https://uz.sputniknews.ru/20220108/mirotvortsy-iz-belarusi-kyrgyzstana-i-tadjikistana-pribyli-v-kazaxstan---video-22104361.html

Миротворцы из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Казахстан — видео

Миротворцы из Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана прибыли в Казахстан — видео

Миротворческие силы будут заниматься исключительно охраной стратегических объектов в Казахстане.

2022-01-08T09:55+0500

2022-01-08T09:55+0500

2022-01-08T10:09+0500

видео

мультимедиа

казахстан

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миротворцы

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Самолеты ВКС России доставили в Казахстан подразделения миротворческих сил ОДКБ из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Всего в стране будут присутствовать коалиционные силы, состоящие примерно из трех тысяч человек. В ОДКБ отметили, что численность миротворцев может быть увеличена. В организации также уточнили, что миротворческие силы будут заниматься исключительно охраной стратегических объектов в Казахстане.Что происходит в КазахстанеМассовые протесты из-за роста цен на сжиженный нефтяной газ переросли в массовые беспорядки с первых дней 2022 года. Все началось с недовольства жителей городов Жанаозен и Актау на западе страны. Далее беспорядки распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.В МИД Узбекистана отреагировали на обстановку в Казахстане. Во внешнеполитическом ведомстве выразили обеспокоенность ситуацией в соседней республике.Читайте также: Кыргызстан направит своих военнослужащих в составе миссии ОДКБ в Казахстан >>С чем придется столкнуться миротворцам ОДКБ — Калашников >>

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мультимедиа , казахстан, протесты, миротворцы, видео