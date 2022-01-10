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Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане — видео
Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане — видео
Смотрите первые кадры, как задерживали террористов в Алматы.
2022-01-10T11:00+0500
2022-01-10T11:00+0500
2022-01-10T11:07+0500
видео
казахстан
террористы
алкоголь
ружье
пистолет
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Смотрите кадры, как задерживали террористов в Алматы. В понедельник в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что ситуация в стране находится под контролем, очаги террористических угроз нейтрализованы.Напомним: массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео >>Есть ли угроза для всего региона? Эксперты о ситуации в Казахстане >>
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казахстан, террористы, алкоголь, ружье, пистолет, видео
Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане — видео
11:00 10.01.2022 (обновлено: 11:07 10.01.2022)
Правоохранители изъяли у преступников автоматы, пистолеты, ружья, коктейли Молотова, алкоголь и паспорта иностранных государств.
Смотрите кадры, как задерживали террористов в Алматы.
В понедельник в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что ситуация в стране находится под контролем, очаги террористических угроз нейтрализованы.
Напомним: массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.
На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.
Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.
Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.