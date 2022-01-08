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Миротворцы из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Казахстан — видео
Миротворцы из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Казахстан — видео
Миротворческие силы будут заниматься исключительно охраной стратегических объектов в Казахстане.
2022-01-08T09:55+0500
2022-01-08T09:55+0500
2022-01-08T10:09+0500
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Самолеты ВКС России доставили в Казахстан подразделения миротворческих сил ОДКБ из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Всего в стране будут присутствовать коалиционные силы, состоящие примерно из трех тысяч человек. В ОДКБ отметили, что численность миротворцев может быть увеличена. В организации также уточнили, что миротворческие силы будут заниматься исключительно охраной стратегических объектов в Казахстане.Что происходит в КазахстанеМассовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.Читайте также: Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан >>С чем придется столкнуться миротворцам ОДКБ — Калашников >>
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мультимедиа , казахстан, протесты, миротворцы, видео
Миротворцы из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Казахстан — видео
09:55 08.01.2022 (обновлено: 10:09 08.01.2022)
Миротворческие силы будут заниматься исключительно охраной стратегических объектов в Казахстане.
Самолеты ВКС России доставили в Казахстан подразделения миротворческих сил ОДКБ из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Всего в стране будут присутствовать коалиционные силы, состоящие примерно из трех тысяч человек.
В ОДКБ отметили, что численность миротворцев может быть увеличена. В организации также уточнили, что миротворческие силы будут заниматься исключительно охраной стратегических объектов в Казахстане.
Что происходит в Казахстане
Массовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
В МИД Узбекистана отреагировали
на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.
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