https://uz.sputniknews.ru/20220106/stali-izvestny-predelnye-razmery-nachisleniya-imuschestvennyx-nalogov-22089820.html

Стали известны предельные размеры начисления имущественных налогов

Стали известны предельные размеры начисления имущественных налогов

Постановлением президента определены меры по исполнению принятого закона "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год".

2022-01-06T14:43+0500

2022-01-06T14:43+0500

2022-01-06T14:46+0500

общество

узбекистан

имущество

налоги

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ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Постановлением президента определены меры по исполнению принятого закона "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2022 год".Как не допустить резкого роста налоговой нагрузки в 2022 годуКроме того, по предложению Минфина и Государственного налогового комитета будет взиматься 1% от суммы, начисленной с налога на имущество и земельного налога юрлиц, с налогоплательщиков, освобожденных от уплаты этих налогов.Какие законодательные изменения ждут узбекистанцев с 1 января - перечень >>Определено, что платежи физическим лицам в размере 1% от суммы покупки, совершаемой ими на объектах розничной торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг, осуществляются за счет средств, планируемых к возмещению налога на добавленную стоимость в части доходов республиканского бюджета.Что утверждено постановлением президентаВ ноябре этого года Министерство финансов обнародовало очередной "Бюджет для граждан" на 2022 год. В документе приводятся ожидаемые по итогам 2021-го основные макроэкономические показатели, а также их прогноз на этот год.Читайте также:Какие пять изменений ждут экономику Узбекистана в 2022 году >>Налоговое администрирование подвергнется изменению – закон >>

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