Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20220108/mirotvortsy-iz-belarusi-kyrgyzstana-i-tadjikistana-pribyli-v-kazaxstan---video-22104361.html
Миротворцы из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Казахстан — видео
Миротворцы из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Казахстан — видео
Миротворческие силы будут заниматься исключительно охраной стратегических объектов в Казахстане.
2022-01-08T09:55+0500
2022-01-08T10:09+0500
видео
мультимедиа
казахстан
протесты
миротворцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/08/22104274_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d34e5f8065e3819a42a2b865b71bb7f9.jpg
Самолеты ВКС России доставили в Казахстан подразделения миротворческих сил ОДКБ из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Всего в стране будут присутствовать коалиционные силы, состоящие примерно из трех тысяч человек. В ОДКБ отметили, что численность миротворцев может быть увеличена. В организации также уточнили, что миротворческие силы будут заниматься исключительно охраной стратегических объектов в Казахстане.Что происходит в КазахстанеМассовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.Читайте также: Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан &gt;&gt;С чем придется столкнуться миротворцам ОДКБ — Калашников &gt;&gt;
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/08/22104274_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_46542d4bbf73795350d5cacf576c1653.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , казахстан, протесты, миротворцы, видео

Миротворцы из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Казахстан — видео

09:55 08.01.2022 (обновлено: 10:09 08.01.2022)
© Пресс-служба Министерства обороны России
Подписаться на
Миротворческие силы будут заниматься исключительно охраной стратегических объектов в Казахстане.
Самолеты ВКС России доставили в Казахстан подразделения миротворческих сил ОДКБ из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Всего в стране будут присутствовать коалиционные силы, состоящие примерно из трех тысяч человек.
В ОДКБ отметили, что численность миротворцев может быть увеличена. В организации также уточнили, что миротворческие силы будут заниматься исключительно охраной стратегических объектов в Казахстане.

Что происходит в Казахстане

Массовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.

Читайте также:

Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан >>
С чем придется столкнуться миротворцам ОДКБ — Калашников >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:39Сколько выделит Узбекистан на льготное кредитование ремесленников в 2022 году
10:51Узбекистанских студентов эвакуировали из Казахстана
09:55Миротворцы из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Казахстан — видео
07:35Видео: певица Зиёда закатила вечеринку на свой день рождения
07:01Оливье по-новому: необычный рецепт с помидорами — фото
ВчераКентавры и аватары: какие гибриды человека и робота могут появиться в 2022-м
ВчераВо время беспорядков в Алматы поврежден памятник, связанный с Узбекистаном
ВчераКыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан
ВчераЧтобы защитить свободу слова, Европа посадила ее под замок
ВчераСколько обвиняемых в деле об убийстве Элбека Рахимова
ВчераПутин подписал указ, призванный сохранить узбекскую культуру в России
ВчераКосачев: ОДКБ усилит свой авторитет миротворческой операцией в Казахстане
ВчераВ Узбекистане зафиксирован резкий рост числа заболевших коронавирусом
ВчераВ метро Ташкента могут установить туалетные комнаты
ВчераУзбекистан может создать собственную соцсеть — подробности
ВчераРоссия направила в Казахстан военную технику — видео
ВчераПрезидент Узбекистана вышел из отпуска
ВчераОДКБ проходит боевое крещение в Казахстане
ВчераУмурзаков рассказал, сколько рабочих мест появилось в стране за год
ВчераВ каких случаях подросток может лишиться свободы за правонарушение — видео