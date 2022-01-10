https://uz.sputniknews.ru/20220110/pistolety-rujya-alkogol-chto-nashli-u-terroristov-v-kazaxstane--video-22121311.html

Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане — видео

Пистолеты, ружья, алкоголь: что нашли у террористов в Казахстане — видео

Смотрите первые кадры, как задерживали террористов в Алматы.

2022-01-10T11:00+0500

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видео

казахстан

террористы

алкоголь

ружье

пистолет

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Смотрите кадры, как задерживали террористов в Алматы. В понедельник в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что ситуация в стране находится под контролем, очаги террористических угроз нейтрализованы.Напомним: массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Видео: в Минобороны Казахстана рассказали, когда закончится спецоперация >>По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 16 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности.На первом заседании он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Они будут охранять административные и дипломатические здания и помогать местным военным поддерживать правопорядок.Токаев 7 января заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие.Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Читайте также:Миротворцы ОДКБ охраняют важные объекты в Казахстане — видео >>Есть ли угроза для всего региона? Эксперты о ситуации в Казахстане >>

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казахстан, террористы, алкоголь, ружье, пистолет, видео