https://uz.sputniknews.ru/20220111/situatsiya-uxudshaetsya-ocherednoy-maksimum-zabolevshix-covid-v-uzbekistane-22143492.html

Ситуация ухудшается: очередной максимум заболевших COVID в Узбекистане

Ситуация ухудшается: очередной максимум заболевших COVID в Узбекистане

По данным ведомства, в понедельник от коронавируса скончались четыре пациента, общее число умерших составляет 1501.

2022-01-11T13:43+0500

2022-01-11T13:43+0500

2022-01-11T13:43+0500

общество

узбекистан

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. За прошедший день в Узбекистане зафиксировали еще 425 случаев заражения COVID-19. Этот показатель – максимальный с октября прошлого года, когда количество заболевших начало существенно снижаться. Тревожной статистикой поделились в пресс-службе Министерства здравоохранения страны."Ситуация ухудшается: вчера число ежедневных случаев коронавируса в нашей стране составило 425, только в Ташкенте зарегистрировано 223 новых больных, общее число заболевших с начала пандемии составило 201 155", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В понедельник от коронавируса скончались четыре пациента, общее число умерших составляет 1501.С 15 января 2022 года все иностранцы, въезжающие в республику, обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сданный не менее чем за 48 часов до прибытия в страну. При отсутствии ПЦР-теста, приезжающим придется сдать экспресс-тест в аэропорту, на вокзале или в пункте пропуска через границу.Прививочная кампания началась в Узбекистане 1 апреля. Граждан прививают узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:Число "коронавирусных" медучреждений в Узбекистане могут увеличить >>Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав >>

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