельных участков, используемых в предпринимательской деятельности), не должна превышать сумму налога, начисленного в 2021 году, более чем в 1,3 раза;
К тому же сумма налога на имущество физических лиц, исчисленная на основании кадастровой стоимости, определенной в 2018 году, не может превышать сумму налога, начисленного за 2021 год, более чем в 1,3 раза.
Кроме того, по предложению Минфина и Государственного налогового комитета будет взиматься 1% от суммы, начисленной с налога на имущество и земельного налога юрлиц, с налогоплательщиков, освобожденных от уплаты этих налогов.
Определено, что платежи физическим лицам в размере 1% от суммы покупки, совершаемой ими на объектах розничной торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг, осуществляются за счет средств, планируемых к возмещению налога на добавленную стоимость в части доходов республиканского бюджета.
Что утверждено постановлением президента
Список товаров, при ввозе которых на территорию Узбекистана применяются нулевые ставки таможенных пошлин до 31 декабря 2022 года;
предельные размеры бюджетных ассигнований для распорядителей бюджетных средств второго уровня в 2022 году;
минимально допустимые размеры оборотной кассовой наличности республиканского бюджета, а также бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей и города Ташкента на 2022 год;
прогнозы доходов Госбюджета на 2022 год;
перечень крупных налогоплательщиков, налог на прибыль с которых направляется в республиканский бюджет в полном объеме.
В ноябре этого года Министерство финансов обнародовало
очередной "Бюджет для граждан" на 2022 год. В документе приводятся ожидаемые по итогам 2021-го основные макроэкономические показатели, а также их прогноз на этот год.