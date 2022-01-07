https://uz.sputniknews.ru/20220107/v-uzbekistane-zafiksirovan-rezkiy-rost-chisla-zabolevshix-koronavirusom-22099936.html

В Узбекистане зафиксирован резкий рост числа заболевших коронавирусом

В Узбекистане зафиксирован резкий рост числа заболевших коронавирусом

Минздрав вновь сообщил о случаях смерти от коронавируса: скончались три пациента.

2022-01-07T15:13+0500

2022-01-07T15:13+0500

2022-01-07T15:13+0500

общество

узбекистан

министерство здравоохранения узбекистана

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Заболевших COVID-19 в Узбекистане за прошедший день стало на 251 больше – это наиболее резкое увеличение с начала года. При этом в республике снова фиксируют случаи смерти от этого вируса, передает пресс-служба Министрества здравоохранения.Первый заметный скачок числа инфицированных COVID-19 в Узбекистане был в июле 2020 года, осенью количество заболевших стало уменьшаться, а в январе-феврале 2021 года не превышало 50 человек в день. Весной-летом цифра вновь начала расти и к августу достигло почти 1 тысячи, с сентября же статистика пошла на убыль и к началу 2022 года количество инфицированных снизилось до 60-70 в сутки.Общее число заболевших в стране с начала распространения опасного вируса составляет 199 758 человек.Девять дней в Узбекистане никто не умирал от коронавируса, но сегодня Минздрав вновь сообщил о случаях смерти от коронавируса: скончались три пациента. Общее число умерших составляет 1488.Побороть вирус смог 196 851 узбекистанец за весь период распространения опасной болезни в стране. Сегодня из больниц выписаны 93 человека. Продолжают лечение 1419 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19.Эксперты прогнозируют, что в 2022-м пандемия может отступить, если вакцинировать минимум 70% населения каждого государства.Прививочная кампания стартовала в Узбекистане с 1 апреля. Граждан прививают узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19. Общее число использованных доз вакцины в республике составляет 39 203 933 дозы.Между тем в праздничные дни пункты вакцинации временно приостановили свою работу.Читайте также:Сколько "ковидных" прорывов Узбекистан совершил за последний месяц >>Врачи Узбекистана интересуются российским препаратом от COVID-19 >>

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узбекистан, министерство здравоохранения узбекистана, коронавирус covid-19