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Ситуация ухудшается: очередной максимум заболевших COVID в Узбекистане
Ситуация ухудшается: очередной максимум заболевших COVID в Узбекистане
По данным ведомства, в понедельник от коронавируса скончались четыре пациента, общее число умерших составляет 1501.
2022-01-11T13:43+0500
2022-01-11T13:43+0500
общество
узбекистан
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. За прошедший день в Узбекистане зафиксировали еще 425 случаев заражения COVID-19. Этот показатель – максимальный с октября прошлого года, когда количество заболевших начало существенно снижаться. Тревожной статистикой поделились в пресс-службе Министерства здравоохранения страны."Ситуация ухудшается: вчера число ежедневных случаев коронавируса в нашей стране составило 425, только в Ташкенте зарегистрировано 223 новых больных, общее число заболевших с начала пандемии составило 201 155", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В понедельник от коронавируса скончались четыре пациента, общее число умерших составляет 1501.С 15 января 2022 года все иностранцы, въезжающие в республику, обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сданный не менее чем за 48 часов до прибытия в страну. При отсутствии ПЦР-теста, приезжающим придется сдать экспресс-тест в аэропорту, на вокзале или в пункте пропуска через границу.Прививочная кампания началась в Узбекистане 1 апреля. Граждан прививают узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:Число "коронавирусных" медучреждений в Узбекистане могут увеличить &gt;&gt;Будет ли в Узбекистане введен жесткий карантин — Минздрав &gt;&gt;
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узбекистан, коронавирус covid-19

Ситуация ухудшается: очередной максимум заболевших COVID в Узбекистане

13:43 11.01.2022
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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По данным ведомства, в понедельник от коронавируса скончались четыре пациента, общее число умерших составляет 1501.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. За прошедший день в Узбекистане зафиксировали еще 425 случаев заражения COVID-19. Этот показатель – максимальный с октября прошлого года, когда количество заболевших начало существенно снижаться. Тревожной статистикой поделились в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.
"Ситуация ухудшается: вчера число ежедневных случаев коронавируса в нашей стране составило 425, только в Ташкенте зарегистрировано 223 новых больных, общее число заболевших с начала пандемии составило 201 155", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В понедельник от коронавируса скончались четыре пациента, общее число умерших составляет 1501.
С 15 января 2022 года все иностранцы, въезжающие в республику, обязаны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сданный не менее чем за 48 часов до прибытия в страну. При отсутствии ПЦР-теста, приезжающим придется сдать экспресс-тест в аэропорту, на вокзале или в пункте пропуска через границу.
Прививочная кампания началась в Узбекистане 1 апреля. Граждан прививают узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.
В республике в том числе начали прививать "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.

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